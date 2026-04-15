O Bayern de Munique sofre um revés de última hora devido a uma lesão, com o meio-campista sendo descartado apenas uma hora antes do confronto contra o Real Madrid

O gigante bávaro confirmou a notícia na noite de quarta-feira, revelando que Bischof “sofreu uma pequena lesão na fibra muscular da panturrilha esquerda”. O diagnóstico foi feito após um exame realizado pela equipe médica do Bayern, que acabou por excluir o jogador de 20 anos da escalação para o confronto europeu decisivo. Ainda não se sabe ao certo por quanto tempo o jovem talento ficará afastado.

Embora o momento esteja longe de ser ideal, os torcedores do Bayern podem se consolar com o fato de que Bischof se junta a uma lista de lesionados relativamente curta. Ao lado de Lennart Karl, que também se recupera de uma lesão muscular, e Sven Ulreich, que se recupera de uma lesão mais grave no adutor, Bischof é o único outro ausente. Isso significa que Kompany ainda tem um elenco quase completo à sua disposição enquanto busca traçar o caminho para as semifinais.



