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O Borussia Dortmund inicia negociações para contratar a sensação do meio-campo do Everton
Dortmund e Stuttgart estão de olho no jovem talento do Everton
De acordo com uma reportagem do SportsBoom, o Dortmund incluiu Iroegbunam na sua lista de alvos para a janela de transferências de verão. O gigante da Bundesliga está empenhado em reforçar seu elenco para os desafios nacionais e europeus, considerando o enérgico meio-campista um candidato ideal. Após uma temporada de destaque, na qual disputou 31 partidas em todas as competições e deu três assistências, o jovem jogador, muito bem cotado, chamou a atenção de vários clubes participantes da Liga dos Campeões.
O Stuttgart também demonstrou forte interesse em garantir sua contratação. Ambos os clubes alemães estão se preparando para tomar medidas concretas nas próximas semanas para testar a determinação do Everton. Os Toffees, no entanto, deixaram bem claro que não desejam se separar do jogador.
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O Everton mantém-se firme quanto ao futuro do meio-campista
O Everton detém atualmente todas as cartas em relação a Iroegbunam, cujo contrato vai até 2027. O clube de Merseyside está planejando seu futuro a longo prazo em torno do meio-campista central e tem bloqueado sistematicamente todas as tentativas de times rivais de levá-lo embora. Sob o comando do técnico David Moyes, o talentoso jovem consolidou-se na equipe titular, tendo sido titular em 18 partidas nesta temporada.
Ele deu grandes saltos tanto fisicamente quanto taticamente, tornando-se indispensável para o elenco. Além disso, o próprio jogador não está forçando uma saída. Ele se sente totalmente à vontade em seu clube atual e prioriza a garantia de tempo de jogo nesta fase crucial de sua carreira, algo que Moyes tem proporcionado consistentemente.
O alto preço pedido representa um grande obstáculo para a transferência
Apesar da relutância em vender, o Everton pode estar aberto a negociações caso receba uma oferta séria e financeiramente atraente. Embora os termos pessoais com o jogador provavelmente não sejam um problema, devido às suas expectativas salariais realistas, o valor da transferência continua sendo um grande obstáculo. Qualquer clube interessado teria que abrir os cofres para convencer o time inglês a autorizar a venda.
O Dortmund pode ter poder financeiro, mas precisa decidir se está disposto a arcar com uma avaliação tão elevada.
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O que vem por aí para Iroegbunam e o Dortmund?
A situação pode se acelerar muito em breve, à medida que a janela de transferências de verão avança. O Dortmund e o Stuttgart planejam entrar em contato oficialmente com o Everton no início de julho para manifestar formalmente seu interesse.
Até lá, o meio-campista continuará seus preparativos com seu time atual, aguardando para ver se os gigantes da Bundesliga apresentarão uma proposta oficial.