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O Brentford vê fracassar a negociação de € 50 milhões por Said El Mala, depois que a mãe do craque do Colônia desistiu do acordo com o clube da Premier League
O Bees fica sem a jovem promessa
De acordo com a Sky e o Bild, o Brentford viu fracassar uma tentativa monumental de contratar o atacante El Mala, do Colônia, que teria batido o recorde do clube, apesar de ter atendido às exigências financeiras exorbitantes do time alemão. O time da Premier League apresentou uma oferta lucrativa no valor de € 45 milhões à vista, além de € 5 milhões adicionais em possíveis bônus e uma cláusula de revenda futura. Embora o jovem jogador, muito cotado, tenha inicialmente sinalizado seu desejo de se transferir para o Gtech Community Stadium, a negociação fracassou porque sua mãe se recusou a dar o consentimento final antes do término do prazo estrito estabelecido pelo Brentford.
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Hierarquia do Colônia pronta para as negociações
O clube da Bundesliga estava totalmente preparado para concretizar essa transferência histórica, após ter utilizado sua rede de contatos para estabelecer contato formal com o time do oeste de Londres. Ao refletir sobre as negociações iniciais, o diretor-geral de esportes do Colônia, Thomas Kessler, afirmou: “Pelo menos na medida em que eu estaria disposto a conversar. Estamos nesse ponto.”
A equipe alemã mantém uma postura firme
A transação que acabou não se concretizando teria representado um marco financeiro para o Colônia, superando com folga a transferência de Anthony Modeste para o Tianjin Quanjian, em 2017, no valor de € 30 milhões.
Com o apoio do recém-nomeado diretor de planejamento de elenco, Tim Steidten, o clube buscou clareza no mercado desde cedo para financiar suas próprias contratações de verão. No entanto, com El Mala vinculado ao Geissbockheim até 2030, sem cláusula de rescisão, a diretoria alemã permanece tranquila e sem pressão para reduzir seu valor de referência de € 50 milhões para outros interessados.
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O ponta enfrenta um revés na seleção
El Mala precisa agora voltar a se concentrar nas suas obrigações no clube, depois de ter ficado de fora por pouco da seleção alemã para a Copa do Mundo, já que o técnico Julian Nagelsmann preferiu a capacidade de trabalho de Maximilian Beier no contra-ataque.
Ao explicar sua decisão de deixar o jogador de 19 anos fora da lista final, Nagelsmann disse: “Ele teve uma ótima segunda metade da temporada, marcou muitos gols. É claro que ele também se encaixa muito bem no estilo de jogo do Colônia. A questão era: ele está pronto para o nosso estilo de jogo em um nível de ataque diferente? Se você observar o mapa de calor do Colônia, ele fica bem próximo ao próprio gol deles.”
Tendo demonstrado que não entrará em negociações baratas, o Colônia reintegrará confortavelmente seu principal ativo, que marcou 13 gols em sua temporada de estreia, a menos que outro gigante iguale sua avaliação formidável.