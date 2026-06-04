O Benfica confirma a abordagem a José Mourinho, enquanto Florentino Pérez declara a intenção de acionar a cláusula de rescisão de 15 milhões de euros

Mourinho surgiu como o trunfo definitivo de Pérez para contrariar as promessas ambiciosas de seu rival na disputa pela presidência, Enrique Riquelme, que se comprometeu a contratar a dupla do Manchester City, Erling Haaland e Rodri, caso vença a eleição.

A revelação repentina funciona como uma jogada tática de xadrez de grande porte por parte de Pérez, que busca garantir mais um mandato à frente do Real Madrid. Ao fechar um acordo verbal com Mourinho – e endossá-lo publicamente com o compromisso financeiro de pagar uma cláusula de rescisão elevada –, Pérez apresentou aos sócios do clube um projeto esportivo definitivo e de perfil interessante.

Pérez causou alvoroço na noite de quarta-feira quando a conta de sua campanha nas redes sociais postou um vídeo em que Mourinho parecia dizer sim a um retorno ao cargo. No entanto, o técnico teve que informar ao Benfica que sua aparição foi gerada por IA e que ele não havia feito tal gravação. Independentemente disso, a campanha de Pérez divulgou outro vídeo após o anúncio do Benfica na quinta-feira, focado inteiramente no retorno de Mourinho.



