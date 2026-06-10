O Benfica confirma a saída de José Mourinho, enquanto Marco Silva aceita substituir o técnico, que se transfere para o Real Madrid, no Estádio da Luz

A nomeação de Silva coincide com a saída oficial de Mourinho, cuja segunda passagem pelo Benfica foi interrompida por uma oferta irresistível vinda da Espanha. O Real Madrid agiu rapidamente para garantir os serviços de “The Special One”, concordando em pagar uma indenização no valor de 13 milhões de libras (15 milhões de euros) para liberá-lo de suas obrigações em Portugal.

Mourinho assumiu o comando do Benfica em setembro e deixa o clube em uma posição de força, tendo levado a equipe ao terceiro lugar na Primeira Liga, mantendo-se notavelmente invicto durante toda a campanha do campeonato. Apesar do sucesso, o fascínio do Santiago Bernabéu provou ser forte demais para que tanto o técnico quanto o clube pudessem ignorar, já que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, busca restaurar as glórias do passado.

O Benfica declarou em comunicado oficial: “O Real Madrid CF formalizou sua intenção de contratar o técnico José Mourinho pelo valor de € 15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão de seu atual contrato de trabalho esportivo, e o técnico deu seu consentimento para essa contratação. Assim terminou a segunda passagem de José Mourinho como técnico da equipe profissional de futebol do SL Benfica. O Sport Lisboa e Benfica deseja a José Mourinho tudo de bom.”