O Benfica encerra a temporada invicto, mas a equipe de José Mourinho termina em terceiro lugar na tabela do campeonato

O Benfica encerrou sua campanha na Primeira Liga de forma contundente ao derrotar o Estoril por 3 a 1, garantindo uma temporada inteira sem nenhuma derrota. Com um balanço de 23 vitórias e 11 empates, a equipe de Mourinho demonstrou notável solidez defensiva e resiliência, marcas registradas do técnico português. No entanto, a invencibilidade não foi suficiente para garantir o título.

As Águias terminaram o campeonato com 80 pontos, uma marca impressionante que, em circunstâncias normais, poderia ter sido suficiente para conquistar o título. No entanto, terminaram oito pontos atrás do campeão Porto e dois pontos atrás do vice-campeão Sporting, que garantiu o segundo lugar após derrotar o Gil Vicente. Este resultado condena o Benfica à Liga Europa, algo que não acontecia ao clube desde a temporada 2009-10.