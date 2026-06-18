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O Brasil confirma que Neymar nem mesmo VIAJARÁ com a seleção para Filadélfia para o confronto da Copa do Mundo contra o Haiti, já que sua recuperação da lesão se prolonga
Neymar vai permanecer em Nova Jersey
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que Neymar está definitivamente fora da segunda partida da Seleção na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O jogador de 34 anos não se juntará à equipe na viagem para Filadélfia, onde a Seleção enfrentará o Haiti na noite de sexta-feira.
Em vez de viajar com o grupo principal, o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain permanecerá na base da equipe para se concentrar em sua preparação física. “Ele ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final de seu processo de recuperação, aproveitando as excelentes instalações do hotel The Ridge e do centro de treinamento Columbia Park”, explicou a CBF em comunicado oficial.
- AFP
Desvio do plano inicial de Ancelotti
A decisão marca uma mudança significativa na estratégia anteriormente traçada pelo técnico Carlo Ancelotti e sua comissão técnica. Inicialmente, o plano era que Neymar permanecesse integrado ao elenco, aumentando gradualmente sua participação nos treinos coletivos enquanto viajava para cada local de partida, a fim de manter a química da equipe.
No entanto, a comissão médica optou por uma abordagem mais estática para garantir que o atacante tenha acesso a equipamentos específicos de recuperação. Neymar fez uma breve aparição em campo na terça-feira e participou dos exercícios de aquecimento com o grupo na quarta-feira, mas continua treinando com uma carga de trabalho rigorosamente controlada em comparação com o restante dos jogadores.
A disputa pelas fases eliminatórias
Com Neymar oficialmente fora do confronto contra o Haiti, as atenções já se voltaram para a última partida da fase de grupos do Brasil contra a Escócia, no dia 24 de junho. Sua participação nesse jogo continua sendo uma grande dúvida, já que a comissão técnica busca equilibrar a necessidade de manter o ritmo de jogo com o risco de uma recaída antes da reta final do torneio.
Ancelotti está inclinado a adotar uma abordagem cautelosa, tendo como objetivo principal garantir que o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira esteja disponível para as fases eliminatórias. A resposta do jogador aos próximos treinos técnicos e táticos determinará, em última instância, se ele terá minutos de jogo na última partida da fase de grupos ou se será poupado para as oitavas de final.
- AFP
Danilo destaca a imensa influência de Neymar
A ausência prolongada do astro tem gerado muita discussão na mídia, mas, dentro do vestiário, o elenco continua plenamente ciente do que seu ícone traz para a equipe. Em entrevista coletiva pré-jogo antes do confronto contra o Haiti, o experiente zagueiro Danilo enfatizou que o valor do atacante vai muito além dos gols e das assistências, destacando como a simples presença dele na escalação obriga os técnicos adversários a alterarem todas as suas estratégias defensivas.
“Quando você tem um jogador como o Neymar, os adversários ficam mais tensos e pedem reforços para marcá-lo”, disse Danilo. “Assim, com dois jogadores marcando ele, alguém do nosso time fica livre. Isso pode ajudar muito. Só de estar em campo, ele já consegue desequilibrar o adversário. Precisamos lidar com a realidade, é claro. Esperamos que ele esteja bem e possa nos ajudar. A qualidade dele já foi comprovada.”