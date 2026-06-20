De acordo com Gianluca Di Marzio, o Brighton identificou Svoboda como principal alvo para a defesa e está pronto para fechar o negócio com o capitão que conquistou o acesso. Os Seagulls estão dispostos a pagar a cláusula de rescisão de €6 milhões para garantir os serviços do jogador de 27 anos.

Svoboda teve uma temporada altamente produtiva na última campanha, disputando 30 partidas em todas as competições, marcando três gols e dando duas assistências. Suas contribuições foram fundamentais para levar sua equipe ao primeiro lugar na Série B, garantindo um rápido retorno à primeira divisão do futebol italiano após a decepção do rebaixamento da Série A na temporada 2024–25.