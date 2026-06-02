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O Benfica está prestes a garantir o substituto de José Mourinho, ao buscar um técnico português na Premier League
Gigantes de Lisboa estão perto de contratar Silva
De acordo com o The Telegraph, é cada vez mais provável que o técnico de 48 anos encerre sua passagem de cinco anos pelo clube do oeste de Londres para retornar à sua terra natal. O Benfica ofereceu ao ex-técnico do Everton um contrato lucrativo no valor de pouco mais de 4 milhões de libras por ano para assumir o comando da equipe. Com seu contrato atual expirando no próximo mês, o gigante português está em posição de garantir seus serviços sem ter que pagar uma indenização elevada.
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O técnico mantém silêncio sobre o futuro
O ex-técnico do Everton e do Watford se recusou a comprometer totalmente seu futuro com o clube do oeste de Londres, à medida que as negociações se intensificam. Após a vitória na última rodada contra o Newcastle United, Silva admitiu abertamente que seu próximo passo ainda está em aberto.
Ele disse: “Para ser sincero, não sei ao certo se vou tomar uma decisão. Serei o primeiro a desfrutar de uma despedida diferente dos jogadores e dos torcedores, porque a decisão ainda não foi tomada. Vou conversar com o clube novamente, como temos feito, e depois disso vamos decidir juntos.”
Mourinho desencadeia grande rodízio de transferências na Europa
A vaga repentina no Estádio da Luz surgiu com a saída do icônico técnico Mourinho. O experiente treinador está prestes a selar um retorno sensacional a Madri, pela segunda vez em sua ilustre carreira. Essa mudança iminente segue uma tendência mais ampla de demissões de treinadores da Premier League neste verão, após as saídas de Pep Guardiola, Arne Slot e Oliver Glasner
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A diretoria do Craven Cottage enfrenta uma reconstrução crucial
O clube londrino precisa agora se preparar para uma fase de transição desafiadora, após uma era de estabilidade sob o comando do técnico que está de saída. Tendo alcançado um recorde do clube com 54 pontos na primeira divisão, substituir sua influência exigirá complexas estruturas de compensação para os possíveis candidatos. A diretoria provavelmente sondará candidatos como Kieran McKenna, do Ipswich Town, à medida que a janela de transferências de verão se aproxima.