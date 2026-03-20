O Brasil e a Nike estão em outro nível! Por que a histórica parceria da Seleção com a Jordan é revolucionária em um ano de Copa do Mundo

Neste verão, a seleção de futebol mais aclamada do planeta usará o icônico “Jumpman” de Michael Jordan no peito durante uma Copa do Mundo, num momento que parece ser decisivo na relação entre a Nike e a Jordan, bem como no crescimento da marca de basquete no mundo do futebol.
A Nike lançou a inovadora camisa alternativa Brasil x Jordan, juntamente com uma ampla coleção de streetwear que traz uma vibe autêntica de Joga Bonito, à medida que os mundos do futebol e do basquete se encontram. Esta é a primeira vez que a Jordan Brand colabora com uma seleção nacional de futebol, após o sucesso lucrativo de seu trabalho com o PSG, e em um ano de Copa do Mundo, parece um momento decisivo.