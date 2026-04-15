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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Bayern de Munique sofre um revés de última hora devido a uma lesão, com o meio-campista sendo descartado apenas uma hora antes do confronto contra o Real Madrid

Bayern de Munique
Real Madrid
T. Bischof
Bayern de Munique x Real Madrid
Liga dos Campeões

Os preparativos do Bayern de Munique para a decisiva partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid foram prejudicados por uma lesão de última hora. O meio-campista Tom Bischof ficou fora da equipe apenas uma hora antes do início da partida na Allianz Arena, deixando Vincent Kompany com uma opção a menos no banco.

  • Gol sofrido no final para Bischof

    O gigante bávaro confirmou a notícia na noite de quarta-feira, revelando que Bischof “sofreu uma pequena lesão na fibra muscular da panturrilha esquerda”. O diagnóstico foi feito após um exame realizado pela equipe médica do Bayern, que acabou por excluir o jogador de 20 anos da escalação para o confronto europeu decisivo. Ainda não se sabe ao certo por quanto tempo o jovem talento ficará afastado.

    Embora o momento esteja longe de ser ideal, os torcedores do Bayern podem se consolar com o fato de que Bischof se junta a uma lista de lesionados relativamente curta. Ao lado de Lennart Karl, que também se recupera de uma lesão muscular, e Sven Ulreich, que se recupera de uma lesão mais grave no adutor, Bischof é o único outro ausente. Isso significa que Kompany ainda tem um elenco quase completo à sua disposição enquanto busca traçar o caminho para as semifinais.


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    Kompany mantém sua posição

    Apesar da incerteza de última hora sobre a disponibilidade de Bischof, Kompany optou pela continuidade tática para a visita dos campeões espanhóis. Para proteger a baliza de Manuel Neuer, o técnico belga escalou uma linha defensiva de quatro, com Josip Stanisic e Konrad Laimer nas laterais. No centro da defesa, Jonathan Tah forma dupla com Dayot Upamecano, com o objetivo de conter o ataque repleto de estrelas do Real.

    O meio-campo será mais uma vez comandado pela dupla Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic. À frente deles, um perigoso trio de ataque formado por Michael Olise, Serge Gnabry e Luis Diaz tem a missão de abastecer Harry Kane, que continua sendo o ponto focal do ataque.

    Notavelmente, Kompany escalou exatamente o mesmo time titular que entrou em campo no Santiago Bernabéu na semana passada, partida em que o Bayern garantiu a vitória por 2 a 1.

  • Arbeloa faz várias alterações

    Em contraste com a estabilidade demonstrada pelo banco do Bayern, o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, decidiu fazer alterações na equipe para a partida de volta. O treinador madridista fez quatro mudanças em relação à equipe que entrou em campo na capital espanhola. Ferland Mendy volta ao time titular como lateral-esquerdo no lugar de Álvaro Carreras, que teve dificuldades para conter a ameaça de Michael Olise durante a primeira partida.

    Há também ajustes significativos no meio-campo e na linha defensiva. Éder Militão volta ao time titular no lugar de Dean Huijsen, formando a dupla de zagueiros com Antonio Rüdiger. No meio-campo, Aurélien Tchouameni e Thiago Pitarch ficam de fora, dando lugar a Jude Bellingham — que impressionou como reserva na primeira partida — e Brahim Díaz. Essa reorganização pode levar Federico Valverde a assumir uma função mais central.

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    Apostas altas no Allianz

    Apesar dos ajustes táticos em outras posições em campo, a principal ameaça ofensiva do Real Madrid permanece inalterada para a viagem a Munique. Arbeloa continua depositando suas esperanças na dupla explosiva formada por Kylian Mbappé e Vinícius Júnior para marcar os gols necessários para derrotar o time da Bundesliga. A dupla buscará explorar qualquer cansaço ou falha na defesa do Bayern durante o que promete ser uma noite tensa de futebol europeu.

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