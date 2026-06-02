O Bayern de Munique também estava de olho nele: o Real Madrid parece ter contratado a estrela da Premier League

O jornal afirma que a transferência deve se concretizar caso Florentino Pérez seja reeleito presidente do Real Madrid. Konaté deve assinar um contrato de quatro anos com opção de renovação por mais um ano.

Ainda no domingo, o Liverpool havia confirmado a saída de Konaté. O jogador de 27 anos demonstrou, em seguida, em um comunicado nas redes sociais, estar abalado com sua saída: “Estou profundamente triste por não ter tido a chance de me despedir de todos vocês no último jogo”, escreveu o francês no Instagram, dirigindo-se aos torcedores do LFC. “Naquele momento, eu ainda não sabia que seria a última vez que vestiria essa camisa diante de vocês.” Palavras que sugerem que Konate realmente foi pego de surpresa pelo fracasso das negociações contratuais com os dirigentes dos Reds.

Ainda em abril, tudo indicava uma renovação de contrato. Após o clássico contra o Everton, Konate declarou que estavam “prestes a chegar a um acordo”. Segundo o L’Equipe, restavam apenas alguns detalhes finais a serem esclarecidos.