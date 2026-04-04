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Khaled Mahmoud

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O Botafogo exige 125 milhões de euros do Lyon, e o clube brasileiro entra com uma ação judicial após a saída de John Textor

Botafogo
Lyon
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Campeonato Francês

O Botafogo iniciou uma batalha judicial sensacional contra o Lyon, exigindo o pagamento de uma dívida superior a 125 milhões de euros. A ação judicial, movida na sexta-feira, evidencia uma enorme divisão interna na rede de clubes Eagle Football, liderada pelo magnata americano John Textor.

  • Conflito interno divide o Eagle Football Group

    O montante pendente de vários milhões de euros decorreria de contribuições financeiras essenciais feitas pelo Botafogo ao Lyon no final de 2022. Segundo o clube carioca, esses recursos foram concedidos na forma de empréstimos para socorrer o time francês quando este se encontrava sob imensa pressão dos bancos. Na época, logo após a holding de Textor ter adquirido o clube da Ligue 1, o Lyon corria o risco de sofrer severas sanções financeiras.

    A assistência prestada pelo clube brasileiro revelou-se fundamental, garantindo que o Lyon evitasse o rebaixamento administrativo e, por fim, se classificasse para a Liga Europa. No entanto, o espírito de colaboração que marcou os primeiros dias do modelo multiclubes evaporou-se completamente após atritos entre os sócios do Eagle Group, o que resultou na renúncia de Textor ao cargo de liderança no Lyon. A atual presidência do Lyon foi acusada de romper unilateralmente os acordos de cooperação e de suspender os pagamentos a outros clubes da rede.

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    Impacto devastador nos planos do Botafogo

    Para o Botafogo, o momento em que essa disputa financeira ocorreu não poderia ser mais desastroso. Apesar de uma campanha histórica em 2024, na qual o clube conquistou tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa Libertadores, a falta de pagamento por parte do clube francês causou danos estruturais significativos. A diretoria do clube afirmou que o incumprimento do clube francês comprometeu seu projeto esportivo de longo prazo e limitou sua capacidade de atuar no mercado.

    O déficit paralisou renovações cruciais de jogadores e impediu a conclusão de novas contratações. Mais significativamente, os dirigentes do Botafogo afirmam que essa dívida foi o gatilho direto para a proibição de transferências imposta pela FIFA ao clube no final de 2025. A impossibilidade de registrar novos jogadores deixou os campeões sul-americanos em uma posição vulnerável enquanto buscam defender seus títulos, levando à decisão de tomar medidas legais formais.

  • Dívidas mais generalizadas na rede de vários clubes

    Os documentos jurídicos apresentados pelo Botafogo sugerem que as obrigações financeiras do Lyon se estendem além das fronteiras do Brasil. O clube carioca revelou que a equipe francesa também deve aproximadamente € 12 milhões ao RWDM Bruxelas. O clube belga também faz parte do portfólio da Eagle Football, indicando que o rompimento da cooperação financeira está afetando vários componentes da visão global de Textor no futebol.

    Essa falha sistemática em honrar acordos internos forçou o “Glorioso” a priorizar sua própria saúde financeira em detrimento da lealdade à rede. Ao expor essas dívidas publicamente e por meio dos tribunais, o Botafogo está sinalizando um colapso total no relacionamento entre os diversos braços do projeto Eagle Football, que já foi apresentado como um modelo revolucionário para o compartilhamento de talentos e a estabilidade financeira entre diferentes continentes.

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    O Botafogo promete recuperar cada centavo

    Em um comunicado oficial de tom firme, o Botafogo deixou claro que sua decisão de recorrer à Justiça é uma medida “irreversível”. O clube está determinado a responsabilizar seus homólogos franceses para garantir a sobrevivência de suas próprias ambições esportivas. O comunicado enfatizou que o clube não tolerará mais o impacto financeiro causado pela recusa do time da Ligue 1 em reembolsar os empréstimos de emergência concedidos há anos.

    O comunicado dizia: “A partir de agora, o Botafogo está dando esse passo de forma irreversível: o [clube] adotará todas as medidas legais aplicáveis para recuperar integralmente os valores devidos pelo Olympique Lyonnais e garantir a continuidade e a solidez de seu projeto esportivo.” Com o processo judicial já em andamento, o futuro da parceria entre esses dois clubes históricos parece irreparavelmente comprometido, enquanto eles se preparam para uma batalha de alto risco nos tribunais.

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