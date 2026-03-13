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O Brasil une forças com a Jordânia enquanto a Nike lança um novo e inovador uniforme alternativo antes da Copa do Mundo
O novo e inovador uniforme da Seleção Brasileira
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma parceria histórica com a Jordan Brand. Apresentado em um evento repleto de estrelas em São Paulo, o novo uniforme alternativo marca uma ruptura com a tradição, já que o “Swoosh” da Nike é substituído pelo icônico motivo “Jumpman” de Michael Jordan, combinando a tradição do futebol de elite com a realeza global do streetwear.
A camisa mantém a clássica paleta de azul e amarelo, mas incorpora o lendário padrão “elephant print” — uma textura sinônimo do tênis Air Jordan 3 de 1988. Desenvolvido com a inovação Aero-FIT, o uniforme foi projetado para ser 11% mais leve e significativamente mais respirável, utilizando resíduos têxteis 100% reciclados para aliar desempenho de elite à sustentabilidade ambiental.
Vinicius Jr. destaca o impacto cultural
Vinícius Júnior, ícone do Real Madrid, foi escolhido como o rosto desta parceria, destacando como a iniciativa vai além do campo. “Para todas as crianças do Brasil que sonham em ter uma bola nos pés, essa parceria significa algo verdadeiramente profundo”, afirmou Vinícius Júnior no site oficial daCBF.
“A Jordan Brand e a nossa Seleção estão unidas por mais do que apenas futebol — trata-se de uma combinação de cultura e grandeza. Quando o Jumpman aparece com as nossas cores, mostra ao mundo a criatividade, a paixão e a energia que tornam o Brasil especial. Isso inspira uma nova geração a jogar com estilo, liberdade e orgulho sempre que pisamos no campo.”
A excelência técnica encontra a rua
A parceria marca uma reformulação técnica projetada para o atleta moderno. A presidente da Jordan Brand, Sarah Mensah, descreveu a iniciativa como uma fusão dinâmica em que desempenho e expressão se impulsionam mutuamente. A linha de vestuário inclui equipamentos de treino especializados e uma chuteira Tiempo personalizada para garantir um visual coeso.
“Hoje, a Jordan deu início a algo verdadeiramente extraordinário. Esta parceria com a Seleção Brasileira é mais do que apenas uma colaboração; é uma celebração do incrível brilhantismo, criatividade e energia do futebol global, com o Brasil em seu núcleo dinâmico. Onde há brilhantismo, confiança e o pulso da competição, a Jordan prospera. Não se trata apenas de um encontro de mundos; é uma fusão dinâmica em que desempenho e expressão se alimentam mutuamente”, disse Mensah.
O lançamento também inclui uma ampla coleção de streetwear, com um casaco esportivo e uma camiseta de basquete nas mesmas cores icônicas.
- Nike Football
Estreia contra os Bleus
Os torcedores verão o “Jumpman” em ação pela primeira vez no dia 26 de março, quando o Brasil enfrentará a França em um amistoso de grande destaque. É um palco grandioso e adequado para uma estreia histórica de um uniforme, já que a Seleção busca testar suas habilidades contra adversários de elite da Europa.
O Brasil chega a este confronto buscando manter o ritmo após uma sequência de resultados mistos nas últimas cinco partidas, nas quais venceu duas e empatou uma. A Seleção usará este amistoso intercontinental para ajustar o elenco antes da Copa do Mundo deste verão, onde foi sorteada no Grupo C ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.
A nova coleção Brasil x Jordan já está disponível para compra no site jordan.com e nas lojas Nike.
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