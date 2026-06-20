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O Brighton vai acionar a cláusula de rescisão de €6 milhões do zagueiro central após ele ter liderado o time italiano como capitão na ascensão à Série A
O Brighton age rapidamente para contratar o zagueiro austríaco
De acordo com Gianluca Di Marzio, o Brighton identificou Svoboda como principal alvo para a defesa e está pronto para fechar o negócio com o capitão que conquistou o acesso. Os Seagulls estão dispostos a pagar a cláusula de rescisão de €6 milhões para garantir os serviços do jogador de 27 anos.
Svoboda teve uma temporada altamente produtiva na última campanha, disputando 30 partidas em todas as competições, marcando três gols e dando duas assistências. Suas contribuições foram fundamentais para levar sua equipe ao primeiro lugar na Série B, garantindo um rápido retorno à primeira divisão do futebol italiano após a decepção do rebaixamento da Série A na temporada 2024–25.
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O Venezia perde seu artilheiro na briga pelo acesso
A saída de Svoboda representa um duro golpe para o Venezia. Tendo sido um pilar da defesa e um líder no vestiário, sua ausência deixará um vazio no elenco de Giovanni Stroppa, que se prepara para os desafios do futebol da primeira divisão italiana.
Espera-se que os Arancioneroverdi entrem imediatamente em ação no mercado para encontrar um substituto para o capitão que está de saída. Notícias sugerem que o clube já está planejando uma série de novas contratações a partir da próxima segunda-feira, para garantir que o elenco seja suficientemente reforçado após essa saída de grande repercussão.
Svoboda opta por uma aventura na Premier League
O fascínio pelo futebol inglês acabou sendo forte demais para Svoboda, que não teve falta de interessados após suas atuações na Série B. O jogador da seleção austríaca teria despertado interesse da Bundesliga, mas seu desejo de se testar na liga mais assistida do mundo fez com que a balança pende a favor do Brighton.
Ele também despertou o interesse de rivais como o Hamburgo e o Borussia Mönchengladbach, mas o projeto no Amex Stadium foi considerado o mais atraente.
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O Brighton reforça o elenco antes da campanha europeia
O Brighton está empenhado em reforçar ainda mais seu elenco após terminar a última temporada na oitava colocação. Essa posição garantiu ao clube uma vaga na Liga de Conferências da UEFA para a próxima temporada, enquanto o clube busca ampliar seu elenco para enfrentar seus compromissos nacionais e continentais.
Esta será a segunda participação dos Seagulls no futebol continental, após terem feito sua estreia europeia na Liga Europa de 2023–24. Naquela campanha, o Brighton passou com destaque pela fase de grupos, mas acabou sendo eliminado nas oitavas de final após uma derrota para a Roma.