O Brasil precisa de Neymar para “desestabilizar” os adversários, como explica Danilo, que destaca por que a Seleção está ansiosa pelo retorno do craque, que vem sofrendo com lesões

Neymar continua sendo um dos principais assuntos no elenco da Seleção Brasileira, apesar de ter ficado de fora do empate em 1 a 1 contra o Marrocos na estreia na Copa do Mundo. O atacante está se recuperando de uma lesão na panturrilha sofrida enquanto jogava pelo Santos em maio e ainda vem trabalhando para recuperar a forma física total.

Houve sinais animadores nesta semana. Depois de inicialmente retornar aos treinos individuais, Neymar passou a treinar com a bola ao lado dos companheiros e foi recebido de volta ao grupo com o tradicional “túnel de fogo”. No entanto, a comissão técnica do Brasil estaria adotando uma abordagem cautelosa. A participação do craque do Santos no próximo confronto contra o Haiti ainda é uma dúvida, já que a equipe busca evitar agravar seus recentes problemas musculares.