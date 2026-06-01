O Borussia Dortmund nega oferta do Fenerbahçe por Serhou Guirassy, enquanto é revelada a exigência do gigante alemão pela transferência do craque

O diretor do Dortmund, Ricken, agiu rapidamente para desmentir os rumores que ligavam o craque Guirassy a uma transferência sensacional para o Fenerbahçe.

O time turco tem se mostrado cada vez mais enfático em relação ao desejo de contratar o atacante, mas a diretoria do Signal Iduna Park permanece indiferente à busca pública.

Em entrevista ao WAZ, Ricken esclareceu a posição oficial do clube sobre o assunto, afirmando: “Não recebemos nenhuma oferta pelo Serhou. Também não temos intenção de deixá-lo sair. Ele provou de forma impressionante seu valor para o Borussia Dortmund nas duas últimas temporadas.”