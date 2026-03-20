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O Bayern de Munique vai derrotar o Real Madrid! Harry Kane e companhia são apontados como favoritos para chegar até o fim e conquistar a tríplice coroa, segundo lenda alemã
Matthaus aposta na vitória do Bayern sobre o Real Madrid
O Bayern garantiu sua vaga nas quartas de final com uma incrível vitória por 10 a 2 no placar agregado sobre o time italiano Atalanta, enquanto o Real Madrid passou facilmente pelo Manchester City por 5 a 1 no placar agregado, marcando o que promete ser um dos confrontos mais emocionantes desta fase. Matthäus, o jogador alemão com mais partidas pela seleção de todos os tempos e ex-capitão do Bayern de Munique, não mediu palavras ao sugerir que seu antigo clube derrotará o time europeu mais bem-sucedido de todos os tempos.
“O Bayern é o time que está apresentando o melhor desempenho na Europa atualmente. Não apenas por causa de dois jogos, mas, na verdade, ao longo de todo o ano. É por isso que, para mim, o Bayern também é o favorito contra o Real Madrid”, disse ele. É uma previsão ousada, considerando o histórico do Real Madrid na competição. O Real Madrid é 15 vezes campeão europeu e eliminou o City em cada uma das últimas quatro temporadas, com o impressionante hat-trick de Federico Valverde na partida de ida das oitavas de final sendo um exemplo de como a equipe de Álvaro Arbeloa continua perigosa, apesar do desempenho irregular na La Liga.
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O Bayern fala em tripla
Matthaus foi além de simplesmente apostar na vitória do Bayern sobre o Real Madrid. O técnico de 64 anos acredita que a equipe de Kompany tem qualidade para conquistar os três principais troféus em disputa nesta temporada, um feito que nenhum clube alemão consegue desde que o próprio Bayern o alcançou na temporada 2019-20. “Acredito que o Bayern pode não só conquistar o título, mas até mesmo a tríplice coroa este ano. As chances definitivamente existem, e a qualidade da equipe é excelente nas duas pontas do campo”, acrescentou.
O Bayern está nove pontos à frente do Borussia Dortmund na Bundesliga após 26 jogos, sem que sua liderança no campeonato se abale. Na DFB-Pokal, o time enfrenta o Bayer Leverkusen fora de casa na semifinal, e os bávaros já conquistaram a Supercopa da Alemanha.
O presidente do Bayern adota uma abordagem mais cautelosa
O ex-presidente do Bayern, Uli Hoeness, mostrou-se igualmente otimista quanto ao título da Bundesliga, embora parecesse um pouco mais cauteloso em relação às especulações sobre a tríplice coroa. “Eu diria que seremos campeões alemães”, afirmou o dirigente de 74 anos. Ele também compartilhou da admiração de Matthäus pelo elenco atual, acrescentando que o Bayern “há muito tempo não tinha oportunidades tão boas em termos de qualidade de jogo como as que tem este ano”. No entanto, Hoeness fez uma advertência em relação à semifinal da DFB-Pokal contra o Leverkusen. “Isso vai ser difícil”, alertou ele, reconhecendo que o Werkself continua sendo um dos poucos times na Alemanha capazes de colocar o Bayern à prova de verdade.
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Kane, o coração do domínio do Bayern
Fundamental para as esperanças do Bayern nas três competições é Kane, que vem apresentando uma forma extraordinária ao longo da temporada. O capitão da Inglaterra marcou duas vezes contra a Atalanta na partida de volta, elevando seu total de gols na Liga dos Campeões pelo clube para 19 em apenas 18 jogos em casa. Seus 49 gols em todas as competições nesta temporada fazem dele o atacante mais prolífico das principais ligas da Europa. O Bayern venceu a Liga dos Campeões pela última vez na temporada 2019-20, derrotando o Paris Saint-Germain em Lisboa e conquistando a tríplice coroa sob o comando de Hansi Flick naquela temporada. Caso repitam essa façanha em 2026, Kane se tornaria o primeiro jogador inglês a vencer a competição com um clube alemão. Se esse sonho se concretizar, o ex-jogador do Tottenham certamente se tornaria um dos favoritos ao Ballon d'Or.
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