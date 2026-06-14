Neymar, que conseguiu entrar na última hora na seleção brasileira para a Copa do Mundo, não jogou contra o Marrocos. Ele não pôde jogar porque ainda sente dores na panturrilha. No entanto, na delegação da Seleção, há otimismo de que o jogador de 34 anos do FC Santos já esteja pronto para jogar na segunda partida da fase de grupos, contra o Haiti.

Carlo Ancelotti não levou Neymar como titular. Do ponto de vista esportivo, portanto, o astro não estará necessariamente sob os holofotes. Mas – e isso já ficou claro na estreia contra o Marrocos – para os brasileiros, Neymar desempenha um papel importante mesmo quando fica no banco. Entre outros, para Vinicius Júnior, seu legítimo sucessor como jogador decisivo da Seleção.

Pois Vinicius não precisa enfrentar sozinho a imensa pressão de carregar o país do futebol, o Brasil, sobre os próprios ombros. Essa pressão, naturalmente, vai além do que acontece em campo – e é exatamente aí que Neymar automaticamente tira um grande peso das costas de Vinicius.

Sentado no banco, lesionado contra o Marrocos, Neymar aparecia repetidamente nas telas. Ele está no centro das atenções, mesmo sem estar em campo. Vinicius sabe disso muito bem, é claro. E, por isso, pode se concentrar de forma mais eficaz no que está acontecendo na partida em si. No que diz respeito ao que rola fora de campo, Neymar é, na verdade, a exceção.

Assim, no primeiro tempo, quando os brasileiros enfrentavam enormes dificuldades contra os marroquinos, que pressionavam agressivamente e se destacavam no jogo, Vinícius pôde ser o show de um homem só que precisava ser. Foram quase exclusivamente as jogadas individuais do atacante do Real Madrid que criaram perigo para o gol brasileiro. E, aos 32 minutos, foi Vinicius quem, com uma de suas jogadas individuais, marcou o belo gol do empate em 1 a 1.