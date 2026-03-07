O Borussia Dortmund confirma que o jogador da seleção alemã deixará o clube como agente livre após sete anos no gigante da Bundesliga

Brandt chegou a Dortmund em 2019, vindo do rival Bayer Leverkusen, em uma transação avaliada em aproximadamente € 25 milhões. Desde então, ele acumulou centenas de partidas, tornando-se um dos rostos mais conhecidos do elenco. Apesar das críticas ocasionais sobre sua consistência, sua habilidade técnica e visão de jogo frequentemente o tornaram um jogador decisivo para o Schwarzgelben, tanto em campanhas nacionais quanto europeias.

A decisão de se separarem parece ter sido mútua e amigável, com a hierarquia do clube considerando que este é o momento certo para um novo começo. Ricken enfatizou que a relação continua forte, apesar da saída iminente, afirmando: “Estamos nos separando com muito apreço”. O time, que ocupa a segunda posição na Bundesliga, agora terá uma vantagem inicial no planejamento de suas contratações para a próxima janela de transferências sem seu número 10 de longa data.