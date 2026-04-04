O Botafogo exige 125 milhões de euros do Lyon, e o clube brasileiro entra com uma ação judicial após a saída de John Textor

O montante pendente de vários milhões de euros decorreria de contribuições financeiras essenciais feitas pelo Botafogo ao Lyon no final de 2022. Segundo o clube carioca, esses recursos foram concedidos na forma de empréstimos para socorrer o time francês quando este se encontrava sob imensa pressão dos bancos. Na época, logo após a holding de Textor ter adquirido o clube da Ligue 1, o Lyon corria o risco de sofrer severas sanções financeiras.

A assistência prestada pelo clube brasileiro revelou-se fundamental, garantindo que o Lyon evitasse o rebaixamento administrativo e, por fim, se classificasse para a Liga Europa. No entanto, o espírito de colaboração que marcou os primeiros dias do modelo multiclubes evaporou-se completamente após atritos entre os sócios do Eagle Group, o que resultou na renúncia de Textor ao cargo de liderança no Lyon. A atual presidência do Lyon foi acusada de romper unilateralmente os acordos de cooperação e de suspender os pagamentos a outros clubes da rede.