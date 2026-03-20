O Bayern de Munique vai derrotar o Real Madrid! Harry Kane e companhia são apontados como favoritos para chegar até o fim e conquistar a tríplice coroa, segundo lenda alemã

O Bayern garantiu sua vaga nas quartas de final com uma incrível vitória por 10 a 2 no placar agregado sobre o time italiano Atalanta, enquanto o Real Madrid passou facilmente pelo Manchester City por 5 a 1 no placar agregado, marcando o que promete ser um dos confrontos mais emocionantes desta fase. Matthäus, o jogador alemão com mais partidas pela seleção de todos os tempos e ex-capitão do Bayern de Munique, não mediu palavras ao sugerir que seu antigo clube derrotará o time europeu mais bem-sucedido de todos os tempos.

“O Bayern é o time que está apresentando o melhor desempenho na Europa atualmente. Não apenas por causa de dois jogos, mas, na verdade, ao longo de todo o ano. É por isso que, para mim, o Bayern também é o favorito contra o Real Madrid”, disse ele. É uma previsão ousada, considerando o histórico do Real Madrid na competição. O Real Madrid é 15 vezes campeão europeu e eliminou o City em cada uma das últimas quatro temporadas, com o impressionante hat-trick de Federico Valverde na partida de ida das oitavas de final sendo um exemplo de como a equipe de Álvaro Arbeloa continua perigosa, apesar do desempenho irregular na La Liga.