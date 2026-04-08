O Borussia Dortmund confirma o interesse na transferência de Jadon Sancho de volta ao clube, enquanto o jogador, que não tem espaço no Manchester United, se aproxima do fim do contrato

Os dirigentes do Dortmund admitiram que estão avaliando meticulosamente possíveis reforços para a janela de transferências de verão, com o nome de Sancho no topo da lista de alvos. Embora o clube esteja interessado em uma volta, reportagens da Sky Germany sugerem que os aspectos financeiros da negociação continuam sendo o principal obstáculo, considerando os atuais ganhos anuais do jogador, que chegam a 15 milhões de libras.

Ao discutir a estratégia de transferências do clube e seu interesse específico no ponta, o diretor-geral do Dortmund, Lars Ricken, disse ao SPORT BILD: “No momento, estamos analisando muitos jogadores e avaliando-os de perto. Verificamos se eles podem nos tornar melhores. Estamos fazendo isso com o Jadon também.”