O Brasil aposta em Vinícius Júnior para inspirar a equipe na Copa do Mundo - mas o fraco desempenho do craque do Real Madrid com a Seleção precisa melhorar para que o país possa disputar o sexto título em 2026

E nada nas atuações de Vinicius pelo clube — que foram excelentes durante toda a temporada e renderam a dobradinha de Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões com o Real Madrid — impediu que ele conquistasse o prêmio individual de maior prestígio do futebol. Na verdade, foi seu desempenho pela seleção nacional que acabou com suas chances.

O Brasil precisava que o veloz ponta do Real Madrid brilhasse na Copa América de 2024. Em vez disso, ele foi suspenso por acúmulo de cartões amarelos e perdeu a partida das quartas de final contra o Uruguai. O Brasil foi eliminado nos pênaltis. Vinicius assistiu do banco e assumiu a responsabilidade pelo fracasso da equipe.

Aquele deveria ter sido o seu momento com a seleção brasileira, mas ele passou batido. E assim, dois anos e zero Bolas de Ouro depois, chegamos à Copa do Mundo. Vinícius continua sendo o principal jogador do Brasil (mesmo com a volta de Neymar ao elenco). Ele ainda é um dos jogadores mais talentosos do planeta. E, mais uma vez, as esperanças de uma nação recaem diretamente sobre seus ombros. Agora, parece que chegou a hora em que ele simplesmente precisa cumprir o prometido para consolidar seu legado como um dos verdadeiros grandes nomes do seu país.