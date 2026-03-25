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O Benfica foi punido pela UEFA devido ao comportamento racista dos torcedores contra Vinicius Jr. durante o polêmico confronto da Liga dos Campeões contra o Real Madrid
Sanções da UEFA e fechamento do estádio
A UEFA anunciou nesta terça-feira que o Benfica recebeu sanções severas após a derrota por 1 a 0 ocorrida em 17 de fevereiro. As sanções decorrem de incidentes ocorridos no Estádio da Luz, onde o atacante do Real Madrid, Vinicius, foi alvo de hostilidades. Em comunicado, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina citou o clube pelo “comportamento racista e/ou discriminatório de seus torcedores”. Consequentemente, o time de Lisboa foi obrigado a fechar 500 lugares nos setores 10 e 11 para seu próximo jogo em casa nas competições europeias. No entanto, esse fechamento foi suspenso por um período probatório de um ano. O clube também foi multado em € 40.000 por esses incidentes discriminatórios.
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Multas e suspensão de jogos
Além do fechamento temporário do estádio, o clube enfrenta um novo ônus financeiro. A UEFA aplicou uma multa de € 8.000 pelo uso de apontadores laser e de € 25.000 pelo lançamento de objetos para dentro do campo. As medidas disciplinares também se estenderam à comissão técnica.
O assistente técnico Pedro Luis Ferreira Machado foi suspenso por uma partida de competição de clubes da UEFA. A entidade reguladora determinou que suas ações durante o confronto altamente tenso constituíram conduta antidesportiva, deixando a comissão técnica com um membro a menos para o próximo confronto continental. A penalidade financeira total decorrente dessa única partida chegou a € 73.000.
Ação interna imediata contra os infratores
Apesar das severas sanções europeias, o clube português tem sido elogiado por sua resposta rápida e proativa. De acordo como jornal A Bola, o clube identificou imediatamente os indivíduos responsáveis pelos abusos e instaurou um processo disciplinar interno. Demonstrando uma política de tolerância zero, já tomou medidas para suspender cinco membros especificamente por seus atos inaceitáveis. Ao revogar seus ingressos Red Pass, a diretoria enviou uma mensagem definitiva. Essa abordagem colaborativa foi altamente valorizada durante o processo disciplinar, contribuindo, em última instância, para que o fechamento do estádio fosse suspenso em vez de aplicado imediatamente.
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O que vem a seguir para o Benfica e o Real Madrid
Após perder por 1 a 0 e 2 a 1, em casa e fora, contra o Real Madrid, o Benfica foi eliminado da repescagem da Liga dos Campeões para as oitavas de final. O time tem agora sete partidas restantes na Liga Portugal, ocupando a terceira posição com 65 pontos, sete atrás do líder, o Porto. Enquanto isso, o Real Madrid se prepara para jogos decisivos na Europa e na Espanha. Atualmente em segundo lugar na La Liga, quatro pontos atrás do Barcelona, o time conquistou recentemente uma vitória por 3 a 2 sobre o Atlético de Madrid. O time enfrenta o Mallorca e o Girona no campeonato nacional, além de uma importante disputa de ida e volta pelas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique em abril.