Neste momento, o Milan, que segundo fontes belgas e gregas aprecia — e não pouco — o perfil de Karetsas (que se encaixaria na perfeição com as exigências de Ruben Amorim de ter um médio-ofensivo de pé esquerdo para alinhar atrás do ponta de lança), parte de uma posição de desvantagem. Depois de investir cerca de 100 milhões de euros nas contratações de Gonçalo Ramos e Mario Gila, o Milan está agora concentrado principalmente nas saídas a definir para libertar vagas e fazer caixa. Acima de todas, a de Rafa Leao, no centro de um dérbi de mercado entre Galatasaray e Fenerbahce. Enquanto esta situação não se desbloquear, é improvável que o Milan possa avançar concretamente para mais uma contratação, favorecendo assim a possível investida do Dortmund por Karetsas.