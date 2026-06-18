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O Brasil precisa de Neymar para “desestabilizar” os adversários, como explica Danilo, que destaca por que a Seleção está ansiosa pelo retorno do craque, que vem sofrendo com lesões
Brasil aguarda a recuperação de Neymar
Neymar continua sendo um dos principais assuntos no elenco da Seleção Brasileira, apesar de ter ficado de fora do empate em 1 a 1 contra o Marrocos na estreia na Copa do Mundo. O atacante está se recuperando de uma lesão na panturrilha sofrida enquanto jogava pelo Santos em maio e ainda vem trabalhando para recuperar a forma física total.
Houve sinais animadores nesta semana. Depois de inicialmente retornar aos treinos individuais, Neymar passou a treinar com a bola ao lado dos companheiros e foi recebido de volta ao grupo com o tradicional “túnel de fogo”. No entanto, a comissão técnica do Brasil estaria adotando uma abordagem cautelosa. A participação do craque do Santos no próximo confronto contra o Haiti ainda é uma dúvida, já que a equipe busca evitar agravar seus recentes problemas musculares.
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Danilo destaca a influência de Neymar
Em entrevista coletiva, Danilo explicou por que Neymar continua sendo tão importante para os planos da Seleção Brasileira. O experiente zagueiro destacou a convicção do elenco de que a influência de Neymar vai além dos gols e das assistências, forçando os adversários a mudar seus planos defensivos e criando oportunidades para os demais jogadores.
“Quando você tem um jogador como o Neymar, os adversários ficam mais tensos e pedem reforços para marcá-lo”, disse Danilo aos repórteres. “Assim, com dois jogadores marcando ele, alguém do nosso time fica livre. Isso pode ajudar muito. Só de estar em campo, ele já consegue desequilibrar o adversário. Precisamos encarar a realidade, é claro. Esperamos que ele esteja bem e possa nos ajudar. A qualidade dele já foi comprovada.”
O Brasil não pode se dar ao luxo de ser complacente
O Brasil chega ao confronto contra o Haiti após um empate decepcionante contra o Marrocos, o que o deixou em terceiro lugar no Grupo C e sob pressão para se recuperar. Apesar das expectativas de que o Brasil vença com facilidade, Danilo alertou para que não se subestime o adversário.
Ele disse: “Vocês viram como Cabo Verde se defendeu contra a Espanha? É uma questão de dar tudo de si em cada bola, defender o resultado e jogar bonito. O Brasil precisa entrar em campo bem posicionado taticamente, jogar com segurança, controlar a partida e buscar a vitória. Mas não podemos pensar em uma goleada. Isso é desrespeitoso. Não podemos esperar que a bola fique aos nossos pés; temos que mostrar que queremos o resultado.”
- AFP
Uma sequência crucial de partidas
O próximo desafio do Brasil é um confronto decisivo contra o Haiti, na Filadélfia, na tentativa de consolidar sua posição no Grupo C. O resultado pode ter um impacto significativo nas esperanças da seleção de avançar com tranquilidade para a próxima fase. Enquanto isso, Neymar continuará focado em sua recuperação, embora seja improvável que ele participe da partida contra o Haiti.