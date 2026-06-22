O belga Jeremy Doku tornou-se pai - o L'Equipe se distancia de declarações perturbadoras

O jornal esportivo francês L’Equipe, para cujo canal de TV Pierron trabalha, distanciou-se posteriormente das declarações. As afirmações contradizem “profundamente os valores do grupo”, informou o L’Equipe. O jornal pediu desculpas “ao jogador de futebol afetado e, além disso, a todo o público”.

O jogador da seleção alemã Nadiem Amiri, por sua vez, consegue entender Doku. Ele “não entende de forma alguma por que está sendo criticado”, disse o pai de dois filhos na segunda-feira no quartel-general da DFB: “Todos os pais sabem como esse momento é especial. É muito intenso, e a esposa dele também precisa dele.”

“Ninguém quer perder o nascimento do seu primeiro filho”, enfatizou Doku. A data prevista inicialmente para o parto coincidiria com o meio da fase eliminatória da Copa do Mundo. A classificação da Bélgica para a fase eliminatória, que atualmente ocupa a terceira posição no grupo, será decidida no próximo sábado, contra a Nova Zelândia, em Vancouver.