O Brasil é “um pouco do Jesse”, mas a ida de Lingard para o Wrexham não está descartada, enquanto o ex-técnico do Manchester United reage aos rumores de que a marca JLingz se unirá a Ryan Reynolds e Rob Mac

Se o Wrexham conseguisse concretizar sua ascensão meteórica à Premier League, com uma série documental premiada entrando na equação, será que Lingard poderia levar sua marca — como figura de destaque nas redes sociais — ao Racecourse Ground ao lado de astros de Hollywood?

Quando essa pergunta foi feita a Meulensteen, ex-assistente de Sir Alex Ferguson — falando em exclusivo ao GOAL, cortesia da Best Betting Bonuses —, ele disse: “Curiosamente, sempre mantive contato com o Jesse, mesmo quando ele foi para a Coreia, porque eu o tive sob minha tutela quando ele surgiu na academia, aos oito anos de idade. Então, trabalhei com ele por vários anos e simplesmente acompanhei sua trajetória e tudo mais.

“Ele obviamente fez essa mudança para o Brasil, o que é interessante. Não tenho mantido contato com ele. Acho que ele se adapta bem lá. O estilo de vida, o samba e tudo mais. Isso é um pouco do Jesse, de qualquer forma.

“Ele poderia voltar? Quantos anos ele tem agora? Cerca de 30? É um jogador que tem experiência na Premier League, experiência em grandes clubes. Então, o Wrexham, se der o próximo passo, poderia ser uma possibilidade.

“Ele assinou por um ano? Depende de como ele se adapta, de como ele gosta da vida lá. Isso é outra coisa que você precisa levar em conta. Se ele disser: ‘olha, eu fiz isso por um ano, mas não gostei muito de morar aqui’, então ele pode considerar voltar.”