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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

O Brasil confirma que Neymar nem mesmo VIAJARÁ com a seleção para Filadélfia para o confronto da Copa do Mundo contra o Haiti, já que sua recuperação da lesão se prolonga

Neymar
Brasil
Copa do Mundo
Haiti
Brasil x Haiti

A Seleção Brasileira confirmou oficialmente que Neymar não participará da próxima partida da Copa do Mundo contra o Haiti, e o craque atacante ficará para trás enquanto seus companheiros viajam para Filadélfia. O jogador do Santos ainda está se recuperando para voltar à plena forma física, e a comissão médica da Seleção decidiu não correr riscos desnecessários com seu craque.

  • Neymar vai permanecer em Nova Jersey

    A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que Neymar está definitivamente fora da segunda partida da Seleção na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O jogador de 34 anos não se juntará à equipe na viagem para Filadélfia, onde a Seleção enfrentará o Haiti na noite de sexta-feira.

    Em vez de viajar com o grupo principal, o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain permanecerá na base da equipe para se concentrar em sua preparação física. “Ele ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final de seu processo de recuperação, aproveitando as excelentes instalações do hotel The Ridge e do centro de treinamento Columbia Park”, explicou a CBF em comunicado oficial.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Desvio do plano inicial de Ancelotti

    A decisão marca uma mudança significativa na estratégia anteriormente traçada pelo técnico Carlo Ancelotti e sua comissão técnica. Inicialmente, o plano era que Neymar permanecesse integrado ao elenco, aumentando gradualmente sua participação nos treinos coletivos enquanto viajava para cada local de partida, a fim de manter a química da equipe.

    No entanto, a comissão médica optou por uma abordagem mais estática para garantir que o atacante tenha acesso a equipamentos específicos de recuperação. Neymar fez uma breve aparição em campo na terça-feira e participou dos exercícios de aquecimento com o grupo na quarta-feira, mas continua treinando com uma carga de trabalho rigorosamente controlada em comparação com o restante dos jogadores.

  • A disputa pelas fases eliminatórias

    Com Neymar oficialmente fora do confronto contra o Haiti, as atenções já se voltaram para a última partida da fase de grupos do Brasil contra a Escócia, no dia 24 de junho. Sua participação nesse jogo continua sendo uma grande dúvida, já que a comissão técnica busca equilibrar a necessidade de manter o ritmo de jogo com o risco de uma recaída antes da reta final do torneio.

    Ancelotti está inclinado a adotar uma abordagem cautelosa, tendo como objetivo principal garantir que o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira esteja disponível para as fases eliminatórias. A resposta do jogador aos próximos treinos técnicos e táticos determinará, em última instância, se ele terá minutos de jogo na última partida da fase de grupos ou se será poupado para as oitavas de final.

  • FBL-WC-2022-MATCH48-CMR-BRAAFP

    Danilo destaca a imensa influência de Neymar

    A ausência prolongada do astro tem gerado muita discussão na mídia, mas, dentro do vestiário, o elenco continua plenamente ciente do que seu ícone traz para a equipe. Em entrevista coletiva pré-jogo antes do confronto contra o Haiti, o experiente zagueiro Danilo enfatizou que o valor do atacante vai muito além dos gols e das assistências, destacando como a simples presença dele na escalação obriga os técnicos adversários a alterarem todas as suas estratégias defensivas.

    “Quando você tem um jogador como o Neymar, os adversários ficam mais tensos e pedem reforços para marcá-lo”, disse Danilo. “Assim, com dois jogadores marcando ele, alguém do nosso time fica livre. Isso pode ajudar muito. Só de estar em campo, ele já consegue desequilibrar o adversário. Precisamos lidar com a realidade, é claro. Esperamos que ele esteja bem e possa nos ajudar. A qualidade dele já foi comprovada.” 


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