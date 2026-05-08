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O Borussia Dortmund chega a um acordo para rescindir o contrato de um diretor, enquanto o técnico Niko Kovac perde um aliado em meio a rumores sobre uma possível passagem pelo Tottenham
O BVB e Kehl chegam a um acordo para encerrar definitivamente as relações financeiras
O Dortmund e Kehl chegaram a um acordo “justo e transparente” para rescindir o contrato restante, que inicialmente tinha vigência até 2027, segundo a Sky. Após 24 anos de serviço ao clube, tanto como jogador quanto como dirigente, o profissional de 46 anos viu seu mandato ser encerrado por mútuo acordo em 22 de março. Kehl já foi substituído no cargo de diretor esportivo por Ole Book, marcando uma transição total na liderança técnica do clube durante um período de turbulência.
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Indenizações e pagamentos finais
Embora Kehl não tenha feito declarações diretas sobre os detalhes das negociações, os aspectos financeiros da saída vieram agora à tona por meio de reportagens locais. De acordo com informações do Bild, o acordo envolveu um salário pendente de aproximadamente 2 milhões de euros, com Kehl devendo receber, no final das contas, um pagamento final de cerca de 1,5 milhão de euros. Esse acordo garante que a lenda do clube possa seguir em frente sem amarras jurídicas ou financeiras, enquanto se prepara para o próximo capítulo de sua carreira profissional.
Dizendo adeus a um ícone
A saída de Kehl marca o fim de uma era para um homem que conquistou três títulos da Bundesliga e a dobradinha nacional de 2012 durante sua carreira como jogador no Westfalenstadion. De acordo com a Sky Sports Alemanha, está prevista uma despedida oficial nesta sexta-feira, durante o último jogo em casa do Dortmund na temporada, contra o Eintracht Frankfurt. Ao lado dos jogadores que estão deixando o clube, Niklas Süle e Julian Brandt, Kehl terá a oportunidade de se despedir dos torcedores diante da Parede Amarela.
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Londres chama por Kehl
Com seus laços com o Dortmund oficialmente rompidos, Kehl é agora amplamente considerado um dos principais candidatos a um cargo de liderança no departamento de contratações do Tottenham Hotspur neste verão. Para o Dortmund, o foco passa a ser apoiar Kovac durante um verão de transição, enquanto o técnico tenta reconstruir a equipe sem seu parceiro administrativo de maior confiança. O clube enfrenta um duro teste contra o Frankfurt sob as luzes da noite de sexta-feira, buscando manter o ímpeto antes do início de uma janela de transferências crucial sob a nova direção de Book.