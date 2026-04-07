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Mohamed Saeed

Traduzido por

O Borussia Dortmund se prepara para a saída de Nico Schlotterbeck, já que o time da Bundesliga tem como alvo o recém-coroado campeão da Copa Africana de Nações como substituto

Borussia Dortmund
Bundesliga
A. Boudlal
Mercado da bola
N. Schlotterbeck
Marrocos

O Borussia Dortmund está se preparando para uma grande reformulação na defesa, já que o clube se prepara para a possível saída de Nico Schlotterbeck. Com as negociações contratuais em impasse e a expectativa de que o zagueiro Niklas Süle também deixe o clube, os “Negros e Amarelos” estão vasculhando o mercado em busca de reforços de ponta.

  • O Dortmund identifica Boudlal como principal alvo

    A diretoria do Signal Iduna Park não quer ser pega de surpresa por uma possível saída em massa no coração da defesa. De acordo com reportagens da Sky, o Borussia Dortmund está de olho em Abdelhamid Ait Boudlal, a sensação de 19 anos que atualmente joga pelo Rennes. O jovem se tornou um alvo prioritário para o diretor esportivo Ole Book, enquanto o clube planeja uma nova era na defesa.

    Ait Boudlal é um jogador em ascensão, tendo sido recentemente coroado campeão da Copa Africana das Nações após um conjunto único de circunstâncias envolvendo o Marrocos e uma decisão judicial após o torneio. Ele fazia parte da seleção, mas não chegou a entrar em campo, tendo feito apenas uma breve aparição pela equipe principal até o momento. Com contrato na França até 2028, o zagueiro é considerado um dos talentos mais promissores da Ligue 1, e o Dortmund está ansioso para superar outros gigantes europeus na disputa por sua contratação antes que seu valor de mercado dispare ainda mais.


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  • nico schlotterbeck bvb getty

    A incerteza em torno de Schlotterbeck está forçando o BVB a tomar uma decisão

    O principal fator por trás dessa movimentação no mercado de transferências é a crescente incerteza em torno de Schlotterbeck. O jogador da seleção alemã tem sido um dos pilares do time titular do Dortmund, mas as demoradas negociações contratuais deixaram a diretoria do clube em uma posição difícil.

    A falta de avanço nas negociações teria frustrado parte da torcida, que está ficando cansada da saga pública em torno do compromisso de longo prazo do zagueiro.

    Com o futuro de Schlotterbeck longe de estar garantido, o BVB precisa agir com determinação para evitar uma crise no elenco. Embora o clube prefira manter um jogador de seu calibre, a realidade do futebol moderno exige que um plano de contingência esteja pronto. Se Schlotterbeck decidir buscar um novo desafio fora do Dortmund, a pressão sobre o departamento de contratações para trazer um substituto de alta qualidade será imensa.

  • É necessária uma reformulação da defesa

    A necessidade de um jogador como Ait Boudlal se intensifica ainda mais com a esperada saída de Sule. Prevê-se que o ex-jogador do Bayern de Munique deixe o clube durante a janela de transferências de verão, deixando um enorme vazio em termos de experiência e presença física no elenco.

    Este duplo golpe — perder tanto Sule quanto, potencialmente, Schlotterbeck — significa que o diretor Book pode precisar contratar vários zagueiros centrais para manter a estabilidade. Embora Ait Boudlal seja o nome que mais ganha destaque atualmente, ele não é o único zagueiro no radar do Dortmund. O clube continua monitorando várias opções de alto nível por toda a Europa. Nomes como Marcos Senesi e Joane Gadou têm sido frequentemente mencionados nos últimos meses, à medida que os olheiros do BVB ampliam suas buscas para garantir que tenham cobertura adequada para a próxima temporada.

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    Reforços ofensivos e mudanças estratégicas

    A reformulação do Dortmund neste verão não se limita estritamente à linha defensiva. Segundo relatos, o clube também pretende renovar suas opções de ataque, com foco específico no retorno a um sistema que utilize alas clássicos, do tipo “chalk-on-the-boots”. Acredita-se que o elenco atual não tenha o perfil necessário para executar essa visão tática, o que despertou o interesse em jovens como Diego Moreira, do Strasbourg. Moreira, que tem contrato até 2029, estaria buscando o próximo passo em sua carreira e se encaixa no perfil do dinâmico jogador de ponta que o BVB deseja.

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