O Benfica está prestes a garantir o substituto de José Mourinho, ao buscar um técnico português na Premier League

O ex-técnico do Everton e do Watford se recusou a comprometer totalmente seu futuro com o clube do oeste de Londres, à medida que as negociações se intensificam. Após a vitória na última rodada contra o Newcastle United, Silva admitiu abertamente que seu próximo passo ainda está em aberto.

Ele disse: “Para ser sincero, não sei ao certo se vou tomar uma decisão. Serei o primeiro a desfrutar de uma despedida diferente dos jogadores e dos torcedores, porque a decisão ainda não foi tomada. Vou conversar com o clube novamente, como temos feito, e depois disso vamos decidir juntos.”