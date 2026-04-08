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O Borussia Dortmund confirma o interesse na transferência de Jadon Sancho de volta ao clube, enquanto o jogador, que não tem espaço no Manchester United, se aproxima do fim do contrato
O Dortmund planeja um terceiro reencontro sensacional
O clube alemão está considerando seriamente a possibilidade de trazer o jogador da seleção inglesa de volta ao Signal Iduna Park, após sua passagem difícil pela Premier League. Atualmente emprestado ao Aston Villa, a passagem de Sancho pelo United está chegando ao fim, cinco anos após sua transferência de grande repercussão, no valor de 73 milhões de libras, para Old Trafford. Apesar de suas dificuldades em manter a regularidade na Inglaterra, a diretoria do Dortmund continua otimista de que o retorno a um ambiente familiar possa ajudar o ponta a reencontrar a forma que já o tornou um dos atacantes mais temidos da Europa.
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Ricken confirma que a análise dos jogadores continua
Os dirigentes do Dortmund admitiram que estão avaliando meticulosamente possíveis reforços para a janela de transferências de verão, com o nome de Sancho no topo da lista de alvos. Embora o clube esteja interessado em uma volta, reportagens da Sky Germany sugerem que os aspectos financeiros da negociação continuam sendo o principal obstáculo, considerando os atuais ganhos anuais do jogador, que chegam a 15 milhões de libras.
Ao discutir a estratégia de transferências do clube e seu interesse específico no ponta, o diretor-geral do Dortmund, Lars Ricken, disse ao SPORT BILD: “No momento, estamos analisando muitos jogadores e avaliando-os de perto. Verificamos se eles podem nos tornar melhores. Estamos fazendo isso com o Jadon também.”
O "sonho" do United chega a um triste fim
A trajetória de Sancho desde sua saída em 2021 tem sido repleta de dificuldades, já que o que ele mesmo descreveu como um “sonho realizado” no United agora parece destinado a acabar de forma desastrosa. Depois de passar por dificuldades nas duas primeiras temporadas e meia no United, o ponta impressionou durante um período de empréstimo no Dortmund, mas novamente decepcionou em uma passagem temporária subsequente pelo Chelsea. Seu atual período de empréstimo no Villa também tem sido difícil, com o jogador de 26 anos marcando apenas um gol e três assistências em 31 partidas nesta temporada, das quais apenas 17 foram como titular.
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Compromisso financeiro é fundamental para a recuperação
À medida que Sancho se aproxima das últimas semanas de seu contrato com o United, o foco passa a ser se ele está disposto a aceitar uma redução salarial significativa para facilitar seu retorno à Alemanha. A confiança do Dortmund em suas habilidades representa uma possível tábua de salvação para um atacante que se tornou uma figura secundária na Premier League.