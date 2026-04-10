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O Bayern de Munique sofre um revés devido a lesões, com o jovem prodígio Lennart Karl fora dos gramados por várias semanas
Karl sofre lesão muscular em revés do Bayern
O Bayern confirmou nesta sexta-feira que Karl sofreu uma ruptura de fibras musculares na parte posterior da coxa direita. A lesão foi diagnosticada após exames médicos realizados pela equipe médica do clube.
O Die Roten não divulgou um prazo oficial para a recuperação, mas a Sky informa que o jovem jogador pode ficar afastado dos gramados por cerca de três semanas.
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O Bayern confirma o diagnóstico após avaliação médica
Isso representa uma grande frustração tanto para o jogador quanto para o clube, dada a crescente importância de Karl no elenco de Vincent Kompany nesta temporada. O jovem meio-campista ofensivo tornou-se rapidamente uma das opções de ataque mais promissoras do Bayern, tornando sua ausência um duro golpe durante uma fase crucial da campanha. O Bayern anunciou a lesão em um comunicado oficial do clube após a avaliação médica de Karl.
“Lennart Karl sofreu uma ruptura de fibras musculares na parte posterior da coxa direita”, confirmou o clube. “O diagnóstico foi confirmado pela equipe médica do FC Bayern. Isso significa que o meio-campista ofensivo de 18 anos ficará afastado dos gramados por um período indeterminado.”
A ausência na Liga dos Campeões agrava as preocupações do Bayern
A lesão de Karl surge num momento particularmente infeliz para o Bayern, com um jogo decisivo da Liga dos Campeões se aproximando. Espera-se que o jovem jogador perca a partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid na próxima quarta-feira.
Apesar da idade, Karl já causou grande impacto na Europa nesta temporada. O meia-atacante marcou quatro gols e deu duas assistências em sete partidas da Liga dos Campeões. Sua ausência também afeta o Bayern no campeonato nacional. Karl contribuiu com 10 participações em gols em 24 partidas da Bundesliga, incluindo o dramático gol da vitória no final da partida contra o Freiburg, que terminou em 3 a 2.
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E agora?
O Bayern terá agora de se virar sem Karl durante uma sequência intensa de jogos. Espera-se que o jovem jogador perca o próximo confronto da Bundesliga contra o St. Pauli, bem como a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.
Também há dúvidas se ele se recuperará a tempo para a semifinal da DFB-Pokal contra o Bayer Leverkusen, em 22 de abril. Embora o Bayern ainda conte com profundidade no ataque com jogadores como Michael Olise, Luis Diaz e Serge Gnabry, a lesão de Karl retira uma de suas opções criativas mais dinâmicas em um momento crucial da temporada.