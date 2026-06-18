O Brasil confirma que Neymar nem mesmo VIAJARÁ com a seleção para Filadélfia para o confronto da Copa do Mundo contra o Haiti, já que sua recuperação da lesão se prolonga

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que Neymar está definitivamente fora da segunda partida da Seleção na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O jogador de 34 anos não se juntará à equipe na viagem para Filadélfia, onde a Seleção enfrentará o Haiti na noite de sexta-feira.

Em vez de viajar com o grupo principal, o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain permanecerá na base da equipe para se concentrar em sua preparação física. “Ele ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final de seu processo de recuperação, aproveitando as excelentes instalações do hotel The Ridge e do centro de treinamento Columbia Park”, explicou a CBF em comunicado oficial.