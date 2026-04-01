O Borussia Dortmund é aconselhado a “estabelecer um prazo” para Nico Schlotterbeck, já que o zagueiro nega ter chegado a um acordo sobre um novo contrato

Matthaus acredita que é hora do Dortmund definir um prazo para o futuro de Schlotterbeck. Há meses, o BVB e o jogador da seleção alemã estão em negociações sobre uma possível renovação de contrato para além de 2027, mas, como ambas as partes confirmaram esta semana, ainda não se chegou a um acordo. A demora gerou preocupações de que a incerteza possa se tornar uma distração.

O ex-vencedor da Bola de Ouro espera que o novo diretor esportivo Ole Book, que recentemente assumiu o cargo em substituição a Sebastian Kehl, e o diretor-geral esportivo Lars Ricken assumam a liderança. Matthaus insiste que a diretoria deve abordar o zagueiro em breve para finalizar uma decisão de uma forma ou de outra, garantindo que o clube possa planejar a longo prazo sem uma nuvem pairando sobre o elenco.