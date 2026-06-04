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O Benfica confirma a abordagem a José Mourinho, enquanto Florentino Pérez declara a intenção de acionar a cláusula de rescisão de 15 milhões de euros
O Real Madrid apresenta uma proposta formal a Mourinho
O Benfica anunciou, em comunicado oficial enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que foi contactado a respeito da disponibilidade de Mourinho. A abordagem partiu do círculo de Florentino Pérez, que atualmente busca a reeleição como presidente do Real Madrid.
O “Special One”, que atualmente tem contrato com as Águias, surgiu como o principal alvo de Pérez em sua disputa com Enrique Riquelme pela liderança do gigante espanhol. As eleições estão marcadas para o próximo domingo e uma vitória do atual presidente daria início a um retorno sensacional de Mourinho ao Real Madrid.
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A cláusula de rescisão de € 15 milhões explicada
O Benfica deixou claro que não deixará seu técnico sair sem uma compensação significativa. De acordo com o comunicado oficial do clube, qualquer acordo para levar Mourinho de volta à La Liga exigirá a ativação de uma cláusula de rescisão específica prevista em seu contrato atual.
O valor exigido para garantir seus serviços está fixado em € 15 milhões. Esse valor corresponde exatamente ao salário a que o experiente técnico teria direito durante o último ano de seu contrato atual no Estádio da Luz.
Cartão de Mourinho x promessas de Riquelme
Mourinho surgiu como o trunfo definitivo de Pérez para contrariar as promessas ambiciosas de seu rival na disputa pela presidência, Enrique Riquelme, que se comprometeu a contratar a dupla do Manchester City, Erling Haaland e Rodri, caso vença a eleição.
A revelação repentina funciona como uma jogada tática de xadrez de grande porte por parte de Pérez, que busca garantir mais um mandato à frente do Real Madrid. Ao fechar um acordo verbal com Mourinho – e endossá-lo publicamente com o compromisso financeiro de pagar uma cláusula de rescisão elevada –, Pérez apresentou aos sócios do clube um projeto esportivo definitivo e de perfil interessante.
Pérez causou alvoroço na noite de quarta-feira quando a conta de sua campanha nas redes sociais postou um vídeo em que Mourinho parecia dizer sim a um retorno ao cargo. No entanto, o técnico teve que informar ao Benfica que sua aparição foi gerada por IA e que ele não havia feito tal gravação. Independentemente disso, a campanha de Pérez divulgou outro vídeo após o anúncio do Benfica na quinta-feira, focado inteiramente no retorno de Mourinho.
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Um possível retorno ao Bernabéu
Mourinho já treinou o Real Madrid entre 2010 e 2013, um período marcado por uma intensa rivalidade com o Barcelona de Pep Guardiola, durante o qual conseguiu quebrar o domínio do Barcelona ao conquistar um título histórico da La Liga com 100 pontos — um recorde —, além de conquistar a Copa del Rey e a Supercopa da Espanha. Seu possível retorno sinalizaria uma grande mudança no projeto esportivo do Bernabéu, onde Pérez busca um vencedor comprovado para restaurar a ordem e conduzir o clube à sua próxima era.
A disciplina do técnico português é agora vista como o antídoto desesperadamente necessário para um clube em turbulência. O Real Madrid vem de uma temporada desastrosa, sem títulos, que deixou os torcedores em fúria absoluta, com a ira pública fortemente direcionada às principais estrelas do time após uma série de conflitos amargos e fraturas que destruíram a harmonia dentro do vestiário.