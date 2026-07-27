O Borussia Dortmund saiu ainda mais a público e, para o AC Milan, a pista que leva a Kostas Karetas, médio-ofensivo de 2007 ao serviço do Racing Genk, complica-se agora. À margem do último teste amigável disputado pelo clube alemão antes da partida para a digressão no Japão, o diretor desportivo Nils-Ole Book admitiu que a prioridade no mercado é aumentar o potencial ofensivo da equipa e chegar a dois reforços para esse setor.
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O Borussia Dortmund acelera por Konstantinos Karetsas: o diretor desportivo Book prepara o encontro decisivo com o Genk, o que se sabe sobre o Milan
AS PALAVRAS DO DIRETOR DESPORTIVO BOOK
Falando à Sky Deutschland sobre os rumores igualmente insistentes em torno do avançado do Colónia, Said El Mala, Ole Book respondeu assim sobre as estratégias de reforço do Dortmund: "Em princípio, creio que toda a gente sabe que não comentamos jogadores que não são jogadores do Borussia Dortmund. Fico satisfeito por o clube estar a mostrar-se tão hermético, para que já não se escape nada, porque a quantidade de informações falsas nos últimos dias foi realmente notável". Depois, o discurso entra no específico sobre os próximos alvos: "Já gostaríamos de ter contratado um jogador ofensivo, mas no fim também é preciso ter em conta as leis do mercado e acompanhar os tempos. O timing é absolutamente crucial. Sabemos o que queremos para duas posições ofensivas".
MISSÃO DECISIVA?
O Borussia Dormund, que já perdeu Karim Adeyemi, transferido para o Barcelona, e que em breve também se despedirá oficialmente de Julian Brandt — o Leeds está a fazer grande pressão — identificou em El Mala e Karetsas os dois perfis ideais para o seu plantel e, a propósito do grego, são esperadas novidades importantes a muito curto prazo. Ole Book, de facto, não partirá para a Ásia com a equipa, uma vez que, entre segunda e terça-feira, voará para a Bélgica para voltar a reunir-se com a direção do Genk e tentar fechar a negociação.
A negociação
O Racing não quer fazer descontos e não sai da sua posição, ou seja, vender Karetsas por 35 milhões de euros garantidos, que podem tornar-se 40 através de alguns bónus. A última oferta do Borussia Dortmund, devolvida ao remetente, ficava nos 30 + 5, segundo a reconstrução da Sky Deutschland. Será preciso apresentar uma proposta melhorada, com o clube alemão a esperar, por sua vez, tirar partido da ajuda do acordo já alcançado com o jogador para um contrato com validade até junho de 2031.
A posição do Milan
Neste momento, o AC Milan, que segundo fontes belgas e gregas aprecia, e não pouco, o perfil de Karetsas (que se encaixaria na perfeição nas exigências de Ruben Amorim de ter um médio-ofensivo canhoto para atuar atrás do ponta de lança), parte de uma posição de desvantagem. Depois de investir cerca de 100 milhões de euros nas contratações de Gonçalo Ramos e Mario Gila, o AC Milan está agora concentrado principalmente nas saídas a definir para libertar vagas e fazer caixa. Acima de todas, a de Rafa Leao, no centro de um dérbi de mercado entre Galatasaray e Fenerbahce. Enquanto esta situação não se desbloquear, é improvável que o AC Milan possa avançar concretamente para mais uma contratação, favorecendo assim a possível investida do Dortmund por Karetsas.
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