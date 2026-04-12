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O Birmingham City, de Tom Brady, derrotou o Wrexham no mais recente “derby de Hollywood”, causando um grande revés na tentativa de Ryan Reynolds e Rob Mac de garantir a promoção para a Premier League
Vicente abre o placar em confronto acirrado em Hollywood
O Birmingham, que tem Brady como um dos acionistas minoritários, encerrou sua sequência de três derrotas consecutivas ao derrotar o Wrexham, comandado por Phil Parkinson, por 2 a 0 no St Andrew’s. Apesar de um primeiro tempo tenso, em que as chances claras foram escassas, os anfitriões conseguiram abrir o placar três minutos após o reinício. Carlos Vicente, contratado em janeiro vindo do Alavés, subiu mais alto para cabecear para o fundo da rede um cruzamento preciso de Kai Wagner. O ponta-español havia sido impedido por uma defesa espetacular de Arthur Okonkwo pouco antes do intervalo, mas não cometeu erro na segunda tentativa.
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Klarer amplia a vantagem e garante os pontos
O Wrexham, que chegava ao jogo com uma sequência de gols em dez partidas consecutivas fora de casa, mostrou-se surpreendentemente ineficaz na resposta. O clube galês, famoso por contar com o apoio das estrelas de Hollywood Reynolds e Mac, teve dificuldades para se firmar no terço final do campo, não conseguindo registrar um único chute a gol durante os 90 minutos. À medida que os visitantes avançavam em busca do empate, deixaram-se vulneráveis na defesa e acabaram sendo punidos. Aos 71 minutos, um escanteio cobrado pelo substituto Paik Seung-ho causou caos na pequena área. O capitão Christoph Klarer foi o mais rápido a reagir, aparecendo como um fantasma na trave oposta para empurrar a bola para dentro, passando por Okonkwo.
A pressão diminui sobre Davies após exibição dominante
O técnico do Birmingham, Chris Davies, vinha enfrentando pressão após uma série de maus resultados, mas elogiou muito seus jogadores após vencer este confronto de grande destaque. “Gostei muito de ver a equipe hoje; achei que fomos excelentes do início ao fim”, disse Davies aos repórteres. “Quando o adversário não consegue nem um chute a gol e nós criamos tantas chances, acho que isso diz tudo. Gostei muito da forma como jogamos mais para frente, em vez de ficar recriando jogadas.” A vitória leva o time para a 15ª posição na tabela do Campeonato, dando a Brady muitos motivos para comemorar.
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Parkinson fica frustrado com o fracasso na tentativa de chegar aos playoffs
Parkinson não conseguiu esconder sua decepção à beira do campo enquanto o Wrexham sofria duas derrotas consecutivas no campeonato. A equipe está agora a quatro pontos das vagas para os play-offs. Para manter vivo o sonho da Premier League, os Dragons precisam desesperadamente voltar a vencer rapidamente nos quatro jogos que restam, sendo que o próximo compromisso é em casa contra o Stoke City.