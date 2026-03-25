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Said El Mala Koln 10292025(C)Getty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

O Brighton está à frente do Chelsea na disputa pelo jovem promissor da Bundesliga e seu irmão mais velho, após conversas positivas com a mãe dos dois

Brighton
Premier League
S. El Mala
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O Brighton está intensificando seus esforços para contratar Said El Mala, a sensação do Colônia, mas os Seagulls enfrentam forte concorrência de rivais nacionais. Após uma mudança na representação do jogador de 19 anos, vários grandes clubes da Premier League, incluindo Chelsea e Manchester City, entraram na disputa, mas o Brighton estaria preparando uma oferta recorde, depois de ter suas propostas anteriores rejeitadas pelo time alemão.

  • O Brighton apresenta uma oferta final pelo ala do Colônia

    De acordo com o Sport Bild, o Brighton está preparando uma nova oferta por El Mala. O clube litorâneo vem acompanhando a família há nove meses e, após ter suas propostas anteriores rejeitadas, está pronto para apresentar uma oferta no valor de até 35 milhões de euros, além de bônus por desempenho, o que representaria um recorde de valor de transferência recebida pelo Colônia. O time inglês detém uma vantagem distinta, pois é o único interessado em adquirir tanto o ponta quanto seu irmão de 20 anos, Malek. Além disso, a mãe dos jogadores, Sabrina, que recentemente assumiu a representação deles e fundou uma empresa de gestão de ativos, já deu sinal verde para as negociações.

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  • Said El MalaGetty Images

    Grandes clubes da Premier League entram na corrida por transferências

    O mercado de transferências ganhou novo fôlego após a separação dos irmãos de seu antigo agente. Essa mudança levou vários grandes clubes ingleses a entrar em contato com o diretor de elenco do Colônia, Tim Steidten, que já trabalhou no West Ham. O Chelsea, que segundo o Sport Bild teria entrado em contato com Steidten, e o Manchester City estão entre os clubes de elite que acompanham a rápida ascensão do jovem jogador, ao lado do gigante da Bundesliga, o Bayern de Munique.

    Apesar da pressão crescente, o diretor esportivo Thomas Kessler insiste que o time alemão permanece totalmente tranquilo em relação à situação. Eles planejam usar a atual pausa internacional para finalizar uma estratégia interna clara sobre uma possível venda e para determinar seu limite máximo de negociação.

  • Gerenciando as expectativas em meio a avaliações exorbitantes

    O Colônia está em uma posição de negociação sólida, tendo vinculado seu valioso jogador a um contrato de longo prazo válido até 2030, que, fundamentalmente, não contém cláusula de rescisão. Qualquer interessado terá que pagar o valor total exigido pelo clube. Kessler abordou as intensas especulações em torno da estratégia do clube, afirmando: “Vinculamos Said ao clube por um longo prazo deliberadamente antes do início da temporada porque estamos convencidos de seu desenvolvimento e temos um plano claro para ele. Ao mesmo tempo, faz parte do nosso negócio lidar com questões relacionadas ao mercado. Fazemos isso com seriedade e com a calma necessária. Para nós, o foco está em Said ser uma parte importante do nosso conceito esportivo, e esperamos que ele continue sua trajetória no FC Colônia.”

  • O técnico concentra-se no desenvolvimento em campo

    Embora a quantia de 35 milhões de euros domine as manchetes, o técnico do Colônia, Lukas Kwasniok, continua focado na formação futebolística de seu jovem jogador. O atacante teve uma temporada produtiva, marcando 10 gols apesar de frequentemente entrar em campo como um substituto de impacto. Kwasniok enfatizou a importância absoluta da paciência, explicando: “No fim das contas, o que importa é sempre o jogador, como podemos integrar Said El Mala à estrutura geral e, ao mesmo tempo, simplesmente incentivá-lo e desafiá-lo, porque ele é, sem dúvida, um grande talento. Acho que fizemos um bom trabalho nesse sentido no passado. É isso que vejo no campo de treino: que o rapaz está totalmente disposto a melhorar em muitos, muitos aspectos. Seria fatal se ele não quisesse, porque aos 19 anos você logicamente não é perfeito.”