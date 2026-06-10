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O Benfica confirma a saída de José Mourinho, enquanto Marco Silva aceita substituir o técnico, que se transfere para o Real Madrid, no Estádio da Luz
Silva assumirá o comando em Lisboa
Silva retorna à sua terra natal após uma passagem bem-sucedida de cinco anos na Premier League pelo Fulham, que chegou ao fim na semana passada, quando seu contrato no Craven Cottage expirou. O gigante de Lisboa confirmou que “chegou a um acordo” com Silva, que deve assinar um contrato que o manterá no Estádio da Luz até o final da temporada 2027-28, com opção de prorrogação até a temporada 2028-29. O técnico de 48 anos construiu uma sólida reputação na Inglaterra ao longo de passagens pelo Hull City, Watford e Everton, antes de comandar um período de grande consistência no Fulham.
- AFP
Mourinho rumo ao Bernabéu
A nomeação de Silva coincide com a saída oficial de Mourinho, cuja segunda passagem pelo Benfica foi interrompida por uma oferta irresistível vinda da Espanha. O Real Madrid agiu rapidamente para garantir os serviços de “The Special One”, concordando em pagar uma indenização no valor de 13 milhões de libras (15 milhões de euros) para liberá-lo de suas obrigações em Portugal.
Mourinho assumiu o comando do Benfica em setembro e deixa o clube em uma posição de força, tendo levado a equipe ao terceiro lugar na Primeira Liga, mantendo-se notavelmente invicto durante toda a campanha do campeonato. Apesar do sucesso, o fascínio do Santiago Bernabéu provou ser forte demais para que tanto o técnico quanto o clube pudessem ignorar, já que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, busca restaurar as glórias do passado.
O Benfica declarou em comunicado oficial: “O Real Madrid CF formalizou sua intenção de contratar o técnico José Mourinho pelo valor de € 15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão de seu atual contrato de trabalho esportivo, e o técnico deu seu consentimento para essa contratação. Assim terminou a segunda passagem de José Mourinho como técnico da equipe profissional de futebol do SL Benfica. O Sport Lisboa e Benfica deseja a José Mourinho tudo de bom.”
Arbeloa deixa o Real Madrid
A saída marca o fim de um capítulo breve, mas marcante, para Mourinho no Estádio da Luz, onde já havia atuado como assistente técnico e teve uma primeira passagem de curta duração como treinador em 2000. Agora, ele retorna a um clube onde conquistou imenso sucesso entre 2010 e 2013, período em que, de forma memorável, quebrou o domínio do Barcelona no cenário nacional ao conquistar a La Liga, a Copa del Rey e a Supercopa da Espanha.
O Real preparou o terreno para o retorno oficial de Mourinho ao anunciar a saída do atual técnico Álvaro Arbeloa na noite de terça-feira. O clube declarou em comunicado: “O Real Madrid CF e Álvaro Arbeloa chegaram a um acordo para encerrar sua passagem como técnico da equipe principal. O Real Madrid está profundamente grato a Álvaro Arbeloa, que ao longo de sua trajetória no clube, desde sua passagem pela nossa base, demonstrou consistentemente lealdade, comprometimento e profissionalismo. Ele exemplifica os valores do nosso clube. O Real Madrid, que sempre será seu lar, deseja a Álvaro Arbeloa e a toda sua família muita sorte nesta nova etapa de suas vidas.”
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O currículo de Silva
Embora Silva seja mais conhecido atualmente por suas conquistas na Inglaterra, ele possui um currículo impressionante em Portugal. Ele ficou famoso por ter levado o Estoril Praia da segunda divisão à classificação consecutiva para a Liga Europa antes de ingressar no Sporting CP. Durante sua única temporada com os Leões, em 2014-15, garantiu o terceiro lugar e conquistou a Taça de Portugal após uma final dramática contra o SC Braga.
Sua trajetória como técnico também inclui uma passagem de sucesso pela Grécia, onde conquistou o título do campeonato com o Olympiacos na temporada 2015-16. Agora, ele se torna o sexto técnico a comandar o Benfica sob a presidência de Rui Costa. Desde 2021, o clube viu nomes como Jorge Jesus, Roger Schmidt e Bruno Lage assumirem o cargo, sendo que apenas Schmidt conseguiu conquistar um título do campeonato durante esse período.