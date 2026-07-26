O Borussia Dortmund expôs-se ainda mais e, para o Milan, a pista que leva a Kostas Karetas, médio-ofensivo de 2007 ao serviço do Racing Genk, complica-se agora. À margem do último teste amigável disputado pelo clube alemão antes da partida para a digressão no Japão, o diretor desportivo Nils-Ole Book admitiu que a prioridade no mercado é aumentar o potencial ofensivo da equipa e garantir duas contratações para esse setor.
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O Borussia Dortmund acelera por Konstantinos Karetsas: o diretor desportivo Book prepara a reunião decisiva com o Genk, o que se sabe sobre o Milan
AS PALAVRAS DO DIRETOR DESPORTIVO BOOK
Falando à Sky Deutschland sobre os rumores igualmente insistentes em torno do avançado do Colónia, Said El Mala, Ole Book respondeu assim sobre as estratégias de entradas do Dortmund: "Em princípio, acho que todos sabem que não comentamos jogadores que não são jogadores do Borussia Dortmund. Fico contente por o clube estar a mostrar-se tão hermético, para que não volte a vazar nada, porque a quantidade de informações falsas nos últimos dias foi realmente notável". Depois, o discurso entra no específico sobre os próximos objetivos: "Já queríamos ter contratado um jogador ofensivo, mas no fim também é preciso ter em conta as leis do mercado e acompanhar os tempos. O timing é absolutamente crucial. Sabemos o que queremos para duas posições ofensivas".
MISSÃO DECISIVA?
O Borussia Dormund, que já perdeu Karim Adeyemi (transferido para o Barcelona) e que em breve também se despedirá oficialmente de Julian Brandt — o Leeds está a fazer grande pressão — identificou em El Mala e Karetsas os dois perfis ideais para a sua equipa e, no que diz respeito ao grego, são esperadas novidades importantes a muito curto prazo. Ole Book, de facto, não partirá para a Ásia com a equipa, uma vez que, entre segunda e terça-feira, voará para a Bélgica para voltar a reunir-se com a cúpula diretiva do Genk e tentar fechar a negociação.
A negociação
O Racing não quer conceder descontos e não se mexe da sua posição, ou seja, a de vender Karetsas por 35 milhões de euros garantidos, que podem tornar-se 40 através de alguns bónus. A última proposta do Borussia Dortmund, rejeitada de imediato, situava-se nos 30 + 5, segundo a reconstrução da Sky Deutschland. Será preciso apresentar uma oferta melhorada, com o clube alemão a esperar, por seu lado, aproveitar a ajuda do acordo já alcançado com o jogador para um contrato válido até junho de 2031.
A posição do Milan
Neste momento, o Milan, que segundo fontes belgas e gregas aprecia — e não pouco — o perfil de Karetsas (que se encaixaria na perfeição com as exigências de Ruben Amorim de ter um médio-ofensivo de pé esquerdo para alinhar atrás do ponta de lança), parte de uma posição de desvantagem. Depois de investir cerca de 100 milhões de euros nas contratações de Gonçalo Ramos e Mario Gila, o Milan está agora concentrado principalmente nas saídas a definir para libertar vagas e fazer caixa. Acima de todas, a de Rafa Leao, no centro de um dérbi de mercado entre Galatasaray e Fenerbahce. Enquanto esta situação não se desbloquear, é improvável que o Milan possa avançar concretamente para mais uma contratação, favorecendo assim a possível investida do Dortmund por Karetsas.
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