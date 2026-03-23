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Holstein Kiel v SV Elversberg - 2. BundesligaGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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O Borussia Dortmund contrata novo diretor esportivo após trabalho “excelente” na sequência da saída de uma lenda do clube

O Borussia Dortmund agiu rapidamente para nomear Ole Book como seu novo diretor esportivo após a saída da lenda do clube, Sebastian Kehl. O técnico de 40 anos chega vindo do Elversberg, onde construiu uma reputação brilhante ao conduzir a equipe para cima na pirâmide do futebol alemão. Ele enfrenta uma reconstrução imediata, já que o clube, oito vezes campeão, busca se recuperar dos recentes reveses.

  • Começa uma nova era no Signal Iduna Park

    O Dortmund anunciou na segunda-feira que Book assumirá oficialmente o cargo nesta quarta-feira, assinando um contrato válido até o final da temporada 2028-29. Esta nomeação preenche a lacuna deixada por Kehl, que deixou o clube no domingo, após a vitória sobre o Hamburgo. Lars Ricken, diretor esportivo do Dortmund, expressou imensa satisfação com a contratação. Ao comentar sobre as conquistas de Book, Ricken afirmou: “Com Ole Book, conseguimos trazer o candidato que desejávamos para o cargo de diretor esportivo. Venho acompanhando seu excelente trabalho no Elversberg há muito tempo, inicialmente como diretor esportivo e, mais recentemente, como membro do conselho para assuntos esportivos, e estou absolutamente convencido de que Ole é a escolha certa para nós, tanto no sentido profissional quanto pessoal.”

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  • Experiência comprovada na ascensão na carreira

    A ascensão do novo diretor esportivo na administração do futebol tem sido meteórica. Após encerrar a carreira de jogador em 2017, tendo defendido o Rot Weiss Ahlen, o MSV Duisburg e o SV Wehen Wiesbaden, ele ingressou no Elversberg como olheiro. No ano seguinte, assumiu rapidamente o cargo de diretor esportivo e foi promovido à diretoria em 2023. Sob sua orientação, o clube conquistou duas promoções consecutivas notáveis em 2022 e 2023, chegando à 2. Bundesliga. Eles chegaram muito perto de alcançar a primeira divisão em 2025, perdendo a chance apenas por uma derrota na repescagem para o Heidenheim. Ricken acrescentou: “Com ele no comando, o Elversberg subiu para a segunda divisão, formando muitos jogadores jovens ao longo do caminho e agregando valor ao elenco. Temos grande confiança no Ole e em sua expertise para encontrar ideias criativas e ousadas no mercado de transferências.”


  • Enfrentando um verão de mudanças radicais

    Book assume uma situação desafiadora, já que o Dortmund chega à pausa internacional de março nove pontos atrás do líder da Bundesliga, o Bayern de Munique. Além disso, o time sofreu eliminações decepcionantes tanto da DFB-Pokal quanto da Liga dos Campeões.

    Uma grande reformulação do elenco está prevista para este verão. O clube já confirmou que figuras consagradas como Julian Brandt e Niklas Süle deixarão o time quando seus contratos expirarem. No entanto, o novo diretor terá uma base sobre a qual construir, já que Felix Nmecha, Luca Reggiani e o capitão Emre Can assinaram recentemente novos contratos para permanecer no clube na próxima temporada e além.

  • Borussia Dortmund v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Voltando às suas raízes de infância

    Assumir o comando do Dortmund representa um verdadeiro regresso às origens para o novo diretor, natural de Beckum e que nutre um profundo carinho pelo clube. “O Borussia Dortmund é um dos maiores clubes da Europa, e estou ansioso para dar o meu melhor aqui. Quero contribuir para conduzir o BVB a um futuro de sucesso”, afirmou. Ele expressou especial gratidão a Dominik Holzer e ao Elversberg por terem facilitado o seu início imediato.

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