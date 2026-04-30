O Benfica está pronto para ir à Premier League em busca de um substituto para José Mourinho e dar um golpe na própria busca do Chelsea por um novo treinador

Embora Silva tenha recebido elogios por implementar um estilo de jogo atraente no Fulham, ainda há um debate interno no Chelsea em relação à sua falta de experiência em um clube dos “Seis Grandes”. Suas passagens anteriores pelo Everton, Watford e Hull City foram frequentemente marcadas pela inconsistência e, ao contrário de outros candidatos como Xabi Alonso, ele nunca liderou uma equipe na disputa por um título europeu de grande importância. Embora tenham surgido rumores sobre um possível retorno de Mourinho ao Chelsea, o clima atual em Stamford Bridge praticamente descartou uma terceira passagem do lendário técnico pelo clube.