O Bayern de Munique sofre um revés devido a lesões, com o jovem prodígio Lennart Karl fora dos gramados por várias semanas

O Bayern confirmou nesta sexta-feira que Karl sofreu uma ruptura de fibras musculares na parte posterior da coxa direita. A lesão foi diagnosticada após exames médicos realizados pela equipe médica do clube.

O Die Roten não divulgou um prazo oficial para a recuperação, mas a Sky informa que o jovem jogador pode ficar afastado dos gramados por cerca de três semanas.