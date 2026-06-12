O Brighton fez uma oferta de 30 milhões de libras pelo promissor zagueiro do Tottenham, após ter rejeitado duas propostas dos Spurs pelo zagueiro Jan Paul van Hecke

Segundo o The Athletic, o Brighton teria feito uma oferta formal de 30 milhões de libras para contratar o zagueiro Vuskovic, do Tottenham. O zagueiro croata de 19 anos tornou-se um dos principais alvos de Fabian Hurzeler, já que o Seagulls busca reforçar seu elenco após a classificação para as competições europeias.

Vuskovic consolidou sua reputação durante um período de empréstimo ao Hamburgo, onde impressionou com suas atuações e marcou seis gols em 28 partidas da Bundesliga. O zagueiro estaria interessado em se transferir para o Brighton, acreditando que o clube proporcionaria um ambiente ideal para seu desenvolvimento.