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O Benfica está pronto para ir à Premier League em busca de um substituto para José Mourinho e dar um golpe na própria busca do Chelsea por um novo treinador
Grandes clubes portugueses de olho no regresso de Silva
O Benfica estaria se preparando para a saída de Mourinho, cujo nome tem sido fortemente associado a um retorno ao Real Madrid, apesar de ter contrato em Lisboa até junho de 2027. Para preencher a possível lacuna, os Águias identificaram Silva como seu principal alvo, criando um conflito direto com a busca em andamento do Chelsea por um novo técnico. Após a demissão de Rosenior, o clube do oeste de Londres vem avaliando Silva ao lado de outros nomes de destaque, na tentativa de nomear um sucessor definitivo em junho deste ano.
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A busca pela liderança
Depois de nomear Calum McFarlane como técnico interino para o restante da temporada 2025-26, os diretores esportivos do Chelsea estão priorizando a contratação de um treinador com presença de liderança e experiência comprovada. O clube está desesperado para encontrar um líder capaz de estabilizar um vestiário inquieto e evitar as armadilhas de mais uma contratação de curto prazo. Embora Silva seja um nome de destaque na lista, o jornal português Recordsugere que o interesse do Benfica complicou as coisas, especialmente porque o Fulham ainda espera que seu técnico assine um novo contrato no Craven Cottage.
Questionando as credenciais de primeira linha
Embora Silva tenha recebido elogios por implementar um estilo de jogo atraente no Fulham, ainda há um debate interno no Chelsea em relação à sua falta de experiência em um clube dos “Seis Grandes”. Suas passagens anteriores pelo Everton, Watford e Hull City foram frequentemente marcadas pela inconsistência e, ao contrário de outros candidatos como Xabi Alonso, ele nunca liderou uma equipe na disputa por um título europeu de grande importância. Embora tenham surgido rumores sobre um possível retorno de Mourinho ao Chelsea, o clima atual em Stamford Bridge praticamente descartou uma terceira passagem do lendário técnico pelo clube.
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Um verão de transição
Com o contrato atual de Silva no Fulham previsto para durar até junho de 2026, as próximas semanas serão cruciais para determinar se ele retornará a Portugal ou permanecerá na Premier League. O Chelsea continuará seu processo de avaliação sob a orientação de McFarlane, embora possa ser forçado a acelerar suas negociações caso o Benfica formalize seu interesse. O desfecho depende em grande parte da situação de Mourinho no Estádio da Luz; caso ele se transfira para Madri, uma disputa acirrada pelos serviços de Silva parece inevitável, já que ambos os clubes buscam se reconstruir.