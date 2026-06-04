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O Brentford superou os rivais da Premier League na disputa por uma revelação da Bundesliga após a aceitação de uma oferta de € 50 milhões
Acordo recorde para a jovem promessa do Colônia
O Brentford está prestes a concretizar uma transferência sensacional pelo jogador de 20 anos, após apresentar uma oferta significativamente melhorada. De acordo com reportagens do Bild, o diretor esportivo Thomas Kessler está disposto a aceitar a última proposta do clube da Premier League, que representa um pacote total no valor de até € 50 milhões. A estrutura do acordo inclui uma quantia base garantida de € 45 milhões, complementada por bônus relacionados ao desempenho facilmente alcançáveis.
A transferência vai quebrar o recorde anterior do Colônia por uma saída, superando os €29 milhões recebidos pela venda de Anthony Modeste quando ele se transferiu para o Tianjin Quanjian em 2018. Embora Kessler ainda precise obter a aprovação oficial da diretoria do clube, o tamanho da oferta faz com que a luz verde seja mera formalidade. O acordo também inclui uma cláusula de revenda de 15%, garantindo que o clube alemão se beneficie dos possíveis sucessos futuros de El Mala na Premier League e além.
Últimos obstáculos nas negociações sobre El Mala
Apesar de os clubes terem chegado a um acordo quanto ao valor da transferência, resta ainda um último passo antes que o jogador de 19 anos seja apresentado oficialmente no Gtech Community Stadium. A mãe de El Mala, que atua como sua principal assessora e representante, tem desempenhado um papel central nas negociações e deve dar seu consentimento final até sexta-feira. O Brentford estabeleceu um prazo para a oferta atual, a fim de garantir que o negócio seja fechado rapidamente, antes que outros grandes clubes europeus possam interferir na transferência.
O próprio jogador já sinalizou sua intenção de se juntar ao Bees, após passar apenas uma temporada no time principal do Colônia. Para atrair o jovem para Londres, o Brentford montou um pacote contratual lucrativo. El Mala deve receber um salário anual fixo superior a quatro milhões de euros, refletindo seu status como um dos jovens atacantes mais promissores da Europa.
Conexão alemã em Londres
A chegada de El Mala pode marcar o nascimento de uma formidável dupla de alas alemães no Brentford. Ele se junta ao compatriota Kevin Schade, jogador com cinco convocações para a seleção alemã, no ataque dos Bees. Espera-se que essa origem comum ajude na adaptação do jovem aos rigores do futebol inglês, proporcionando um rosto familiar em um vestiário conhecido por sua diversidade internacional.
Embora tanto Schade quanto El Mala tenham ficado de fora da seleção para a recente Copa do Mundo, a parceria entre os dois representa o futuro a longo prazo do ataque do Brentford. A estratégia de contratações do clube continua focada em talentos promissores da Bundesliga, um mercado onde o clube obteve sucesso considerável nas últimas janelas de transferências.
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As maiores liquidações da história de Colônia
Para o Colônia, a saída de El Mala é um momento agridoce que destaca sua capacidade de formar talentos de ponta, mas também a hierarquia financeira do futebol moderno. O valor inicial de 45 milhões de euros — justificado por sua excelente temporada 2025-26, na qual marcou 13 gols e deu cinco assistências em 36 partidas em todas as competições — redefine completamente os parâmetros financeiros do clube para a venda de jogadores. Além de El Mala e do já mencionado Modeste, a lista das saídas mais caras do clube inclui Lukas Podolski e Jhon Córdoba.