O Benfica foi punido pela UEFA devido ao comportamento racista dos torcedores contra Vinicius Jr. durante o polêmico confronto da Liga dos Campeões contra o Real Madrid

Além do fechamento temporário do estádio, o clube enfrenta um novo ônus financeiro. A UEFA aplicou uma multa de € 8.000 pelo uso de apontadores laser e de € 25.000 pelo lançamento de objetos para dentro do campo. As medidas disciplinares também se estenderam à comissão técnica.

O assistente técnico Pedro Luis Ferreira Machado foi suspenso por uma partida de competição de clubes da UEFA. A entidade reguladora determinou que suas ações durante o confronto altamente tenso constituíram conduta antidesportiva, deixando a comissão técnica com um membro a menos para o próximo confronto continental. A penalidade financeira total decorrente dessa única partida chegou a € 73.000.