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O Borussia Dortmund suspeita de uma lesão “grave” no joelho do seu zagueiro estrela, em meio a receios de uma terceira ruptura do ligamento cruzado anterior
Receios quanto a lesões graves no joelho
O incidente ocorreu aos 42 minutos da partida na PreZero Arena. Sule escorregou de forma desajeitada ao tentar afastar a bola, segurando imediatamente o joelho esquerdo com visível dor. A gravidade da situação foi agravada pelo fato de a bola ter atingido seu braço levantado durante a queda, resultando em um pênalti marcado com o auxílio do VAR a favor dos anfitriões.
A diretoria do Dortmund não fez muito para minimizar a gravidade do problema após o apito final. O diretor-geral de esportes, Lars Ricken, confirmou que o diagnóstico inicial é preocupante. “Já há suspeita de uma lesão grave. Ele está sentado no vestiário com uma bandagem no joelho. Agora temos que esperar por exames mais aprofundados”, disse Ricken aos repórteres.
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Histórico de problemas no ligamento cruzado anterior
A principal preocupação do Dortmund e do próprio jogador é o histórico de lesões graves no joelho de Sule. O jogador de 30 anos já sofreu duas rupturas do ligamento cruzado anterior (LCA) ao longo da carreira. Uma terceira lesão desse tipo representaria um golpe devastador para o zagueiro alemão, podendo deixá-lo fora dos gramados pelo resto do ano.
Apesar das perspectivas sombrias da diretoria, o técnico Niko Kovac tentou oferecer um pequeno vislumbre de esperança em relação à condição do zagueiro. “É claro que é sempre bom jogar contra o seu ex-clube. Essa também era a minha intenção com o Niki. Ainda não sabemos nada definitivo. Ele pelo menos conseguiu colocar peso sobre a perna. Isso já é um bom sinal”, explicou Kovac após a partida.
Duplo golpe com a marcação do pênalti
Para piorar a situação do zagueiro, sua tentativa de recuperação não só resultou em lesão, mas também deu ao Hoffenheim o primeiro gol. Ao cair, Sule esticou o braço esquerdo para cima, tocando na bola. Após uma revisão do árbitro Daniel Siebert, foi marcado um pênalti, que Andrej Kramaric converteu com frieza, dando ao time da casa uma vantagem de 1 a 0.
Sule não conseguiu continuar após o incidente e foi substituído pouco antes do intervalo, com Ramy Bensebaini entrando em seu lugar.
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Será esta a última partida pelo clube?
Há agora um receio crescente de que Sule possa ter disputado sua última partida pelo Dortmund. Com o contrato prestes a expirar no final da temporada, já foi confirmado que o zagueiro deixará o Westfalenstadion neste verão, após quatro anos no clube. Se a lesão for tão grave quanto se suspeita, é improvável que ele retorne antes do término da campanha.
Após a derrota do Dortmund hoje, o caminho está livre para o Bayern de Munique garantir seu 35º título da Bundesliga. Os detentores do recorde estão a apenas um passo de fazer história; uma vitória ou um empate contra o Stuttgart amanhã confirmará oficialmente o clube como campeão mais uma vez.