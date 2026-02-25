AFP
O Borussia Dortmund está em negociações para contratar o ex-jogador do Bayern de Munique, enquanto o Marselha enfrenta concorrência na transferência, apesar da opção de € 15 milhões
O retorno de Pavard à Bundesliga
O versátil zagueiro está atualmente emprestado pelo Inter ao Marselha, mas seu futuro parece estar longe do Velódromo e do San Siro. Apesar de o Marselha ter uma opção de compra de € 15 milhões pelo vencedor da Copa do Mundo, os recentes acontecimentos sugerem que o gigante francês enfrenta forte concorrência da Alemanha. Relatos indicam que Pavard não renovará seu contrato na Ligue 1, nem tem futuro em Milão, abrindo caminho para um retorno sensacional à primeira divisão alemã, onde ele se destacou pela primeira vez no cenário mundial.
De volta a um território familiar
Pavard é um nome conhecido pelos fãs de futebol alemães, tendo passado sete anos produtivos no país entre 2016 e 2023. Durante suas passagens pelo Stuttgart e pelo Bayern de Munique, ele acumulou 174 partidas na Bundesliga, contribuindo com nove gols e sete assistências. Sua capacidade de atuar tanto como lateral-direito quanto como zagueiro central fez dele uma peça fundamental na máquina do Bayern que dominou o futebol nacional, e sua flexibilidade tática é vista como um trunfo importante para a defesa do Dortmund na nova temporada.
Segundo relatos, o jogador da seleção francesa está prestes a finalizar sua transferência para a região da Renânia do Norte-Vestfália. Embora sua passagem pela Itália e pela França tenha tido resultados mistos, a sensação é que o retorno à Bundesliga pode ser o catalisador para que ele redescubra a forma que outrora o tornou um dos zagueiros mais cobiçados do futebol mundial. O Dortmund espera que o ambiente familiar traga à tona o melhor do experiente jogador internacional.
Negociações avançadas no Signal Iduna Park
A hierarquia do Borussia Dortmund está determinada a fechar este negócio rapidamente. As negociações sobre a transferência entre o Dortmund e a comitiva do zagueiro de 29 anos estão em fase avançada, segundo as últimas notícias. O clube está trabalhando arduamente nos bastidores para garantir que o francês se torne uma peça fundamental do seu projeto defensivo para a próxima temporada.
Aumentam as especulações de que um anúncio oficial poderá ser feito antes mesmo da abertura oficial da janela de transferências de verão. A equipe de recrutamento do Dortmund vê Pavard como uma aquisição de baixo risco e alto retorno, dado seu pedigree. Ao agir rapidamente, o BVB pretende superar quaisquer outros pretendentes em potencial que possam ser alertados sobre a disponibilidade de Pavard, especialmente dada a avaliação relativamente modesta atribuída a um jogador de seu nível internacional e histórico de conquistas de campeonatos.
Risco e recompensa para o BVB
Em Dortmund, há uma forte convicção de que Pavard irá injetar a liderança e a experiência necessárias em um time que, ocasionalmente, tem demonstrado falta de disciplina defensiva em momentos de alta pressão. No entanto, a transferência não está isenta de críticas. Os críticos apontam que as atuações recentes de Pavard não têm refletido de forma consistente o nível de classe mundial que ele alcançou durante seus anos de auge em Munique. Há uma admissão dentro do clube de que a transferência acarreta algum risco, mas o potencial benefício de garantir um vencedor comprovado é considerado grande demais para ser ignorado.
Em última análise, a transferência sinaliza o desejo do Dortmund de diminuir a diferença na liderança da tabela, recrutando jogadores que sabem exatamente o que é preciso para ganhar o Meisterschale. “Em Dortmund, espera-se que Pavard traga muita experiência para a equipe. No entanto, a transferência não é isenta de riscos, já que seu desempenho recente não foi dos melhores”, observa a reportagem. Se o francês conseguir se reintegrar com sucesso ao futebol alemão, o BVB poderá ter feito uma das melhores contratações do verão, causando um golpe psicológico em seus rivais no processo.
