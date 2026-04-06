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O bicampeão do Manchester United junta-se a um clube amador repleto de ídolos da Premier League
O retorno de uma lenda dos Red Devils
Valencia, que ficou famoso por atuar na lateral direita do Old Trafford durante uma década, havia inicialmente encerrado sua carreira profissional em maio de 2021, após passagens pelo LDU Quito e pelo Querétaro. No entanto, o apelo da Premier Division da Cheshire Vets League aparentemente se mostrou forte demais para o ícone equatoriano.
O jogador de 40 anos é uma lenda em Manchester, tendo chegado do Wigan Athletic em 2009 para preencher a lacuna deixada por Cristiano Ronaldo. Ele acabou passando de um ala veloz para um dos laterais-direitos mais confiáveis da liga, conquistando a braçadeira de capitão e somando mais de 330 partidas. Agora, Valencia retorna ao Noroeste para se juntar a um time que está rapidamente se tornando o time de veteranos mais comentado do país. O Wythenshawe confirmou a notícia na noite de domingo, marcando um retorno sensacional às competições para o jogador que anteriormente foi capitão do United sob o comando de José Mourinho.
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Um time de heróis cult da Premier League
Valência está longe de ser o único nome conhecido no vestiário do Wythenshawe. O time de veteranos montou um elenco incrível, com uma longa lista de heróis cult da Premier League. Entre seus novos companheiros de equipe estão o ex-jogador da seleção inglesa Emile Heskey e o também campeão da Premier League Danny Drinkwater, além do criativo Stephen Ireland e dos pilares da defesa Joleon Lescott e Nedum Onuoha. O elenco de estrelas não para por aí, com nomes como Marc Albrighton, Jefferson Montero e Cameron Jerome também figurando em um time projetado para dominar o circuito de veteranos. É uma concentração de talentos sem precedentes no futebol local, transformando cada partida do Wythenshawe em um evento repleto de estrelas para os torcedores locais que cresceram assistindo a esses jogadores.
Dominando a Liga Veterana de Cheshire
Como era de se esperar, essa abordagem ao estilo “Galácticos” na liga amadora tem gerado resultados assustadores para os adversários. O Wythenshawe Vets ostenta atualmente um histórico perfeito, com sete vitórias nesta temporada, ocupando confortavelmente o topo da sua divisão. Seu domínio talvez seja melhor ilustrado pela impressionante diferença de gols de 54, liderada pelo prolífico Papiss Cisse. O ex-artilheiro do Newcastle United tem estado em excelente forma, tendo marcado um famoso triplo-hat-trick durante a goleada de 11 a 0 sobre o Liverpool South em novembro. Cisse já acumulou 19 gols em apenas três partidas nesta temporada — segundo a talkSPORT. A equipe também tem se empenhado em encher a vitrine de troféus, conquistando tanto a Lancashire FA Veterans Cup quanto a Manchester FA Veterans Cup com vitórias por goleada em março.
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O legado duradouro do Valencia no United
Ao iniciar este novo capítulo, as conquistas de Valencia no futebol de alto nível continuam sendo um padrão de excelência para qualquer lateral-ala da atualidade. Durante sua passagem de dez anos pelo United, ele conquistou nove troféus, incluindo dois títulos da Premier League, a FA Cup e a Liga Europa. Seu brilhantismo individual também foi reconhecido por seus colegas, já que ele ganhou duas vezes o prêmio de Jogador do Ano eleito pelos jogadores do clube e conquistou uma vaga na Seleção do Ano da PFA de 2009-10.
Desde que deixou Old Trafford em 2019, Valencia manteve sua ligação com o clube através de participações na equipe Manchester United Legends. Sua transferência para Wythenshawe permite que ele permaneça na cidade que considera seu lar, enquanto joga ao lado de vários ex-adversários.