O Borussia Dortmund resiste ao interesse da Premier League e Felix Nmecha assina novo contrato
Garantindo o metrónomo do meio-campo
O Dortmund confirmou na quarta-feira que Nmecha assinou um novo contrato após chegar a um acordo com os novos representantes do meio-campista da agência inglesa The Talent Table.
O novo contrato prevê uma extensão que o manterá no clube até 2030, acrescentando dois anos à sua data de vencimento anterior, em 2028. Isso representa uma declaração significativa de intenções da hierarquia do BVB, incluindo o diretor esportivo Sebastian Kehl. Como parte do acordo, espera-se que Nmecha se junte ao grupo dos jogadores mais bem pagos do clube.
Kehl disse no anúncio: “Depois de um pouco de azar com lesões no início de sua carreira aqui em Dortmund, Felix se tornou uma parte muito importante da nossa equipe. Sua capacidade de cobrir o campo e superar os adversários o torna extremamente valioso para nós no meio de campo, e ele sempre encontra soluções criativas, mesmo sob pressão. Ele traz uma qualidade incrível para o campo – tanto para nós quanto para a seleção alemã. Estamos convencidos de que sua curva de desenvolvimento continuará a subir no futuro.”
Gigantes da Premier League ficam frustrados
A urgência demonstrada pela diretoria alemã foi em grande parte alimentada por uma lista crescente de admiradores na Premier League. Nmecha tem um mercado enorme na Inglaterra, tendo passado seus anos de formação se desenvolvendo na academia juvenil do Manchester City. Vários pesos pesados vinham acompanhando de perto seu progresso, com o técnico do City, Pep Guardiola, demonstrando grande interesse em trazer de volta seu ex-jogador.
O Manchester United, o Chelsea e o Tottenham Hotspur também estavam acompanhando a situação do jogador da seleção alemã antes de uma possível transferência no meio do ano. Ao mantê-lo no clube, o BVB efetivamente acabou com qualquer esperança de um acordo por um preço reduzido. Este é um momento crucial para um jogador que foi originalmente contratado por € 30 milhões do Wolfsburg em 2023 para substituir Jude Bellingham.
“Tive muitas experiências excelentes com este clube e seus torcedores nos últimos anos e sou muito grato pela confiança do clube”, disse Nmecha. “Quero retribuir essa confiança dando o meu melhor pelo Borussia Dortmund.”
O treinador elogia a evolução tática
A ascensão do meio-campista não passou despercebida pelo técnico Niko Kovac, que elogiou sua evolução tática. Em declarações à imprensa, Kovac afirmou: “Felix está evoluindo na direção certa. Ele é o nosso metrônomo no meio-campo, dirige e lidera o nosso jogo. Precisamos dele. Estou feliz por ele estar evoluindo tão bem”.
Inicialmente criticado pelo alto preço que muitos consideravam injustificado, Nmecha silenciou seus detratores ao se tornar o líder indiscutível do meio-campo do Dortmund. Essa maturidade tática o levou a acumular 108 partidas pelo clube em todas as competições, marcando 13 gols.
Ambições para a Copa do Mundo no horizonte
Além do sucesso no clube, Nmecha também está se posicionando como uma peça fundamental da seleção nacional. O jogador, que já disputou seis partidas pela seleção, é amplamente considerado como tendo grandes chances de garantir uma vaga no elenco para o próximo torneio. Refletindo sobre as chances do jogador, Kovac explicou que o meio-campista estará na Copa do Mundo se permanecer saudável.
Ao permanecer no Signal Iduna Park, Nmecha garante que continuará sendo o ponto focal de um grande time europeu. Isso proporciona a plataforma perfeita para manter sua forma antes do grande evento internacional. Manter seu craque é uma grande vitória para Kehl e a diretoria do BVB, pois garantem seu meio-campista para o futuro próximo.
