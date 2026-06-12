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O Brighton fez uma oferta de 30 milhões de libras pelo promissor zagueiro do Tottenham, após ter rejeitado duas propostas dos Spurs pelo zagueiro Jan Paul van Hecke
O Brighton intensifica a busca por Vuskovic
Segundo o The Athletic, o Brighton teria feito uma oferta formal de 30 milhões de libras para contratar o zagueiro Vuskovic, do Tottenham. O zagueiro croata de 19 anos tornou-se um dos principais alvos de Fabian Hurzeler, já que o Seagulls busca reforçar seu elenco após a classificação para as competições europeias.
Vuskovic consolidou sua reputação durante um período de empréstimo ao Hamburgo, onde impressionou com suas atuações e marcou seis gols em 28 partidas da Bundesliga. O zagueiro estaria interessado em se transferir para o Brighton, acreditando que o clube proporcionaria um ambiente ideal para seu desenvolvimento.
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Brighton confirma interesse do Tottenham em Van Hecke
A notícia também acrescenta mais um capítulo às especulações em curso sobre transferências entre o Brighton e o Tottenham, com ambos os clubes envolvidos em negociações para reforçar a defesa. O diretor executivo do Brighton, Paul Barber, confirmou recentemente que o Tottenham havia feito propostas por Van Hecke. Segundo Barber, o Brighton rejeitou não uma, mas duas ofertas do Spurs pelo jogador da seleção holandesa.
O Seagulls continua determinado a manter o zagueiro e, ao que tudo indica, avalia-o em 70 milhões de libras. O Brighton também está atento à necessidade de manter um elenco com profundidade suficiente, já que se prepara para disputar várias competições na próxima temporada.
O Spurs enfrenta uma decisão difícil
O interesse do Tottenham em Van Hecke surge após uma temporada decepcionante, na qual os problemas defensivos se revelaram uma grande preocupação. O clube está ansioso por reforçar a defesa, mas a postura do Brighton complicou seus planos.
Ao mesmo tempo, o Spurs precisa decidir o quanto valoriza o potencial de Vuskovic a longo prazo. O jovem é considerado um dos zagueiros mais promissores do futebol, apesar de ainda não ter disputado nenhuma partida oficial pelo time principal do clube. A situação se complica ainda mais devido à incerteza em torno do futuro de Micky van de Ven e Cristian Romero, que tem sido especulado para deixar o clube.
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Vuskovic pondera seu futuro
Vuskovic está atualmente a serviço da seleção croata na Copa do Mundo de 2026 e deve adiar qualquer decisão definitiva sobre seu futuro até o término do torneio. O interesse de clubes de toda a Europa continua forte, mas o Brighton estaria na liderança na disputa pela sua contratação.
Para o Tottenham, as próximas semanas podem ser cruciais. Qualquer decisão sobre Vuskovic pode influenciar a capacidade do clube de buscar Van Hecke, enquanto o clube continua a equilibrar as necessidades defensivas imediatas com seu planejamento de longo prazo.