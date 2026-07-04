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O Bournemouth fecha acordo de 26 milhões de libras para contratar Álvaro Rodríguez, enquanto o Real Madrid embolsa uma quantia considerável com a transferência
Bournemouth tenta contratar atacante muito cotado
O Bournemouth chegou a um acordo inicial de 21,4 milhões de libras com o Elche pela contratação do atacante Rodríguez, com o valor da transação podendo chegar a 25,7 milhões de libras por meio de cláusulas adicionais, segundo a BBC. O jogador de 21 anos teve uma campanha impressionante na La Liga na última temporada, marcando sete gols e dando cinco assistências em 34 partidas.
Espera-se que Rodríguez passe por exames médicos na segunda-feira antes de assinar um contrato válido até junho de 2031. O Bournemouth o considera uma contratação fundamental para reforçar seu ataque após a melhor campanha da história do clube na Premier League.
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Real Madrid deve receber uma quantia astronômica
A transferência não é apenas uma grande notícia para o Bournemouth e o Elche, mas também para o Real Madrid. O gigante espanhol incluiu uma cláusula de 50% sobre a revenda quando transferiu o atacante para o Elche no verão passado, por modestos 2 milhões de euros. Após as negociações bem-sucedidas entre os dois clubes, espera-se agora que o Real Madrid receba uma quantia considerável, estimada em cerca de 12,5 milhões de euros, à medida que sua estratégia de manter os direitos econômicos sobre os jogadores formados na base continua a render frutos.
O Bournemouth continua se preparando para o futuro
Rodriguez chega enquanto o Bournemouth se prepara para um novo capítulo sob o comando de Marco Rose. O técnico alemão assumiu o cargo após a saída de Andoni Iraola e deve montar um elenco capaz de competir tanto no campeonato nacional quanto na Europa. O atacante deve disputar a vaga com Evanilson e pode influenciar o futuro de Enes Unal, já que o Bournemouth estaria disposto a considerar ofertas pelo jogador da seleção turca enquanto reforça seu elenco.
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Ainda faltam os exames médicos e a assinatura do contrato
Espera-se que Rodriguez passe pelo exame médico antes de assinar um contrato válido até junho de 2031. Assim que a transferência for concluída, ele se juntará aos preparativos do Bournemouth para a nova temporada. Espera-se também que os Cherries equilibrem as contratações com esforços para manter jogadores-chave, incluindo Alex Scott, que continua atraindo o interesse, segundo relatos, de vários clubes da Premier League.
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