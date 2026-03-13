O Brasil une forças com a Jordânia enquanto a Nike lança um novo e inovador uniforme alternativo antes da Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma parceria histórica com a Jordan Brand. Apresentado em um evento repleto de estrelas em São Paulo, o novo uniforme alternativo marca uma ruptura com a tradição, já que o “Swoosh” da Nike é substituído pelo icônico motivo “Jumpman” de Michael Jordan, combinando a tradição do futebol de elite com a realeza global do streetwear.

A camisa mantém a clássica paleta de azul e amarelo, mas incorpora o lendário padrão “elephant print” — uma textura sinônimo do tênis Air Jordan 3 de 1988. Desenvolvido com a inovação Aero-FIT, o uniforme foi projetado para ser 11% mais leve e significativamente mais respirável, utilizando resíduos têxteis 100% reciclados para aliar desempenho de elite à sustentabilidade ambiental.