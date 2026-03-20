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Nike x Jordan x BrazilGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

O Brasil e a Nike estão em outro nível! Por que a histórica parceria da Seleção com a Jordan é revolucionária em um ano de Copa do Mundo

Já sabíamos que a Nike havia criado algo especial por meio da colaboração entre a Jordan Brand e o Paris Saint-Germain, com o logotipo “Jumpman” substituindo o “Swoosh” nas camisas do gigante francês nos últimos oito anos — mas a marca atingiu outro patamar ao firmar parceria com a Confederação Brasileira de Futebol.

Neste verão, a seleção de futebol mais aclamada do planeta usará o icônico “Jumpman” de Michael Jordan no peito durante uma Copa do Mundo, num momento que parece ser decisivo na relação entre a Nike e a Jordan, bem como no crescimento da marca de basquete no mundo do futebol.

A Nike lançou a inovadora camisa alternativa Brasil x Jordan, juntamente com uma ampla coleção de streetwear que traz uma vibe autêntica de Joga Bonito, à medida que os mundos do futebol e do basquete se encontram. Esta é a primeira vez que a Jordan Brand colabora com uma seleção nacional de futebol, após o sucesso lucrativo de seu trabalho com o PSG, e em um ano de Copa do Mundo, parece um momento decisivo.

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  • BASKET-PSG-JERSEY-JORDANAFP

    Parceria lucrativa

    A colaboração com a linha de basquete da Nike tem sido particularmente frutífera para o PSG. Tão lucrativa quanto inovadora, a parceria teve início em 2018, quando foi assinado um acordo para o lançamento de diversas peças de vestuário e calçados com a marca conjunta.

    O logotipo “Jumpman” de Jordan tem sido estampado nos uniformes de visitante, terceiro e quarto do PSG no lugar do “Swoosh” da Nike nos anos seguintes, aparecendo até mesmo na camisa titular da temporada 2021-22, quando as superestrelas Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar atuavam no Parc des Princes — um sonho absoluto do ponto de vista do marketing.

    É claro que a colaboração foi muito além do campo, fazendo referência à popularidade do basquete na França com tênis de marca conjunta para a quadra e aproveitando o boom do streetwear com jaquetas e calças esportivas.

    A coleção de streetwear de luxo Jordan Wings x PSG 2025 foi particularmente icônica, lançada no ano em que o clube acabaria com sua maldição na Liga dos Campeões.

    “Ao celebrarmos nosso 40º aniversário, a Jordan Brand continua a expandir os limites da grandeza”, disse na época Jason Mayden, diretor de design da Nike. “Por meio de nossa colaboração contínua com o PSG, estamos elevando o esporte, o estilo e a cultura.”

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  • Brazil's National Soccer Team Unveils New UniformGetty Images Sport

    Repleta de prestígio

    Trabalhar ao lado do PSG foi uma coisa, já que o gigante francês, apoiado pelo Catar, passou de vencedor habitual da Ligue 1 no início da colaboração a campeão europeu em 2025. Mas associar-se à Seleção Brasileira? Bem, isso é uma história completamente diferente

    Não há time no mundo mais reverenciado no futebol masculino, com a Seleção sempre carregando uma certa gravidade, independentemente de quem esteja no elenco em um determinado momento. Os pentacampeões mundiais são amplamente considerados a nação que tomou o esporte e o tornou belo.

    Pelé, Garrincha, R9, Ronaldinho, Kaká, Thiago Silva, Neymar; o país produziu uma lista quase infinita de grandes nomes e, por isso, os olhos do mundo estarão sempre voltados para eles em um grande torneio. Nos Estados Unidos, Canadá e México, a próxima geração terá o “Jumpman” no peito.

  • Nike Brazil kitNike Football

    A coleção Nike x Jordan x Brasil já chegou

    A Jordania nunca assumiu o protagonismo em sua colaboração com a Nike Football, já que o logotipo “Jumpman” costuma aparecer nos uniformes alternativos do PSG, e essa tendência se mantém com o lançamento de um novo e inovador uniforme de visitante para o Brasil, que se tornou instantaneamente icônico.

    Uma variação das habituais cores azuis do uniforme de visitante da seleção, a camisa — feita 100% de resíduos têxteis — apresenta um deslumbrante padrão de listras verticais em dois tons, inspirado nos principais predadores do Brasil, com a estampa de elefante da Jordan, presente no icônico tênis Air Jordan 3, também incorporada em uma referência à parceria com o basquete. O “Jumpman” é amarelo, enquanto as cores do uniforme titular, amarelo e verde, aparecem como detalhes nas laterais. O visual foi projetado para causar medo nos adversários, e não seria surpresa se os rivais ficassem atônitos.

    O uniforme foi confeccionado com a tecnologia de resfriamento Aero-FIT especialmente desenvolvida, que deve ser muito útil no calor escaldante da Copa do Mundo deste verão na América do Norte.

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  • Nike x Brazil x Jordan Vinicius JrNike

    "Algo grandioso"

    Como era de se esperar, o astro do Real Madrid e atleta da Nike, Vinícius Júnior, é um dos rostos da campanha, e ele compreendeu perfeitamente a importância dessa parceria.

    “Para todas as crianças do Brasil que sonham com uma bola nos pés, essa parceria significa algo enorme”, disse ele. “A união da Jordan Brand com a nossa Seleção é mais do que futebol — é cultura, alegria e grandeza unidas. Quando o Jumpman está ao lado das nossas cores, isso mostra ao mundo a criatividade, a paixão e a energia que tornam o Brasil especial.

    “Isso nos inspira, a nova geração, a jogar com estilo, liberdade e orgulho sempre que pisamos no campo.”

  • Nike x Brazil x JordanNike

    Além do campo

    Mas a Nike e a Jordan não pararam por aí: essa coleção vai muito além do campo de futebol para completar o que será lembrado como um lançamento icônico. Elas trouxeram de volta um clima nostálgico ao unir o “Jumpman” com a Joga Bonito — a linha icônica da Nike Football dos anos 2000 — em uma ampla coleção de streetwear com inspiração retrô.

    São nada menos que 35 peças à escolha, incluindo moletons com capuz, agasalhos oversize, camisetas e acessórios, em uma homenagem a uma das torcidas mais apaixonadas de todo o planeta.

    É claro que também há referências a Jordan e ao mundo do basquete, na forma de uma camisa mista de futebol x basquete, shorts no estilo basquete, os tênis Air Jordan 1 Low, Jordan Brand Ultra e Jordan Brand Trunner, e uma versão renovada da chuteira de futsal Nike Tiempo Gato.

    A Nike também lançou uma impressionante chuteira de futebol Tiempo Maestro em vermelho vivo que traz o “Jumpman” — outra novidade — para completar a coleção.

  • Nike Brazil kitNike

    "Verdadeiramente extraordinário"

    "Hoje, a Jordan dá início a algo verdadeiramente extraordinário. A parceria com a Confederação Brasileira de Futebol é mais do que uma colaboração; é uma celebração da grandeza, da criatividade e da energia eletrizante do futebol mundial, tendo o Brasil como seu vibrante centro", afirmou Sarah Mensah, presidente da Jordan Brand.

    “Onde quer que você encontre grandeza, confiança e o pulso da competição, a Jordan prospera. Isso não é simplesmente um encontro de mundos, é uma fusão dinâmica onde desempenho e expressão impulsionam um ao outro. Juntos, estamos redefinindo o que significa estar ancorado na grandeza competitiva, ouvindo atentamente os atletas e a cultura, e deixando que o espírito deles alimente nossa jornada. O mundo está observando, e nós estamos apenas começando.”

    A Jordan Brand claramente leva a sério o futebol, com o “Jumpman” pronto para ser representado no maior palco. A nova coleção Brasil pode ser um vislumbre do que está por vir.

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