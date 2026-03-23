O Borussia Dortmund contrata novo diretor esportivo após trabalho “excelente” na sequência da saída de uma lenda do clube

Book assume uma situação desafiadora, já que o Dortmund chega à pausa internacional de março nove pontos atrás do líder da Bundesliga, o Bayern de Munique. Além disso, o time sofreu eliminações decepcionantes tanto da DFB-Pokal quanto da Liga dos Campeões.

Uma grande reformulação do elenco está prevista para este verão. O clube já confirmou que figuras consagradas como Julian Brandt e Niklas Süle deixarão o time quando seus contratos expirarem. No entanto, o novo diretor terá uma base sobre a qual construir, já que Felix Nmecha, Luca Reggiani e o capitão Emre Can assinaram recentemente novos contratos para permanecer no clube na próxima temporada e além.