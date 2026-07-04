O Bournemouth fecha acordo de 26 milhões de libras para contratar Álvaro Rodríguez, enquanto o Real Madrid embolsa uma quantia considerável com a transferência

O Bournemouth chegou a um acordo inicial de 21,4 milhões de libras com o Elche pela contratação do atacante Rodríguez, com o valor da transação podendo chegar a 25,7 milhões de libras por meio de cláusulas adicionais, segundo a BBC. O jogador de 21 anos teve uma campanha impressionante na La Liga na última temporada, marcando sete gols e dando cinco assistências em 34 partidas.

Espera-se que Rodríguez passe por exames médicos na segunda-feira antes de assinar um contrato válido até junho de 2031. O Bournemouth o considera uma contratação fundamental para reforçar seu ataque após a melhor campanha da história do clube na Premier League.







