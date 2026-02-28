Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Bayern Dortmund GFX Getty/GOAL
Harry Sherlock

Traduzido por

O Bayern de Munique vence um emocionante Der Klassiker! Harry Kane marca dois gols e Joshua Kimmich faz um voleio espetacular, enquanto a equipe de Vincent Kompany derrota o Borussia Dortmund em um jogo emocionante com cinco gols

O Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 3 a 2 em um Klassiker emocionante no sábado. Harry Kane marcou duas vezes e Joshua Kimmich também fez um belo gol de voleio, ajudando a equipe de Vincent Kompany a superar seus rivais no Signal Iduna Park.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    O Bayern supera os rivais com um gol decisivo no último minuto

    O Borussia Dortmund assumiu a liderança aos 26 minutos, graças a Nico Schlotterbeck. O zagueiro subiu brilhantemente na área para cabecear para o gol um excelente chute livre de Daniel Svensson. O gol foi um pouco controverso, pois poucos minutos antes, ele havia feito uma entrada imprudente em Josip Stanisic; foi necessária uma intervenção do VAR, mas o zagueiro recebeu apenas um cartão amarelo, permitindo-lhe abrir o placar.

    O Dortmund teve uma vantagem significativa no contra-ataque durante todo o primeiro tempo, mas o Bayern conseguiu se reorganizar no intervalo e empatou nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Harry Kane, é claro, foi o homem que colocou a bola na rede, chutando de voleio após Serge Gnabry cabecear um belo passe de Joshua Kimmich na direção do capitão da Inglaterra.

    Aos 68 minutos, Schlotterbeck voltou a ser protagonista ao cometer falta sobre Stanisic dentro da área. Kane cobrou o pênalti e marcou, apesar de Gregor Kobel ter feito uma boa defesa. 

    O Dortmund, porém, não desistiu e Svensson marcou um gol brilhante de voleio, empatando o jogo no Signal Iduna Park a sete minutos do fim.

    Em um espetáculo notável, quase semelhante ao basquete, o Bayern voltou a atacar e Kimmich marcou um voleio espetacular, chutando de lado a bola no ângulo superior após um desvio.

    • Publicidade

  • O jogador mais valioso

    Kane marcou dois gols brilhantes, primeiro com um excelente voleio e depois com um pênalti sob pressão. Ele também é implacável em sua habilidade de ganhar faltas para sua equipe e aliviar a pressão exercida pelo time da casa. Ele é simplesmente incrível.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    O grande perdedor

    Schlotterbeck pode ter marcado, mas teve sorte de permanecer em campo, e se não tivesse feito uma entrada imprudente na sua própria área, o Dortmund teria escapado com um ponto. Oh, céus.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BAYERN MUNICHAFP

    Classificação da partida (em cinco): ⭐⭐⭐⭐⭐

Bundesliga
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
Bundesliga
Colônia crest
Colônia
KOE
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
0