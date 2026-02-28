O Bayern de Munique vence um emocionante Der Klassiker! Harry Kane marca dois gols e Joshua Kimmich faz um voleio espetacular, enquanto a equipe de Vincent Kompany derrota o Borussia Dortmund em um jogo emocionante com cinco gols

O Borussia Dortmund assumiu a liderança aos 26 minutos, graças a Nico Schlotterbeck. O zagueiro subiu brilhantemente na área para cabecear para o gol um excelente chute livre de Daniel Svensson. O gol foi um pouco controverso, pois poucos minutos antes, ele havia feito uma entrada imprudente em Josip Stanisic; foi necessária uma intervenção do VAR, mas o zagueiro recebeu apenas um cartão amarelo, permitindo-lhe abrir o placar.

O Dortmund teve uma vantagem significativa no contra-ataque durante todo o primeiro tempo, mas o Bayern conseguiu se reorganizar no intervalo e empatou nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Harry Kane, é claro, foi o homem que colocou a bola na rede, chutando de voleio após Serge Gnabry cabecear um belo passe de Joshua Kimmich na direção do capitão da Inglaterra.

Aos 68 minutos, Schlotterbeck voltou a ser protagonista ao cometer falta sobre Stanisic dentro da área. Kane cobrou o pênalti e marcou, apesar de Gregor Kobel ter feito uma boa defesa.

O Dortmund, porém, não desistiu e Svensson marcou um gol brilhante de voleio, empatando o jogo no Signal Iduna Park a sete minutos do fim.

Em um espetáculo notável, quase semelhante ao basquete, o Bayern voltou a atacar e Kimmich marcou um voleio espetacular, chutando de lado a bola no ângulo superior após um desvio.