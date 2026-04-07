O Borussia Dortmund se prepara para a saída de Nico Schlotterbeck, já que o time da Bundesliga tem como alvo o recém-coroado campeão da Copa Africana de Nações como substituto

A diretoria do Signal Iduna Park não quer ser pega de surpresa por uma possível saída em massa no coração da defesa. De acordo com reportagens da Sky, o Borussia Dortmund está de olho em Abdelhamid Ait Boudlal, a sensação de 19 anos que atualmente joga pelo Rennes. O jovem se tornou um alvo prioritário para o diretor esportivo Ole Book, enquanto o clube planeja uma nova era na defesa.

Ait Boudlal é um jogador em ascensão, tendo sido recentemente coroado campeão da Copa Africana das Nações após um conjunto único de circunstâncias envolvendo o Marrocos e uma decisão judicial após o torneio. Ele fazia parte da seleção, mas não chegou a entrar em campo, tendo feito apenas uma breve aparição pela equipe principal até o momento. Com contrato na França até 2028, o zagueiro é considerado um dos talentos mais promissores da Ligue 1, e o Dortmund está ansioso para superar outros gigantes europeus na disputa por sua contratação antes que seu valor de mercado dispare ainda mais.



