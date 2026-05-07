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O Brasil é “um pouco do Jesse”, mas a ida de Lingard para o Wrexham não está descartada, enquanto o ex-técnico do Manchester United reage aos rumores de que a marca JLingz se unirá a Ryan Reynolds e Rob Mac
Lingard trocou a Coreia do Sul pela América do Sul
A possibilidade de uma transferência para o norte do País de Gales surgiu quando Lingard rescindiu seu contrato com o FC Seul, da K League, como jogador sem vínculo. O versátil meia teve uma passagem produtiva pelo Extremo Oriente, sendo o carismático jogador de 33 anos tratado como uma “estrela do rock” na Ásia.
Em vez de voltar para sua terra natal, o vencedor da FA Cup e da Liga Europa tomou a decisão ousada de rumar para a América do Sul. Um contrato de um ano foi assinado com o Corinthians, gigante do futebol brasileiro, permitindo que Lingard se reunisse com seu ex-companheiro de equipe em Old Trafford, Memphis Depay.
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História feita pelo ex-jogador da seleção inglesa no Brasil
Ele se tornou o primeiro jogador britânico a atuar na primeira divisão brasileira, e escreveu mais um capítulo na história ao marcar seu primeiro gol em uma competição de copa nacional e ao balançar as redes em uma partida da Copa Libertadores.
Levando em conta sua propensão para se divertir e jogar com um sorriso no rosto, Lingard pode ter encontrado o destino perfeito em um país que adora o carnaval. No entanto, em algum momento, será necessário tomar mais decisões sobre seu futuro a longo prazo.
Será que Lingard se sentiria tentado a se juntar a Reynolds e Mac no Wrexham?
Se o Wrexham conseguisse concretizar sua ascensão meteórica à Premier League, com uma série documental premiada entrando na equação, será que Lingard poderia levar sua marca — como figura de destaque nas redes sociais — ao Racecourse Ground ao lado de astros de Hollywood?
Quando essa pergunta foi feita a Meulensteen, ex-assistente de Sir Alex Ferguson — falando em exclusivo ao GOAL, cortesia da Best Betting Bonuses —, ele disse: “Curiosamente, sempre mantive contato com o Jesse, mesmo quando ele foi para a Coreia, porque eu o tive sob minha tutela quando ele surgiu na academia, aos oito anos de idade. Então, trabalhei com ele por vários anos e simplesmente acompanhei sua trajetória e tudo mais.
“Ele obviamente fez essa mudança para o Brasil, o que é interessante. Não tenho mantido contato com ele. Acho que ele se adapta bem lá. O estilo de vida, o samba e tudo mais. Isso é um pouco do Jesse, de qualquer forma.
“Ele poderia voltar? Quantos anos ele tem agora? Cerca de 30? É um jogador que tem experiência na Premier League, experiência em grandes clubes. Então, o Wrexham, se der o próximo passo, poderia ser uma possibilidade.
“Ele assinou por um ano? Depende de como ele se adapta, de como ele gosta da vida lá. Isso é outra coisa que você precisa levar em conta. Se ele disser: ‘olha, eu fiz isso por um ano, mas não gostei muito de morar aqui’, então ele pode considerar voltar.”
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O ex-jogador do Manchester United, Lingard, pode voltar às suas raízes no Noroeste
Lingard parece estar adorando a vida sob o sol do Brasil neste momento, enquanto disputa com nomes como Neymar o protagonismo e os principais títulos no país, mas a atração pelo lar ainda pode tocar seu coração.
Questões pessoais serão levadas em consideração, juntamente com a ambição esportiva, e qualquer transferência para o Wrexham permitiria ao jogador natural de Warrington voltar às suas raízes geográficas e desfrutar de um final de carreira profissional no futebol inglês.