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Hurzeler(C)Getty Images
Yosua Arya

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O Brighton fez uma oferta de 30 milhões de libras pelo promissor zagueiro do Tottenham, após ter rejeitado duas propostas dos Spurs pelo zagueiro Jan Paul van Hecke

Mercado da bola
Brighton
L. Vuskovic
Premier League
Tottenham
J. van Hecke

O Brighton teria apresentado uma oferta de 30 milhões de libras pelo zagueiro do Tottenham, Luka Vuskovic, dando uma nova reviravolta nas negociações entre os dois clubes. O Seagulls mantém-se firme em relação a Jan Paul van Hecke após ter rejeitado duas propostas do Spurs, enquanto o zagueiro de 19 anos estaria aberto a uma transferência para a costa sul.

  • O Brighton intensifica a busca por Vuskovic

    Segundo o The Athletic, o Brighton teria feito uma oferta formal de 30 milhões de libras para contratar o zagueiro Vuskovic, do Tottenham. O zagueiro croata de 19 anos tornou-se um dos principais alvos de Fabian Hurzeler, já que o Seagulls busca reforçar seu elenco após a classificação para as competições europeias.

    Vuskovic consolidou sua reputação durante um período de empréstimo ao Hamburgo, onde impressionou com suas atuações e marcou seis gols em 28 partidas da Bundesliga. O zagueiro estaria interessado em se transferir para o Brighton, acreditando que o clube proporcionaria um ambiente ideal para seu desenvolvimento.

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  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Brighton confirma interesse do Tottenham em Van Hecke

    A notícia também acrescenta mais um capítulo às especulações em curso sobre transferências entre o Brighton e o Tottenham, com ambos os clubes envolvidos em negociações para reforçar a defesa. O diretor executivo do Brighton, Paul Barber, confirmou recentemente que o Tottenham havia feito propostas por Van Hecke. Segundo Barber, o Brighton rejeitou não uma, mas duas ofertas do Spurs pelo jogador da seleção holandesa.

    O Seagulls continua determinado a manter o zagueiro e, ao que tudo indica, avalia-o em 70 milhões de libras. O Brighton também está atento à necessidade de manter um elenco com profundidade suficiente, já que se prepara para disputar várias competições na próxima temporada.

  • O Spurs enfrenta uma decisão difícil

    O interesse do Tottenham em Van Hecke surge após uma temporada decepcionante, na qual os problemas defensivos se revelaram uma grande preocupação. O clube está ansioso por reforçar a defesa, mas a postura do Brighton complicou seus planos.

    Ao mesmo tempo, o Spurs precisa decidir o quanto valoriza o potencial de Vuskovic a longo prazo. O jovem é considerado um dos zagueiros mais promissores do futebol, apesar de ainda não ter disputado nenhuma partida oficial pelo time principal do clube. A situação se complica ainda mais devido à incerteza em torno do futuro de Micky van de Ven e Cristian Romero, que tem sido especulado para deixar o clube.

  • Luka Vuskovic HSVgetty

    Vuskovic pondera seu futuro

    Vuskovic está atualmente a serviço da seleção croata na Copa do Mundo de 2026 e deve adiar qualquer decisão definitiva sobre seu futuro até o término do torneio. O interesse de clubes de toda a Europa continua forte, mas o Brighton estaria na liderança na disputa pela sua contratação.

    Para o Tottenham, as próximas semanas podem ser cruciais. Qualquer decisão sobre Vuskovic pode influenciar a capacidade do clube de buscar Van Hecke, enquanto o clube continua a equilibrar as necessidades defensivas imediatas com seu planejamento de longo prazo.