O Borussia Dortmund está em negociações para contratar o atacante do Real Madrid, mas o preço pedido de € 60 milhões é alto demais para o time da Bundesliga

O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, identificou oficialmente Gonzalo García como a “contratação dos sonhos” do clube para a próxima janela de transferências.

De acordo com reportagens do Sport1, o BVB intensificou os esforços para tirar o atacante de 22 anos do Santiago Bernabéu após uma série de atuações impressionantes na La Liga.

O time alemão já iniciou negociações diretas com os representantes do jogador para apresentar seu projeto. Entende-se que Garcia está aberto à ideia de se transferir para o Signal Iduna Park, considerando a Bundesliga um ambiente ideal para continuar seu desenvolvimento, assim como outros jogadores formados na base do Real Madrid fizeram no passado.