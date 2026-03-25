O Brighton está à frente do Chelsea na disputa pelo jovem promissor da Bundesliga e seu irmão mais velho, após conversas positivas com a mãe dos dois

O mercado de transferências ganhou novo fôlego após a separação dos irmãos de seu antigo agente. Essa mudança levou vários grandes clubes ingleses a entrar em contato com o diretor de elenco do Colônia, Tim Steidten, que já trabalhou no West Ham. O Chelsea, que segundo o Sport Bild teria entrado em contato com Steidten, e o Manchester City estão entre os clubes de elite que acompanham a rápida ascensão do jovem jogador, ao lado do gigante da Bundesliga, o Bayern de Munique.

Apesar da pressão crescente, o diretor esportivo Thomas Kessler insiste que o time alemão permanece totalmente tranquilo em relação à situação. Eles planejam usar a atual pausa internacional para finalizar uma estratégia interna clara sobre uma possível venda e para determinar seu limite máximo de negociação.