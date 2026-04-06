O bicampeão do Manchester United junta-se a um clube amador repleto de ídolos da Premier League

Valencia, que ficou famoso por atuar na lateral direita do Old Trafford durante uma década, havia inicialmente encerrado sua carreira profissional em maio de 2021, após passagens pelo LDU Quito e pelo Querétaro. No entanto, o apelo da Premier Division da Cheshire Vets League aparentemente se mostrou forte demais para o ícone equatoriano.

O jogador de 40 anos é uma lenda em Manchester, tendo chegado do Wigan Athletic em 2009 para preencher a lacuna deixada por Cristiano Ronaldo. Ele acabou passando de um ala veloz para um dos laterais-direitos mais confiáveis da liga, conquistando a braçadeira de capitão e somando mais de 330 partidas. Agora, Valencia retorna ao Noroeste para se juntar a um time que está rapidamente se tornando o time de veteranos mais comentado do país. O Wythenshawe confirmou a notícia na noite de domingo, marcando um retorno sensacional às competições para o jogador que anteriormente foi capitão do United sob o comando de José Mourinho.