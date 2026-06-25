Getty Images Sport
Traduzido por
O Borussia Dortmund estabeleceu um preço de venda de €100 milhões para Felix Nmecha antes que a cláusula de rescisão entre em vigor, enquanto times da Premier League de olho no astro alemão
O Dortmund detém poder de barganha absoluto com uma avaliação de 100 milhões de euros
De acordo com a revista Kicker, o Dortmund, gigante alemão, estabeleceu um ultimato firme de €100 milhões para qualquer clube que pretenda tirar Nmecha do Westfalenstadion neste verão. A avaliação interna tem como objetivo afastar completamente a maioria dos interessados europeus, após a renovação do contrato do jogador assinada em março.
Um ponto crucial é que, ao contrário das duas janelas de transferências de verão seguintes, Nmecha não possui uma cláusula de rescisão ativa em seu contrato para a janela atual de 2026. Em vez disso, o contrato do meio-campista inclui uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, válida a partir do verão de 2027, que então cai para 70 milhões de euros no ano seguinte. Essa brecha contratual concede à diretoria do Dortmund poder absoluto para ditar os termos e lidar com as consultas da Premier League a partir de uma posição de controle total.
- Getty Images Sport
O fato de ser um jogador formado no clube gera grande interesse por parte da Premier League
A trajetória única do jogador de 25 anos o tornou um reforço extremamente atraente para os clubes de elite ingleses que buscam fortalecer seus elencos nacionais. Nascido em Hamburgo, a família de Nmecha se mudou em 2007, permitindo que o meio-campista passasse mais de uma década se formando na prestigiada base do Manchester City.
Devido aos longos anos de formação que passou em Manchester, Nmecha se qualifica legalmente de acordo com a rigorosa regra de jogadores formados localmente da Premier League. Esse status altamente cobiçado exige que os times da primeira divisão inglesa tenham pelo menos oito jogadores formados localmente em seus elencos, o que aumenta significativamente sua demanda no mercado do outro lado do Canal da Mancha.
O Real Madrid também está de olho
Esta não é a primeira vez que o nome de Nmecha circula em relação a uma possível saída do Westfalenstadion. Com a Copa do Mundo ainda em suas fases iniciais, a Sky Sports revelou que o técnico do Real Madrid, José Mourinho, já havia começado a procurar reforços para o meio-campo, tendo o treinador português identificado Nmecha exatamente como o tipo de jogador enérgico e criativo que ele desejava trazer para o Bernabéu.
Naquela fase, Mourinho já havia feito consultas diretas sobre a situação de Nmecha. O Real Madrid, porém, estava longe de ser o único interessado: tanto o Manchester United quanto o Manchester City também estariam acompanhando de perto os desdobramentos, preparando o terreno para o tipo de disputa entre vários clubes que só se intensificou desde que o desempenho de Nmecha na Copa do Mundo elevou ainda mais seu valor.
- Getty Images Sport
Kovac deve se manter firme
O técnico do Dortmund, Niko Kovac, admitiu abertamente que a habilidade técnica única de Nmecha para se movimentar em espaços apertados e fazer transições rápidas é insubstituível. Os dirigentes do clube estão firmemente decididos a construir a nova espinha dorsal da equipe em torno do meio-campista, ao lado de Nico Schlotterbeck e Serhou Guirassy.
“O Dortmund sem Felix é completamente diferente do que é com ele”, confessou Kovac ao avaliar a imensa importância tática do astro para a construção de jogadas da equipe. Apesar disso, suas impressionantes atuações na Copa do Mundo podem acelerar sua saída neste verão, caso chegue uma oferta que atenda à avaliação do clube alemão.