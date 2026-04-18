O Borussia Dortmund suspeita de uma lesão “grave” no joelho do seu zagueiro estrela, em meio a receios de uma terceira ruptura do ligamento cruzado anterior

O incidente ocorreu aos 42 minutos da partida na PreZero Arena. Sule escorregou de forma desajeitada ao tentar afastar a bola, segurando imediatamente o joelho esquerdo com visível dor. A gravidade da situação foi agravada pelo fato de a bola ter atingido seu braço levantado durante a queda, resultando em um pênalti marcado com o auxílio do VAR a favor dos anfitriões.

A diretoria do Dortmund não fez muito para minimizar a gravidade do problema após o apito final. O diretor-geral de esportes, Lars Ricken, confirmou que o diagnóstico inicial é preocupante. “Já há suspeita de uma lesão grave. Ele está sentado no vestiário com uma bandagem no joelho. Agora temos que esperar por exames mais aprofundados”, disse Ricken aos repórteres.