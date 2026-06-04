O Brentford superou os rivais da Premier League na disputa por uma revelação da Bundesliga após a aceitação de uma oferta de € 50 milhões

O Brentford está prestes a concretizar uma transferência sensacional pelo jogador de 20 anos, após apresentar uma oferta significativamente melhorada. De acordo com reportagens do Bild, o diretor esportivo Thomas Kessler está disposto a aceitar a última proposta do clube da Premier League, que representa um pacote total no valor de até € 50 milhões. A estrutura do acordo inclui uma quantia base garantida de € 45 milhões, complementada por bônus relacionados ao desempenho facilmente alcançáveis.

A transferência vai quebrar o recorde anterior do Colônia por uma saída, superando os €29 milhões recebidos pela venda de Anthony Modeste quando ele se transferiu para o Tianjin Quanjian em 2018. Embora Kessler ainda precise obter a aprovação oficial da diretoria do clube, o tamanho da oferta faz com que a luz verde seja mera formalidade. O acordo também inclui uma cláusula de revenda de 15%, garantindo que o clube alemão se beneficie dos possíveis sucessos futuros de El Mala na Premier League e além.