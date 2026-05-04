De acordo com a Sky Sport, o Brighton conseguiu fechar com sucesso um novo contrato de longo prazo com Hurzeler, reforçando o compromisso contínuo do clube com o projeto no Amex Stadium. O acordo reconhece o mérito do jovem técnico pela estabilidade e identidade tática que trouxe ao clube.

O ex-técnico do St. Pauli chegou no verão de 2024 com a reputação de ser um dos jovens treinadores mais promissores da Europa. Com seu contrato atual previsto inicialmente para vencer em 2027, a renovação antecipada representa um claro voto de confiança da diretoria do Brighton, que busca manter a continuidade sob sua liderança.