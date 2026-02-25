O Borussia Dortmund está em negociações para contratar o ex-jogador do Bayern de Munique, enquanto o Marselha enfrenta concorrência na transferência, apesar da opção de € 15 milhões

Pavard é um nome conhecido pelos fãs de futebol alemães, tendo passado sete anos produtivos no país entre 2016 e 2023. Durante suas passagens pelo Stuttgart e pelo Bayern de Munique, ele acumulou 174 partidas na Bundesliga, contribuindo com nove gols e sete assistências. Sua capacidade de atuar tanto como lateral-direito quanto como zagueiro central fez dele uma peça fundamental na máquina do Bayern que dominou o futebol nacional, e sua flexibilidade tática é vista como um trunfo importante para a defesa do Dortmund na nova temporada.

Segundo relatos, o jogador da seleção francesa está prestes a finalizar sua transferência para a região da Renânia do Norte-Vestfália. Embora sua passagem pela Itália e pela França tenha tido resultados mistos, a sensação é que o retorno à Bundesliga pode ser o catalisador para que ele redescubra a forma que outrora o tornou um dos zagueiros mais cobiçados do futebol mundial. O Dortmund espera que o ambiente familiar traga à tona o melhor do experiente jogador internacional.