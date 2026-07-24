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O Borussia Dortmund irrita os rivais da Bundesliga com uma oferta irrisória de 42 milhões de euros pelo jogador que o Brentford quer contratar
Oferta inicial do Dortmund foi rejeitada
O Dortmund entrou na disputa pela contratação do craque do Colônia, El Mala, após apresentar uma oferta no valor de até 42 milhões de euros, segundo a Sky Sport. A proposta incluía 26 milhões de euros garantidos, 8 milhões de euros em bônus de fácil cumprimento e outros 8 milhões de euros em bônus mais difíceis de alcançar. No entanto, o Colônia rejeitou a oferta imediatamente, pois ela ficava bem abaixo do preço pedido pelo clube. O clube da Bundesliga mantém-se firme, após ter chegado a um acordo no valor de cerca de 50 milhões de euros com o Brentford, antes que a negociação acabasse por fracassar.
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O Coln mantém-se firme quanto à avaliação
O Colônia continua sem disposição para reduzir suas exigências, apesar do interesse do Dortmund, já que o clube acredita que El Mala deva render um valor semelhante à oferta anterior do Brentford. O técnico René Wagner insistiu que as especulações sobre a transferência não afetaram a atitude do jogador de 19 anos.
Ele disse àSky Sport: “Ele está aqui, é jogador do 1. FC Colônia e se dedica ao máximo todos os dias. Tivemos uma longa conversa ontem. Ele está se empenhando em tudo, sabe exatamente no que quer trabalhar. Está fazendo isso agora mesmo, e dá para ver que se envolve em todas as disputas e contribui defensivamente.”
Wagner acrescentou que El Mala continua demonstrando total comprometimento, dizendo: “Ele se apresenta como jogador do FC [Colônia] todos os dias e não dá a nenhum jogador ou membro da comissão técnica a impressão de que sua cabeça está em outro lugar.
“Somos adultos e podemos ser abertos uns com os outros. É claro que conversamos sobre o interesse que alguns clubes demonstraram durante o verão. Mas, neste momento, Said está aqui no campo de treino. E continuará aqui nas próximas semanas. O rapaz não dá a impressão de que tenha outra coisa na cabeça. E se surgir alguma coisa, podemos sentar e conversar.”
A negociação com o Brentford não deu certo
O Brentford parecia prestes a concretizar uma transferência que seria um recorde para o clube, após chegar a um acordo com o Colônia envolvendo um pacote no valor de € 45 milhões, mais € 5 milhões em bônus e uma cláusula de revenda futura. Apesar de ambos os clubes terem chegado a um acordo, a transferência fracassou quando a mãe de El Mala, que atua como sua principal assessora, se recusou a dar a aprovação final antes do término do prazo estabelecido pelo Brentford.
O diretor-geral esportivo do Colônia, Thomas Kessler, já havia confirmado as negociações, afirmando: “Pelo menos na medida em que eu estaria disposto a conversar. Estamos nessa linha.”
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O que vem por aí para o El Mala?
O Dortmund continua interessado, e a Sky Sport informa que El Mala se imagina se juntando ao vice-campeão da Bundesliga da última temporada, caso os clubes cheguem a um acordo. Por enquanto, o jovem continua treinando com o Colônia, onde tem contrato até 2030, sem cláusula de rescisão. Depois de marcar 13 gols e dar cinco assistências em 36 partidas na última temporada, espera-se que o promissor atacante continue sendo um dos casos de transferência mais acompanhados da Bundesliga até que seu futuro seja definido.
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