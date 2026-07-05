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O Brasil tem um “plano anti-Erling Haaland”? Carlo Ancelotti explica como sua equipe pretende lidar com o artilheiro norueguês no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo
Sem tratamento especial para Haaland
Haaland marcou cinco gols neste torneio, e Ancelotti está plenamente ciente da ameaça representada pelo artilheiro da Premier League, enquanto sua equipe busca neutralizar o atacante do Manchester City e superar a Noruega para garantir uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O lendário técnico italiano acredita que seus defensores já estão bem preparados para enfrentar o desafio, após anos competindo no mais alto nível do futebol europeu.
Em entrevista coletiva antes da partida, Ancelotti afirmou: “Não acho que exista algo como um plano ‘anti-Haaland’. Não preciso dizer aos meus jogadores como se defender, eles já se enfrentaram algumas vezes. Nossa equipe está em ótimas condições. No entanto, precisamos continuar melhorando. Todos sabem como ele joga. Não tenho nada a explicar aos meus defensores sobre como jogar contra ele.”
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Adversários conhecidos no MetLife Stadium
O confronto no MetLife Stadium, neste domingo, marcará o retorno de várias rivalidades entre clubes ao cenário internacional. Espera-se que o zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, lidere a defesa brasileira, enfrentando cara a cara um atacante contra quem costuma disputar partidas na Premier League. Ancelotti está confiante de que essa familiaridade beneficiará os pentacampeões mundiais, que buscam chegar às quartas de final, onde os aguarda um possível confronto com a Inglaterra ou o México.
“Eles obviamente já jogaram contra ele várias vezes, então estamos focados apenas em estar bem preparados para a partida, entendendo as características básicas do adversário, e sabemos que eles são muito perigosos no ataque”, acrescentou Ancelotti. “A Noruega é uma seleção desafiadora, uma equipe que tem estrutura e uma organização muito boa; por isso, temos que jogar no nosso melhor nível, mas acho que estamos em um momento em que podemos jogar no nosso melhor nível, porque estamos confiantes e acabamos de sair de uma partida difícil contra o Japão.”
Notícias sobre as equipes e preocupações com lesões na Seleção
O Brasil chega a esta partida após um final dramático no confronto das oitavas de final, em que a jogada heroica de Gabriel Martinelli nos acréscimos garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Japão. No entanto, o elenco tem enfrentado notícias tanto positivas quanto negativas em relação a lesões. O meio-campista Lucas Paquetá está fora da partida contra os noruegueses após sofrer uma lesão no tendão da coxa durante a fase anterior, criando uma lacuna no meio-campo da Seleção. Em uma nota mais positiva para os gigantes sul-americanos, o atacante do Barcelona Raphinha pode voltar a ser considerado após se recuperar de uma lesão na coxa. Seu retorno daria a Ancelotti mais opções em um ataque que já está em grande forma.
A Noruega, por sua vez, está preocupada com a condição física de Julian Ryerson e Holmgren Pedersen, embora Stale Solbakken continue otimista de que sua defesa consiga resistir à pressão exercida pela talentosa linha de ataque do Brasil.
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Solbakken deixa de focar nos jogadores individualmente
O técnico da Noruega, Stale Solbakken, também afirma que a partida deste domingo em East Rutherford não se resumirá apenas a saber se Haaland conseguirá superar a formidável dupla de zagueiros do Brasil, formada por Gabriel e Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Embora os olhos do mundo estejam voltados para o candidato à Chuteira de Ouro, Solbakken acredita que o esforço coletivo determinará qual seleção avançará no torneio.
“O Brasil tem uma das melhores duplas de zagueiros deste torneio, dois jogadores que estão no mais alto nível internacional”, disse Solbakken. “Haverá alguns duelos difíceis entre eles e Erling, mas, para mim, é mais Brasil contra Noruega. O Brasil é favorito, é claro que é, mas temos esperança de que vamos dar trabalho a eles – e precisamos estar no nosso melhor, senão não teremos chance.”
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