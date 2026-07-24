O Borussia Dortmund irrita os rivais da Bundesliga com uma oferta irrisória de 42 milhões de euros pelo jogador que o Brentford quer contratar

O Colônia continua sem disposição para reduzir suas exigências, apesar do interesse do Dortmund, já que o clube acredita que El Mala deva render um valor semelhante à oferta anterior do Brentford. O técnico René Wagner insistiu que as especulações sobre a transferência não afetaram a atitude do jogador de 19 anos.

Ele disse àSky Sport: “Ele está aqui, é jogador do 1. FC Colônia e se dedica ao máximo todos os dias. Tivemos uma longa conversa ontem. Ele está se empenhando em tudo, sabe exatamente no que quer trabalhar. Está fazendo isso agora mesmo, e dá para ver que se envolve em todas as disputas e contribui defensivamente.”

Wagner acrescentou que El Mala continua demonstrando total comprometimento, dizendo: “Ele se apresenta como jogador do FC [Colônia] todos os dias e não dá a nenhum jogador ou membro da comissão técnica a impressão de que sua cabeça está em outro lugar.

“Somos adultos e podemos ser abertos uns com os outros. É claro que conversamos sobre o interesse que alguns clubes demonstraram durante o verão. Mas, neste momento, Said está aqui no campo de treino. E continuará aqui nas próximas semanas. O rapaz não dá a impressão de que tenha outra coisa na cabeça. E se surgir alguma coisa, podemos sentar e conversar.”