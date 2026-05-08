O Bournemouth confirma a suspensão de Alex Jimenez após alegações de mensagens inadequadas nas redes sociais

O Bournemouth se pronunciou sobre a situação em um comunicado oficial divulgado no sábado, confirmando que o clube está ciente das publicações nas redes sociais e abriu uma investigação.

O comunicado dizia: “O AFC Bournemouth está ciente das postagens que circulam nas redes sociais envolvendo o lateral-direito Alex Jimenez. O clube compreende a gravidade do assunto, que está sendo investigado no momento. Como resultado, Alex não fará parte da equipe para o jogo de amanhã da Premier League contra o Fulham, e o clube não fará mais comentários neste momento.”