Com seus laços com o Dortmund oficialmente rompidos, Kehl é agora amplamente considerado um dos principais candidatos a um cargo de liderança no departamento de contratações do Tottenham Hotspur neste verão. Para o Dortmund, o foco passa a ser apoiar Kovac durante um verão de transição, enquanto o técnico tenta reconstruir a equipe sem seu parceiro administrativo de maior confiança. O clube enfrenta um duro teste contra o Frankfurt sob as luzes da noite de sexta-feira, buscando manter o ímpeto antes do início de uma janela de transferências crucial sob a nova direção de Book.