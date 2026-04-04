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O Botafogo exige 125 milhões de euros do Lyon, e o clube brasileiro entra com uma ação judicial após a saída de John Textor
Conflito interno divide o Eagle Football Group
O montante pendente de vários milhões de euros decorreria de contribuições financeiras essenciais feitas pelo Botafogo ao Lyon no final de 2022. Segundo o clube carioca, esses recursos foram concedidos na forma de empréstimos para socorrer o time francês quando este se encontrava sob imensa pressão dos bancos. Na época, logo após a holding de Textor ter adquirido o clube da Ligue 1, o Lyon corria o risco de sofrer severas sanções financeiras.
A assistência prestada pelo clube brasileiro revelou-se fundamental, garantindo que o Lyon evitasse o rebaixamento administrativo e, por fim, se classificasse para a Liga Europa. No entanto, o espírito de colaboração que marcou os primeiros dias do modelo multiclubes evaporou-se completamente após atritos entre os sócios do Eagle Group, o que resultou na renúncia de Textor ao cargo de liderança no Lyon. A atual presidência do Lyon foi acusada de romper unilateralmente os acordos de cooperação e de suspender os pagamentos a outros clubes da rede.
- AFP
Impacto devastador nos planos do Botafogo
Para o Botafogo, o momento em que essa disputa financeira ocorreu não poderia ser mais desastroso. Apesar de uma campanha histórica em 2024, na qual o clube conquistou tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa Libertadores, a falta de pagamento por parte do clube francês causou danos estruturais significativos. A diretoria do clube afirmou que o incumprimento do clube francês comprometeu seu projeto esportivo de longo prazo e limitou sua capacidade de atuar no mercado.
O déficit paralisou renovações cruciais de jogadores e impediu a conclusão de novas contratações. Mais significativamente, os dirigentes do Botafogo afirmam que essa dívida foi o gatilho direto para a proibição de transferências imposta pela FIFA ao clube no final de 2025. A impossibilidade de registrar novos jogadores deixou os campeões sul-americanos em uma posição vulnerável enquanto buscam defender seus títulos, levando à decisão de tomar medidas legais formais.
Dívidas mais generalizadas na rede de vários clubes
Os documentos jurídicos apresentados pelo Botafogo sugerem que as obrigações financeiras do Lyon se estendem além das fronteiras do Brasil. O clube carioca revelou que a equipe francesa também deve aproximadamente € 12 milhões ao RWDM Bruxelas. O clube belga também faz parte do portfólio da Eagle Football, indicando que o rompimento da cooperação financeira está afetando vários componentes da visão global de Textor no futebol.
Essa falha sistemática em honrar acordos internos forçou o “Glorioso” a priorizar sua própria saúde financeira em detrimento da lealdade à rede. Ao expor essas dívidas publicamente e por meio dos tribunais, o Botafogo está sinalizando um colapso total no relacionamento entre os diversos braços do projeto Eagle Football, que já foi apresentado como um modelo revolucionário para o compartilhamento de talentos e a estabilidade financeira entre diferentes continentes.
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O Botafogo promete recuperar cada centavo
Em um comunicado oficial de tom firme, o Botafogo deixou claro que sua decisão de recorrer à Justiça é uma medida “irreversível”. O clube está determinado a responsabilizar seus homólogos franceses para garantir a sobrevivência de suas próprias ambições esportivas. O comunicado enfatizou que o clube não tolerará mais o impacto financeiro causado pela recusa do time da Ligue 1 em reembolsar os empréstimos de emergência concedidos há anos.
O comunicado dizia: “A partir de agora, o Botafogo está dando esse passo de forma irreversível: o [clube] adotará todas as medidas legais aplicáveis para recuperar integralmente os valores devidos pelo Olympique Lyonnais e garantir a continuidade e a solidez de seu projeto esportivo.” Com o processo judicial já em andamento, o futuro da parceria entre esses dois clubes históricos parece irreparavelmente comprometido, enquanto eles se preparam para uma batalha de alto risco nos tribunais.