O jogador de 24 anos voou para Londres e viveu esse grande momento; ele deve se juntar novamente à equipe já nesta terça-feira. Foi o que informou a Federação Belga na noite de segunda-feira: Doku se preparará com a equipe para a última partida da fase de grupos.
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O belga Jeremy Doku tornou-se pai - o L'Equipe se distancia de declarações perturbadoras
“Parabéns a Jeremy Doku e sua família pelo nascimento de seu primeiro filho, Praise”, escreveram os Diabos Vermelhos no Instagram. O jogador de 24 anos teria viajado para Londres “com a autorização e na companhia” de um médico da equipe, “para estar ao lado de sua esposa nessa ocasião especial”.
Nos últimos dias, também houve críticas à decisão de Doku; em especial, as declarações da jornalista France Pierron causaram indignação. “Um parto é um momento repugnante, em que o pai é inútil, ele tem apenas um papel coadjuvante”, disse Pierron: “Você tem a chance de participar de uma Copa do Mundo. Existem centenas de jogadores de futebol que dariam tudo para estar nessa posição.”
O L'Equipe pede desculpas a Doku
O jornal esportivo francês L’Equipe, para cujo canal de TV Pierron trabalha, distanciou-se posteriormente das declarações. As afirmações contradizem “profundamente os valores do grupo”, informou o L’Equipe. O jornal pediu desculpas “ao jogador de futebol afetado e, além disso, a todo o público”.
O jogador da seleção alemã Nadiem Amiri, por sua vez, consegue entender Doku. Ele “não entende de forma alguma por que está sendo criticado”, disse o pai de dois filhos na segunda-feira no quartel-general da DFB: “Todos os pais sabem como esse momento é especial. É muito intenso, e a esposa dele também precisa dele.”
“Ninguém quer perder o nascimento do seu primeiro filho”, enfatizou Doku. A data prevista inicialmente para o parto coincidiria com o meio da fase eliminatória da Copa do Mundo. A classificação da Bélgica para a fase eliminatória, que atualmente ocupa a terceira posição no grupo, será decidida no próximo sábado, contra a Nova Zelândia, em Vancouver.