O Wrexham, que chegava ao jogo com uma sequência de gols em dez partidas consecutivas fora de casa, mostrou-se surpreendentemente ineficaz na resposta. O clube galês, famoso por contar com o apoio das estrelas de Hollywood Reynolds e Mac, teve dificuldades para se firmar no terço final do campo, não conseguindo registrar um único chute a gol durante os 90 minutos. À medida que os visitantes avançavam em busca do empate, deixaram-se vulneráveis na defesa e acabaram sendo punidos. Aos 71 minutos, um escanteio cobrado pelo substituto Paik Seung-ho causou caos na pequena área. O capitão Christoph Klarer foi o mais rápido a reagir, aparecendo como um fantasma na trave oposta para empurrar a bola para dentro, passando por Okonkwo.