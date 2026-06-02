Apenas alguns dias após sua saída do Liverpool, parece que a busca por um novo clube para Ibrahima Konaté já chegou ao fim. Segundo o jornal AS, o zagueiro central vai se juntar ao time madrilenho.
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O Bayern de Munique também estava de olho nele: o Real Madrid parece ter contratado a estrela da Premier League
O jornal afirma que a transferência deve se concretizar caso Florentino Pérez seja reeleito presidente do Real Madrid. Konaté deve assinar um contrato de quatro anos com opção de renovação por mais um ano.
Ainda no domingo, o Liverpool havia confirmado a saída de Konaté. O jogador de 27 anos demonstrou, em seguida, em um comunicado nas redes sociais, estar abalado com sua saída: “Estou profundamente triste por não ter tido a chance de me despedir de todos vocês no último jogo”, escreveu o francês no Instagram, dirigindo-se aos torcedores do LFC. “Naquele momento, eu ainda não sabia que seria a última vez que vestiria essa camisa diante de vocês.” Palavras que sugerem que Konate realmente foi pego de surpresa pelo fracasso das negociações contratuais com os dirigentes dos Reds.
Ainda em abril, tudo indicava uma renovação de contrato. Após o clássico contra o Everton, Konate declarou que estavam “prestes a chegar a um acordo”. Segundo o L’Equipe, restavam apenas alguns detalhes finais a serem esclarecidos.
- ⒞Getty Images
Ibrahima Konate parece ter despertado também o interesse do Bayern de Munique
Há meses circulam rumores sobre uma possível transferência de Konaté para o Real Madrid. No início de abril, o *Mundo Deportivo* noticiou, por exemplo, que o francês estava no topo da lista de desejos do clube merengue para a zaga. Mais recentemente, o Bayern de Munique, o Chelsea, o Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões, e o clube saudita Al-Ittihad também foram citados como possíveis interessados.
Konate foi transferido do RB Leipzig para o Liverpool em 2021 por cerca de 40 milhões de euros. Com os Reds, ele conquistou, entre outros títulos, o campeonato inglês. Na temporada 2025/26, disputou 51 partidas oficiais e marcou dois gols.
Com o Liverpool, Konate conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões, terminando em quinto lugar na tabela. No entanto, o técnico Arne Slot teve que deixar o cargo no final da temporada.
Ibrahima Konate: suas estatísticas na temporada 2025/26
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