El Mala precisa agora voltar a se concentrar nas suas obrigações no clube, depois de ter ficado de fora por pouco da seleção alemã para a Copa do Mundo, já que o técnico Julian Nagelsmann preferiu a capacidade de trabalho de Maximilian Beier no contra-ataque.

Ao explicar sua decisão de deixar o jogador de 19 anos fora da lista final, Nagelsmann disse: “Ele teve uma ótima segunda metade da temporada, marcou muitos gols. É claro que ele também se encaixa muito bem no estilo de jogo do Colônia. A questão era: ele está pronto para o nosso estilo de jogo em um nível de ataque diferente? Se você observar o mapa de calor do Colônia, ele fica bem próximo ao próprio gol deles.”

Tendo demonstrado que não entrará em negociações baratas, o Colônia reintegrará confortavelmente seu principal ativo, que marcou 13 gols em sua temporada de estreia, a menos que outro gigante iguale sua avaliação formidável.