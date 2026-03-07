Getty Images
O Borussia Dortmund confirma que o jogador da seleção alemã deixará o clube como agente livre após sete anos no gigante da Bundesliga
Dortmund confirma a saída de Brandt
O presidente do Sporting, Lars Ricken, quebrou o silêncio sobre o futuro do jogador da seleção alemã após a vitória do Dortmund por 2 a 1 sobre o Colônia. Em entrevista pós-jogo à Sky, Ricken abordou as especulações que vinham crescendo há meses. “Já houve algumas notícias. O fato é que houve discussões abertas e foi acordado que o contrato que estava expirando não seria renovado”, disse Ricken. “Ele jogou algumas centenas de partidas pelo Borussia Dortmund. Acho que só podemos ser gratos a ele. Ele jogou por nós durante sete anos e, às vezes, foi visto de forma crítica. Ele completará 30 anos em algumas semanas, podemos nos reorientar, então isso também pode ser uma oportunidade para ambos os lados. No final, chegamos a um acordo.”
Uma jornada de sete anos chega ao fim
Brandt chegou a Dortmund em 2019, vindo do rival Bayer Leverkusen, em uma transação avaliada em aproximadamente € 25 milhões. Desde então, ele acumulou centenas de partidas, tornando-se um dos rostos mais conhecidos do elenco. Apesar das críticas ocasionais sobre sua consistência, sua habilidade técnica e visão de jogo frequentemente o tornaram um jogador decisivo para o Schwarzgelben, tanto em campanhas nacionais quanto europeias.
A decisão de se separarem parece ter sido mútua e amigável, com a hierarquia do clube considerando que este é o momento certo para um novo começo. Ricken enfatizou que a relação continua forte, apesar da saída iminente, afirmando: “Estamos nos separando com muito apreço”. O time, que ocupa a segunda posição na Bundesliga, agora terá uma vantagem inicial no planejamento de suas contratações para a próxima janela de transferências sem seu número 10 de longa data.
Matthaus avalia o legado de Brandt
Mesmo em uma atuação relativamente discreta durante a vitória em Colônia, Brandt provou seu valor ao dar uma assistência sublime para Maximilian Beier. A lenda do futebol e comentarista da Sky, Lothar Matthaus, não hesitou em elogiar o impacto do astro que está de saída no clube. “Um jogador que talvez não tenha aproveitado todo o seu potencial, mas que ainda assim frequentemente fez a diferença”, comentou Matthaus.
Matthaus também observou que a maneira como a saída ocorreu é uma prova da conduta profissional de Brandt durante seus sete anos na Vestfália. Ele acrescentou: “Dado o período de sucesso que Julian teve no BVB, devemos ser capazes de nos olhar nos olhos, não apenas até o final de seu contrato, mas também além disso”.
Movimentos futuros e planejamento do elenco
Com a saída de Brandt agora confirmada, o foco permanece em outras situações contratuais importantes dentro do Dortmund. Embora o clube esteja perdendo um veterano no meio-campo, o progresso em outras frentes permanece independente deste anúncio. Especificamente, a situação do zagueiro Nico Schlotterbeck continua sendo uma prioridade para Ricken e a diretoria do Dortmund, que buscam garantir o núcleo da sua defesa para o futuro.
Ao abordar se a decisão de Brandt teria impacto em outras negociações, Ricken foi firme em sua postura. Ele confirmou que a saída de Julian Brandt “não tem influência na decisão sobre Nico”. Enquanto o Dortmund busca um final forte para a temporada da Bundesliga, o clube espera despedir Brandt em grande estilo antes que ele comece sua próxima aventura em outro lugar do mundo do futebol.
