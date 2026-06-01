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O Borussia Dortmund nega oferta do Fenerbahçe por Serhou Guirassy, enquanto é revelada a exigência do gigante alemão pela transferência do craque
Ricken desmente rumores sobre transferência para o Fenerbahçe
O diretor do Dortmund, Ricken, agiu rapidamente para desmentir os rumores que ligavam o craque Guirassy a uma transferência sensacional para o Fenerbahçe.
O time turco tem se mostrado cada vez mais enfático em relação ao desejo de contratar o atacante, mas a diretoria do Signal Iduna Park permanece indiferente à busca pública.
Em entrevista ao WAZ, Ricken esclareceu a posição oficial do clube sobre o assunto, afirmando: “Não recebemos nenhuma oferta pelo Serhou. Também não temos intenção de deixá-lo sair. Ele provou de forma impressionante seu valor para o Borussia Dortmund nas duas últimas temporadas.”
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O Dortmund exige uma quantia astronômica pelo seu craque
Embora o clube insista publicamente que Guirassy não está à venda, relatos sugerem que seria necessário um pacote financeiro colossal para, sequer, levar o Dortmund à mesa de negociações. De acordo com a mídia local, o BVB só consideraria iniciar as negociações se a oferta ultrapassasse a marca de 40 milhões de euros, valor que reflete seu status como um dos principais artilheiros da Europa.
Fundamentalmente, a cláusula de rescisão atualmente prevista no contrato do jogador de 30 anos não se aplicaria ao Fenerbahçe. Isso coloca o clube alemão em uma posição de força, permitindo-lhe ditar os termos e exigir um preço elevado caso algum interessado queira testar sua determinação durante a janela de transferências.
Gigantes turcos fazem uma oferta pública por Guirassy
O alvoroço em torno do futuro de Guirassy tem sido alimentado, em grande parte, pela política interna do Fenerbahçe. O candidato à presidência, Aziz Yildirim, afirmou recentemente que pretendia contratar o craque do Dortmund caso vencesse a eleição, com algumas reportagens na Turquia chegando a sugerir que já teria sido alcançado um acordo verbal entre as partes.
No entanto, o rival de Yildirim, Hakan Safi, também entrou na disputa com declarações agressivas a respeito do atacante. Conforme citado pelo “Fanatik”, Safi disse aos torcedores: “Caros torcedores do Fenerbahçe, faremos anúncios sobre transferências em breve. Vocês verão claramente a visão que apresentamos na última semana da eleição. Estamos aqui para tornar o Fenerbahçe campeão.”
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O BVB está aberto apenas a ofertas excepcionais
Safi reforçou ainda mais seu interesse, observando que acompanha o atacante há muito tempo. “Quem quer que vença a eleição vai garantir a contratação de Guirassy. Portanto, se Deus quiser, vou contratá-lo”, acrescentou Safi, destacando a intensa pressão por parte do clube turco.
Embora o principal objetivo do Dortmund seja manter seus principais talentos, o diretor esportivo Ole Book reconheceu recentemente que o clube deve permanecer pragmaticamente focado em suas finanças.
Em entrevista coletiva, Book disse sobre Guirassy: “Com seus gols, ele é muito, muito importante. Portanto, não é nosso plano nem nossa premissa dizer que queremos nos desfazer dele. No entanto, também neste caso: se surgirem ofertas extraordinárias, vamos pensar no assunto.”