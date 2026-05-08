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Bournemouth v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

O Bournemouth confirma a suspensão de Alex Jimenez após alegações de mensagens inadequadas nas redes sociais

A. Jimenez
Bournemouth
Fulham x Bournemouth
Premier League

O Bournemouth suspendeu o zagueiro Alex Jimenez do confronto contra o Fulham pela Premier League, após a divulgação na internet de publicações nas redes sociais que supostamente mostram mensagens trocadas com um menor. O clube confirmou que o caso está sob investigação e informou que o jogador não fará parte da escalação para a partida.

  • Surgem alegações enquanto o Bournemouth retira Jiménez do elenco

    O Bournemouth retirou Jiménez da partida da Premier League contra o Fulham depois que capturas de tela que circularam nas redes sociais supostamente mostraram o zagueiro se comunicando com uma adolescente. As imagens começaram a se espalhar online na noite de sexta-feira. Elas supostamente mostram o jogador da seleção sub-21 da Espanha trocando mensagens com a menor antes de enviar uma selfie tirada de dentro do carro, acompanhada de uma legenda sugestiva. O clube reagiu rapidamente assim que as postagens vieram à tona. O Bournemouth confirmou que o jogador de 21 anos não fará parte da equipe para a partida em Craven Cottage enquanto a situação estiver sendo investigada.

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    O Bournemouth confirma a abertura de uma investigação interna

    O Bournemouth se pronunciou sobre a situação em um comunicado oficial divulgado no sábado, confirmando que o clube está ciente das publicações nas redes sociais e abriu uma investigação.

    O comunicado dizia: “O AFC Bournemouth está ciente das postagens que circulam nas redes sociais envolvendo o lateral-direito Alex Jimenez. O clube compreende a gravidade do assunto, que está sendo investigado no momento. Como resultado, Alex não fará parte da equipe para o jogo de amanhã da Premier League contra o Fulham, e o clube não fará mais comentários neste momento.”

  • A campanha europeia do Bournemouth é prejudicada pela ausência de um jogador importante

    O momento em que a situação ocorre representa um revés para o técnico Andoni Iraola, em meio a uma campanha histórica para o clube. Jiménez tem sido uma presença constante na equipe nesta temporada, disputando 32 partidas e marcando um gol na vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool em janeiro passado. Suas atuações têm ajudado a manter o Bournemouth na briga por uma possível primeira classificação para as competições europeias da história do clube. O zagueiro chegou por empréstimo do AC Milan em setembro passado, em um acordo que incluía uma cláusula de compra obrigatória de 15 milhões de libras, que o Bournemouth acionou no início deste ano.

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    A investigação continua, enquanto o futuro permanece incerto

    A investigação interna do Bournemouth determinará os próximos passos a serem tomados em relação à situação de Jiménez. Por enquanto, o jogador continua indisponível para convocação enquanto o clube analisa as alegações. Ele se formou na base do Real Madrid e, no início de sua carreira, despertou o interesse de clubes como o Bayern de Munique e o Chelsea.

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