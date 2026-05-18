O Borussia Dortmund desiste da contratação de Jadon Sancho, enquanto um jogador do Arsenal surge como alternativa

A busca do Dortmund por Sancho foi colocada “em espera”, enquanto o clube explora novas direções táticas. Apesar do histórico do jogador da seleção inglesa com o BVB, o interesse esfriou enquanto o clube avalia suas necessidades de longo prazo sob a atual comissão técnica. Embora Sancho continue sendo um possível alvo para o final do verão, ele não é mais a prioridade imediata do novo diretor esportivo Book.

A razão por trás dessa mudança está no compromisso do Dortmund com seu bem-sucedido sistema defensivo de três homens. Essa escolha tática significa que a equipe de contratações está menos focada em alas tradicionais e, em vez disso, está em busca de um “número 10” que possua a versatilidade para se deslocar pelas laterais. Em entrevista à Sky Sport, Book confirmou a abordagem ativa do clube: “Pode ser cedo ou tarde. Todos nós, incluindo a comissão técnica, preferiríamos poder fazer mais uma ou duas contratações antes do início da pré-temporada.”