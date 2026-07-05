O Brasil tem um “plano anti-Erling Haaland”? Carlo Ancelotti explica como sua equipe pretende lidar com o artilheiro norueguês no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo

Haaland marcou cinco gols neste torneio, e Ancelotti está plenamente ciente da ameaça representada pelo artilheiro da Premier League, enquanto sua equipe busca neutralizar o atacante do Manchester City e superar a Noruega para garantir uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O lendário técnico italiano acredita que seus defensores já estão bem preparados para enfrentar o desafio, após anos competindo no mais alto nível do futebol europeu.

Em entrevista coletiva antes da partida, Ancelotti afirmou: “Não acho que exista algo como um plano ‘anti-Haaland’. Não preciso dizer aos meus jogadores como se defender, eles já se enfrentaram algumas vezes. Nossa equipe está em ótimas condições. No entanto, precisamos continuar melhorando. Todos sabem como ele joga. Não tenho nada a explicar aos meus defensores sobre como jogar contra ele.”