O Borussia Dortmund resiste ao interesse da Premier League e Felix Nmecha assina novo contrato

O Dortmund confirmou na quarta-feira que Nmecha assinou um novo contrato após chegar a um acordo com os novos representantes do meio-campista da agência inglesa The Talent Table.

O novo contrato prevê uma extensão que o manterá no clube até 2030, acrescentando dois anos à sua data de vencimento anterior, em 2028. Isso representa uma declaração significativa de intenções da hierarquia do BVB, incluindo o diretor esportivo Sebastian Kehl. Como parte do acordo, espera-se que Nmecha se junte ao grupo dos jogadores mais bem pagos do clube.

Kehl disse no anúncio: “Depois de um pouco de azar com lesões no início de sua carreira aqui em Dortmund, Felix se tornou uma parte muito importante da nossa equipe. Sua capacidade de cobrir o campo e superar os adversários o torna extremamente valioso para nós no meio de campo, e ele sempre encontra soluções criativas, mesmo sob pressão. Ele traz uma qualidade incrível para o campo – tanto para nós quanto para a seleção alemã. Estamos convencidos de que sua curva de desenvolvimento continuará a subir no futuro.”