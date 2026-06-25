De acordo com a revista Kicker, o Dortmund, gigante alemão, estabeleceu um ultimato firme de €100 milhões para qualquer clube que pretenda tirar Nmecha do Westfalenstadion neste verão. A avaliação interna tem como objetivo afastar completamente a maioria dos interessados europeus, após a renovação do contrato do jogador assinada em março.

Um ponto crucial é que, ao contrário das duas janelas de transferências de verão seguintes, Nmecha não possui uma cláusula de rescisão ativa em seu contrato para a janela atual de 2026. Em vez disso, o contrato do meio-campista inclui uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, válida a partir do verão de 2027, que então cai para 70 milhões de euros no ano seguinte. Essa brecha contratual concede à diretoria do Dortmund poder absoluto para ditar os termos e lidar com as consultas da Premier League a partir de uma posição de controle total.



