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FC Basel 1893 v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

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O Borussia Dortmund desiste da contratação de Jadon Sancho, enquanto um jogador do Arsenal surge como alternativa

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J. Sancho
E. Nwaneri
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O diretor esportivo do Borussia Dortmund, Ole Book, alterou a estratégia de transferências do clube, diminuindo o interesse na contratação definitiva de Jadon Sancho para priorizar a contratação de um meia criativo. O time alemão está de olho no jovem talento do Arsenal, Ethan Nwaneri, de 19 anos — atualmente emprestado ao Marselha —, como o sucessor ideal de Julian Brandt, embora o alto valor de transferência continue sendo um obstáculo significativo.

  • A busca por Sancho esfria à medida que a mudança tática se consolida

    A busca do Dortmund por Sancho foi colocada “em espera”, enquanto o clube explora novas direções táticas. Apesar do histórico do jogador da seleção inglesa com o BVB, o interesse esfriou enquanto o clube avalia suas necessidades de longo prazo sob a atual comissão técnica. Embora Sancho continue sendo um possível alvo para o final do verão, ele não é mais a prioridade imediata do novo diretor esportivo Book.

    A razão por trás dessa mudança está no compromisso do Dortmund com seu bem-sucedido sistema defensivo de três homens. Essa escolha tática significa que a equipe de contratações está menos focada em alas tradicionais e, em vez disso, está em busca de um “número 10” que possua a versatilidade para se deslocar pelas laterais. Em entrevista à Sky Sport, Book confirmou a abordagem ativa do clube: “Pode ser cedo ou tarde. Todos nós, incluindo a comissão técnica, preferiríamos poder fazer mais uma ou duas contratações antes do início da pré-temporada.”

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    Nwaneri surge como principal alvo

    Em uma jogada ousada para substituir Brandt, que está de saída, o Dortmund reacendeu seu interesse no jovem prodígio do Arsenal, Nwaneri. O meio-campista de 19 anos, que está encerrando seu período de empréstimo ao Marselha, chamou a atenção da diretoria do BVB mais uma vez. Book fez consultas sobre a disponibilidade do jovem, já que o clube busca um jogador criativo e decisivo para impulsionar a equipe a partir do meio-campo.

    O Dortmund perdeu a chance de contratar Nwaneri há um ano, quando ele renovou seu contrato com os Gunners até 2030. Embora Nwaneri esteja aberto a uma possível transferência para a Bundesliga, a negociação continua complexa devido ao alto preço pedido pelo Arsenal e à dificuldade de conseguir outro empréstimo. No entanto, ele continua sendo um candidato promissor.

  • A disputa pela joia do Hertha

    Nwaneri, do Arsenal, não é o único adolescente na mira do Dortmund; Kennet Eichhorn, a sensação de 16 anos do Hertha Berlim, também é motivo de grande interesse. Apesar da forte concorrência de times como Manchester City, Bayern de Munique e Bayer de Leverkusen, o Dortmund continua na briga pelo jovem criativo. Book admitiu abertamente sua admiração pelo jogador durante uma recente coletiva de imprensa, destacando a profundidade do trabalho de olheiros do clube.

    Book afirmou: “Eu realmente acho que ele tem uma certa criatividade. Nós o conhecemos bem; gostamos dele também. Como provavelmente muitos outros clubes, gostamos do jogador. O resto ainda está para ser visto.”

    Eichhorn tem uma cláusula de rescisão avaliada em € 9 milhões, mas o pacote total – incluindo taxas de assinatura e salários – representaria um investimento significativo para um jogador de sua idade.

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    Planejamento estratégico em meio a restrições orçamentárias

    Após as contratações do craque do Cruzeiro, Kaua Prates, e do zagueiro do Red Bull Salzburg, Joane Gadou — este último por cerca de 24 milhões de euros, incluindo bônus —, o Dortmund está operando com um orçamento mais restrito. No entanto, o clube insiste que continua apto a atuar no mercado. Além de um atacante criativo, Book também está em busca de um volante organizador que traga um perfil diferente das opções atuais do elenco.