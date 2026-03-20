O Brasil e a Nike estão em outro nível! Por que a histórica parceria da Seleção com a Jordan é revolucionária em um ano de Copa do Mundo

A colaboração com a linha de basquete da Nike tem sido particularmente frutífera para o PSG. Tão lucrativa quanto inovadora, a parceria teve início em 2018, quando foi assinado um acordo para o lançamento de diversas peças de vestuário e calçados com a marca conjunta.

O logotipo “Jumpman” de Jordan tem sido estampado nos uniformes de visitante, terceiro e quarto do PSG no lugar do “Swoosh” da Nike nos anos seguintes, aparecendo até mesmo na camisa titular da temporada 2021-22, quando as superestrelas Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar atuavam no Parc des Princes — um sonho absoluto do ponto de vista do marketing.

É claro que a colaboração foi muito além do campo, fazendo referência à popularidade do basquete na França com tênis de marca conjunta para a quadra e aproveitando o boom do streetwear com jaquetas e calças esportivas.

A coleção de streetwear de luxo Jordan Wings x PSG 2025 foi particularmente icônica, lançada no ano em que o clube acabaria com sua maldição na Liga dos Campeões.

“Ao celebrarmos nosso 40º aniversário, a Jordan Brand continua a expandir os limites da grandeza”, disse na época Jason Mayden, diretor de design da Nike. “Por meio de nossa colaboração contínua com o PSG, estamos elevando o esporte, o estilo e a cultura.”