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Vini Jr Brazil GFXGOAL
Thomas Hindle

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O Brasil aposta em Vinícius Júnior para inspirar a equipe na Copa do Mundo - mas o fraco desempenho do craque do Real Madrid com a Seleção precisa melhorar para que o país possa disputar o sexto título em 2026

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Vinicius Jr. prometeu que faria isso “dez vezes” se fosse preciso. Foram essas as palavras dele depois de não ter conquistado a Bola de Ouro de 2024, apesar de uma temporada individual brilhante. Para ser justo, o brasileiro tinha bons motivos para reivindicar o troféu — Rodri pode até ter merecido, mas poucos teriam reclamado se Vinicius tivesse levado a Bola de Ouro.

E nada nas atuações de Vinicius pelo clube — que foram excelentes durante toda a temporada e renderam a dobradinha de Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões com o Real Madrid — impediu que ele conquistasse o prêmio individual de maior prestígio do futebol. Na verdade, foi seu desempenho pela seleção nacional que acabou com suas chances.

O Brasil precisava que o veloz ponta do Real Madrid brilhasse na Copa América de 2024. Em vez disso, ele foi suspenso por acúmulo de cartões amarelos e perdeu a partida das quartas de final contra o Uruguai. O Brasil foi eliminado nos pênaltis. Vinicius assistiu do banco e assumiu a responsabilidade pelo fracasso da equipe.

Aquele deveria ter sido o seu momento com a seleção brasileira, mas ele passou batido. E assim, dois anos e zero Bolas de Ouro depois, chegamos à Copa do Mundo. Vinícius continua sendo o principal jogador do Brasil (mesmo com a volta de Neymar ao elenco). Ele ainda é um dos jogadores mais talentosos do planeta. E, mais uma vez, as esperanças de uma nação recaem diretamente sobre seus ombros. Agora, parece que chegou a hora em que ele simplesmente precisa cumprir o prometido para consolidar seu legado como um dos verdadeiros grandes nomes do seu país.

  • Vinicius Jr and NeymarGetty

    Recorde modesto do Brasil

    A trajetória de Vinícius no clube tem sido marcada por uma evolução constante, ano após ano. Ele chegou ao Real Madrid sem experiência, sem ter se provado e sendo abertamente rejeitado por um dos melhores jogadores do time. Em poucas temporadas, tornou-se o melhor da La Liga, um “Galáctico” indiscutível e passou a ser citado nas discussões sobre os “melhores do mundo”. Isso é o que os grandes jogadores costumam fazer: evoluir com o tempo.

    Mas, pela seleção brasileira, essa transição de bom para excelente nunca aconteceu de fato. Na verdade, ele simplesmente nunca causou impacto pela seleção. Em 49 partidas pela seleção, Vinicius marcou nove gols. Seis desses gols foram em amistosos. Dois dos outros três aconteceram na goleada sobre o Paraguai na fase de grupos da Copa América. Para ser justo, ele também deu nove assistências. Mas apenas duas delas foram em torneios. Assim que os holofotes começam a brilhar sobre as camisas amarelas do Brasil, Vinicius se apaga.

    Parte da razão, sem dúvida, é tática. Como Neymar tem lutado contra lesões, Vinicius ficou encarregado de fazer tudo acontecer. A resposta é simples: marcar Vini em dupla e chutar nele em todas as oportunidades possíveis. Ele mal consegue meio metro para respirar. Aí vêm as frustrações. A precisão simplesmente não aparece.

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  • Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL

    Ter de assumir a responsabilidade

    E isso não seria necessariamente um grande problema se o Brasil tivesse várias outras estrelas do mesmo calibre. No passado, a Seleção contava com um elenco repleto de astros. Quer neutralizar o Ronaldinho? Então você tem que lidar com o Ronaldo Nazário. Quer silenciar o Kaká? E aquele breve momento em que o Adriano estava no auge? Eles simplesmente não têm mais essa profundidade no elenco.

    Neymar, por sua vez, poderia assumir o papel de estrela única. Na verdade, é bastante justo imaginar o que poderia ter acontecido na Copa do Mundo de 2014 se o brasileiro não tivesse sofrido uma lesão nas costas. E apesar de todas as suas falhas — dentro e fora de campo —, Neymar sempre esteve presente pela seleção brasileira. Há um motivo para ele ter superado o recorde de Pelé como o maior artilheiro de todos os tempos do país.

    Mas agora Neymar está envelhecendo e sofre com lesões constantes. Uma ruptura do ligamento cruzado anterior em outubro de 2023 foi, na verdade, o começo do fim. Mesmo que ele tenha dado alguns lampejos em um retorno animador ao Santos, clube de sua infância, lesões musculares recorrentes limitaram seu impacto. Mesmo tendo sido convocado para a seleção brasileira deste ano, um problema na panturrilha parece tornar improvável qualquer impacto significativo (sua participação na partida de estreia contra o Marrocos ainda é incerta).

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    A quem mais eles podem recorrer?

    Vinicius, então, terá que fazer isso sozinho — nem que seja apenas para provar que é capaz. E, para o Brasil, há outras estrelas à espera. Raphinha, por exemplo, sentirá que tem a chance de fazer desta seleção a sua própria. E ele sabe bem como é a expectativa em torno de uma Copa do Mundo.

    “A pressão é bem alta. E, claro, representar o seu país é especial. É a seleção que mais títulos conquistou no mundo”, disse ele aoGOAL em abril. “Representar uma nação inteira é algo que exige muito dos jogadores e é uma honra.”

    Mas o jogador do Barcelona sempre foi uma segunda opção de elite, nunca exatamente a única estrela. Ele é uma peça complementar perfeita, por exemplo, para Lamine Yamal. Sim, ele marca gols e dá assistências. Mas Raphinha é mais uma peça de destaque em uma máquina bem lubrificada. Há outros também; Endrick está de volta ao cenário após desfrutar de uma espécie de renascimento com um empréstimo bem-sucedido ao Lyon. Estevão, quando se recuperar de uma grave lesão no tendão, certamente está no caminho para o estrelato. Até mesmo Rodrygo, de alguma forma esquecido e ausente do torneio devido a uma lesão, poderia causar impacto.

    E as lendas do passado também apoiaram Vinicius.

    “Vinicius fez uma temporada muito boa. O desafio está no Real Madrid; se você não está ganhando, é uma temporada decepcionante. Vinicius marcou muitos gols e jogou muito bem. Mas o Madrid não ganhou nada”, disse Kaká aoGOAL no mês passado. “Então todo mundo diz que foi um fracasso.”

  • Vinicius Jr Brazil 2024Getty Images

    As mesmas conversas em 2024

    O problema é que os mesmos debates já estavam acalorados em 2024. Naquela época, Neymar estava definitivamente fora. Endrick ainda estava em fase de formação. Raphinha ainda não havia se recuperado totalmente no Barcelona (havia rumores de uma possível saída). No entanto, naquele torneio, Raphinha se destacou. Ele foi titular em quatro partidas e quebrou um jejum de gols de quatro anos pela Seleção. Claro, a atenção estava um pouco menos voltada para ele, mas lá, nos Estados Unidos, ele mostrou do que é capaz.

    Vinicius, por sua vez, teve dificuldades. Dois gols em três jogos não parecem um resultado ruim. Mas ele foi notavelmente ineficaz na estreia da equipe, que se contentou com um empate sem gols contra a Costa Rica. Seguiu-se uma goleada sobre o Paraguai — e uma atuação digna de melhor em campo.

    Mas contra a Colômbia, ele chegou tarde na marcação de James Rodríguez. O árbitro mostrou o cartão amarelo logo aos sete minutos de jogo. Vinícius jogou os 83 minutos restantes sabendo que perderia o que quer que viesse a seguir. Ele não conseguiu marcar, e o Brasil sentiu sua falta — qualquer versão dele — nas quartas de final.

    “Eu estraguei tudo ao receber dois cartões amarelos que poderiam ter sido evitados. Mais uma vez, assisti à eliminação do banco de reservas. Mas, desta vez, a culpa foi minha. Peço desculpas por isso”, disse ele após o torneio.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ancelotti e um motivo para ter esperança?

    Há motivos para acreditar, no entanto, que as coisas possam ser um pouco diferentes este ano. Carlo Ancelotti assumiu o comando da seleção brasileira e parece ser a escolha ideal para Vinicius — sobretudo porque conseguiu extrair o melhor dele no Real Madrid.

    O técnico tem tentado, em todos os momentos, incutir uma confiança crucial no ponta. Ele afirmou, na quinta-feira, que Vinicius tem “os mesmos dons especiais dos grandes nomes de todos os tempos do Brasil” e tem repetidamente apostado nele para ser o destaque da Seleção na Copa do Mundo.

    Vinicius, por sua vez, sabe que precisa de uma boa participação no torneio. “Se eu for à Copa do Mundo, marcar quatro ou cinco gols e nos tornarmos campeões, toda a história muda. Aí as pessoas vão dizer que eu estava me preparando para a Copa do Mundo o tempo todo, mesmo nos jogos em que não joguei bem”, disse ele no mês passado.

  • Vinicius Jr Brazil 2026Getty Images

    A pressão diminuiu

    No entanto, ao mesmo tempo, esta pode ser uma espécie de aposta arriscada. Se tivéssemos que elaborar uma lista de favoritos para a competição, o Brasil provavelmente não estaria entre eles. De fato, a seleção está um degrau abaixo das Espanhas, Francesas, Inglesas e Argentinas deste torneio. É claro que a familiaridade com as condições climáticas do verão pode ser uma vantagem, mas a equipe não possui a qualidade dos elencos de antigamente.

    E talvez essa seja a melhor maneira de encarar a situação. Na Copa América, espera-se que eles vençam. A Copa do Mundo também traz uma certa expectativa. Mas talvez haja também um certo entendimento de que esta será uma edição complicada, com o elenco de Ancelotti inegavelmente em transição.

    Se for esse o caso, talvez os próximos 40 dias possam ser o momento em que Vinicius consiga se impor. Todos os outros estão lesionados ou ainda não estão prontos. Este pode ser o verão do Vini.

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