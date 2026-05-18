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O Borussia Dortmund está em negociações para contratar o atacante do Real Madrid, mas o preço pedido de € 60 milhões é alto demais para o time da Bundesliga
A contratação dos sonhos para o BVB
O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, identificou oficialmente Gonzalo García como a “contratação dos sonhos” do clube para a próxima janela de transferências.
De acordo com reportagens do Sport1, o BVB intensificou os esforços para tirar o atacante de 22 anos do Santiago Bernabéu após uma série de atuações impressionantes na La Liga.
O time alemão já iniciou negociações diretas com os representantes do jogador para apresentar seu projeto. Entende-se que Garcia está aberto à ideia de se transferir para o Signal Iduna Park, considerando a Bundesliga um ambiente ideal para continuar seu desenvolvimento, assim como outros jogadores formados na base do Real Madrid fizeram no passado.
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A avaliação de 60 milhões de euros do Real Madrid representa um grande obstáculo
Apesar do interesse mútuo entre o jogador e o clube, as negociações estão atualmente paralisadas devido às elevadas exigências financeiras do Real Madrid.
Os Blancos avaliaram o atacante em € 60 milhões, que está vinculado à capital espanhola por um contrato de longo prazo válido até 2030. Esse valor é considerado proibitivamente alto para o orçamento atual do Dortmund.
Embora Garcia seja um jogador promissor e muito cotado, o BVB não está disposto a quebrar seu recorde de transferência por um jogador que ainda está se adaptando ao mais alto nível. O clube agora busca soluções criativas para diminuir a diferença de valor, já que não pode justificar um gasto tão significativo sem primeiro se desfazer de jogadores importantes.
Modelos alternativos de transferência em discussão
Para facilitar o acordo, o Real Madrid teria sugerido três modelos alternativos de transferência. O primeiro envolveria um empréstimo direto por uma temporada, permitindo que o jogador ganhasse experiência enquanto o Real Madrid mantém o controle total sobre seus direitos. Isso proporcionaria ao Dortmund qualidade imediata sem o ônus financeiro de longo prazo de uma transferência definitiva.
Uma segunda opção envolve uma transferência definitiva com um custo inicial significativamente reduzido, de cerca de € 20 milhões. Nesse cenário, o Real Madrid insistiria em uma cláusula de recompra fixada em aproximadamente € 35 milhões, juntamente com uma cláusula de 50% sobre a valorização futura do jogador.
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Uma aquisição versátil para o ataque do BVB
Garcia demonstrou sua utilidade nesta temporada, disputando 38 partidas oficiais pelo Real Madrid. Durante os 1.397 minutos em que esteve em campo, ele contribuiu com sete gols e três assistências, frequentemente entrando como reserva ou como opção de rotação tática em várias posições no ataque.
O capitão da seleção espanhola sub-21 é muito valorizado por sua flexibilidade tática, sendo capaz de atuar como um clássico camisa nove, segundo atacante ou na ala direita. Essa versatilidade é exatamente o que o Dortmund procura, já que o clube busca aumentar a concorrência por uma vaga com Serhou Guirassy e melhorar sua produção de gols em todas as competições.