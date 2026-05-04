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O Brighton renova com Fabian Hurzeler; o técnico dos Seagulls assina contrato de longo prazo em meio à disputa por uma vaga nas competições europeias
Compromisso com o projeto Hurzeler
De acordo com a Sky Sport, o Brighton conseguiu fechar com sucesso um novo contrato de longo prazo com Hurzeler, reforçando o compromisso contínuo do clube com o projeto no Amex Stadium. O acordo reconhece o mérito do jovem técnico pela estabilidade e identidade tática que trouxe ao clube.
O ex-técnico do St. Pauli chegou no verão de 2024 com a reputação de ser um dos jovens treinadores mais promissores da Europa. Com seu contrato atual previsto inicialmente para vencer em 2027, a renovação antecipada representa um claro voto de confiança da diretoria do Brighton, que busca manter a continuidade sob sua liderança.
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As negociações chegaram rapidamente a um desfecho
Embora o interesse de outros gigantes europeus rodeie frequentemente o talento do Brighton — tanto dentro quanto fora de campo —, o clube agiu rapidamente para eliminar qualquer incerteza. Tudo já foi negociado entre Hurzeler e o time da Premier League, e espera-se que a assinatura oficial ocorra em breve para formalizar o acordo.
A rapidez das negociações reflete o respeito mútuo entre as partes. Hurzeler encontrou um ambiente que se adapta ao seu estilo de jogo progressista, enquanto a diretoria do Brighton vê o alemão como a figura ideal para manter seu status como um dos clubes de futebol mais bem administrados da Inglaterra.
Em busca da classificação para as competições europeias
A notícia sobre a renovação do contrato surge em um momento crítico da temporada. O Brighton ocupa atualmente a oitava posição na tabela da Premier League após 35 partidas, firmemente envolvido na disputa por uma vaga nas competições europeias na próxima temporada. Garantir o futuro de Hurzeler é visto como um impulso estratégico tanto para os jogadores quanto para os torcedores, na reta final do campeonato.
Desde que substituiu Roberto De Zerbi, Hurzeler conseguiu manter os Seagulls competitivos na metade superior da tabela, apesar da intensa disputa da Premier League. Sua capacidade de integrar jovens talentos, mantendo uma filosofia tática consistente, tem sido uma marca registrada de sua gestão até o momento.
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O mais jovem técnico efetivo da Premier League
Com apenas 33 anos, Hurzeler continua sendo o mais jovem técnico titular da história da Premier League. Sua ascensão tem sido nada menos que meteórica, tendo dado o salto da segunda divisão alemã para a liga mais assistida do mundo com uma transição perfeita e maturidade tática.
Ao garantir Hurzeler com um contrato mais longo, o Brighton se protege contra possíveis pretendentes, ao mesmo tempo em que oferece ao técnico a plataforma para construir um legado duradouro. Com o anúncio oficial se aproximando, o foco agora volta para o campo, enquanto os Seagulls buscam garantir mais uma famosa aventura europeia.