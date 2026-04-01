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O Borussia Dortmund é aconselhado a “estabelecer um prazo” para Nico Schlotterbeck, já que o zagueiro nega ter chegado a um acordo sobre um novo contrato
Matthaus exige clareza no Signal Iduna Park
Matthaus acredita que é hora do Dortmund definir um prazo para o futuro de Schlotterbeck. Há meses, o BVB e o jogador da seleção alemã estão em negociações sobre uma possível renovação de contrato para além de 2027, mas, como ambas as partes confirmaram esta semana, ainda não se chegou a um acordo. A demora gerou preocupações de que a incerteza possa se tornar uma distração.
O ex-vencedor da Bola de Ouro espera que o novo diretor esportivo Ole Book, que recentemente assumiu o cargo em substituição a Sebastian Kehl, e o diretor-geral esportivo Lars Ricken assumam a liderança. Matthaus insiste que a diretoria deve abordar o zagueiro em breve para finalizar uma decisão de uma forma ou de outra, garantindo que o clube possa planejar a longo prazo sem uma nuvem pairando sobre o elenco.
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Uma mudança psicológica tática
“É hora de estabelecer um prazo. Schlotterbeck é importante, e não se quer pressioná-lo — Kehl lidou muito bem com isso do ponto de vista psicológico —, mas agora é hora de tomar uma decisão”, disse Matthäus àSky. O comentarista sugere que, embora a abordagem anterior fosse necessária para manter o jogador à vontade, o panorama em constante mudança da temporada exige uma resolução mais urgente.
O momento é particularmente delicado, considerando o calendário internacional. Matthaus destacou a importância do estado mental do zagueiro à medida que se aproxima de grandes torneios, afirmando: “Será crucial para Schlotterbeck, e também para a seleção nacional, que haja clareza antes da Copa do Mundo.”
Nova liderança no departamento de esportes
Na opinião de Schlotterbeck, Matthaus compreende por que o jogador pode estar hesitante em assinar uma renovação. Com a recente reformulação da comissão técnica do Dortmund, o jogador de 26 anos naturalmente quer entender a visão dos novos principais tomadores de decisão. A transição da era Kehl para a dupla Book e Ricken representa uma mudança significativa na direção esportiva do clube, como o próprio Schlotterbeck afirmou. “Negociei com o Sebastian por muito tempo. Infelizmente, o Sebastian não está mais conosco. É claro que o Ole já me ligou. Por isso, estou muito surpreso com a notícia [de um acordo]”, disse ele esta semana.
Matthaus respondeu: “Eu entendo Schlotterbeck, porque algo mudou em Dortmund fora de campo, no departamento esportivo. Schlotterbeck quer ver qual é a posição dos tomadores de decisão, Ole Book e Lars Ricken, em relação a ele. Espero que, nas próximas duas semanas, eles se encontrem algumas vezes para discutir o futuro.”
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A ascensão de Schlotterbeck: de Freiburg a finalista da Liga dos Campeões
Schlotterbeck chegou ao Dortmund vindo do Freiburg no verão de 2022, em um contrato de cinco anos no valor aproximado de € 25 milhões, e desempenhou um papel fundamental na classificação para a final da Liga dos Campeões de 2023-24. Nesta temporada, o zagueiro disputou 30 partidas em todas as competições, marcando quatro gols, enquanto sua equipe ocupa atualmente a segunda posição na Bundesliga, nove pontos atrás do líder, o Bayern de Munique.