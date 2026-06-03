De acordo com uma reportagem do SportsBoom, o Dortmund incluiu Iroegbunam na sua lista de alvos para a janela de transferências de verão. O gigante da Bundesliga está empenhado em reforçar seu elenco para os desafios nacionais e europeus, considerando o enérgico meio-campista um candidato ideal. Após uma temporada de destaque, na qual disputou 31 partidas em todas as competições e deu três assistências, o jovem jogador, muito bem cotado, chamou a atenção de vários clubes participantes da Liga dos Campeões.

O Stuttgart também demonstrou forte interesse em garantir sua contratação. Ambos os clubes alemães estão se preparando para tomar medidas concretas nas próximas semanas para testar a determinação do Everton. Os Toffees, no entanto, deixaram bem claro que não desejam se separar do jogador.