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O Benfica encerra a temporada invicto, mas a equipe de José Mourinho termina em terceiro lugar na tabela do campeonato
Um balanço agridoce para o “Special One”
O Benfica encerrou sua campanha na Primeira Liga de forma contundente ao derrotar o Estoril por 3 a 1, garantindo uma temporada inteira sem nenhuma derrota. Com um balanço de 23 vitórias e 11 empates, a equipe de Mourinho demonstrou notável solidez defensiva e resiliência, marcas registradas do técnico português. No entanto, a invencibilidade não foi suficiente para garantir o título.
As Águias terminaram o campeonato com 80 pontos, uma marca impressionante que, em circunstâncias normais, poderia ter sido suficiente para conquistar o título. No entanto, terminaram oito pontos atrás do campeão Porto e dois pontos atrás do vice-campeão Sporting, que garantiu o segundo lugar após derrotar o Gil Vicente. Este resultado condena o Benfica à Liga Europa, algo que não acontecia ao clube desde a temporada 2009-10.
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A despedida de Mourinho de Madrid?
A vitória sobre o Estoril, conquistada com gols de Richard Ríos, Alexander-Bah e Rafa Silva, pode ter sido a última atuação de Mourinho no Estádio da Luz. O técnico de 63 anos, que assinou um contrato de dois anos em setembro passado, é alvo de intensas especulações que o ligam a um retorno sensacional ao Real Madrid. O presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, estaria determinado a contar mais uma vez com os serviços do técnico que esteve no Bernabéu há 13 anos.
Mourinho está em negociações finais para assumir o comando do Los Blancos, o que significaria uma saída antecipada de Lisboa. Apesar de não ter conquistado o título nacional, seu impacto no futebol português nesta temporada foi inegável, restabelecendo o Benfica como uma força defensiva impenetrável que não perde um jogo do campeonato desde janeiro de 2025.
A maldição da invencibilidade sem um título
Esta não é a primeira vez que o Benfica vive a estranha realidade de terminar um campeonato sem derrotas e, mesmo assim, ficar de fora do título. O clube já havia sofrido um destino semelhante na temporada de 1977-78, quando o Porto, apesar de ter o mesmo número de pontos, conquistou o título graças a um saldo de gols superior. A história parece estar se repetindo para os vermelhos e pretos, que viram sua equipe permanecer invicta, mas foi penalizada por um excesso de empates.
Com esse feito, o Benfica de Mourinho se junta a um seleto grupo de times europeus que passaram por essa frustração neste século. Apenas o FC Sheriff, da Moldávia (2024-25), e o Red Star Belgrado, da Sérvia (2007-08), alcançaram o feito estatístico de não perderem um único jogo e ainda assim não conquistarem seus respectivos campeonatos nacionais.
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Homenagem a Pizzi em clima de despedida
Além da disputa pelo título e do futuro de Mourinho, a partida contra o Estoril foi marcada por um forte componente emocional. O Benfica aproveitou a ocasião para prestar homenagem ao ex-capitão Pizzi, que encerrou sua carreira profissional aos 36 anos vestindo a camisa dos “canários”. O meio-campista foi uma figura central no Estádio da Luz durante anos e recebeu carinho da torcida e dos ex-companheiros de equipe em sua última partida oficial.