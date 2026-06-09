O Bayern de Munique rejeitaria a "primeira, segunda e terceira" ofertas do Real Madrid por Michael Olise, mantendo uma postura firme de "não ter intenção de vender"

O momento em que surgiram os rumores sobre a transferência coincide com a reeleição de Pérez, um marco que ele costuma comemorar com a contratação de grandes nomes. Durante seu discurso de vitória, Pérez disse aos sócios do clube: “Ainda estou aqui. Os sócios me conhecem. Estou aqui para defender o Real Madrid. Vamos continuar trabalhando para que o Real Madrid continue conquistando títulos.”

No entanto, o presidente honorário Uli Hoeness declarou anteriormente: “Vender Michael Olise por 200 milhões de euros? Ele não será vendido. Jogamos este jogo para nossos torcedores. Temos 430 mil sócios, temos milhões de torcedores em todo o mundo, e não adianta muito para eles se tivermos 200 milhões de euros no banco, mas jogarmos um futebol pior todos os sábados por causa disso.”