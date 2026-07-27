Neste momento, o AC Milan, que segundo fontes belgas e gregas aprecia, e não pouco, o perfil de Karetsas (que se encaixaria na perfeição nas exigências de Ruben Amorim de ter um médio-ofensivo canhoto para atuar atrás do ponta de lança), parte de uma posição de desvantagem. Depois de investir cerca de 100 milhões de euros nas contratações de Gonçalo Ramos e Mario Gila, o AC Milan está agora concentrado principalmente nas saídas a definir para libertar vagas e fazer caixa. Acima de todas, a de Rafa Leao, no centro de um dérbi de mercado entre Galatasaray e Fenerbahce. Enquanto esta situação não se desbloquear, é improvável que o AC Milan possa avançar concretamente para mais uma contratação, favorecendo assim a possível investida do Dortmund por Karetsas.