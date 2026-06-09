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Michael Olise - Bayern Munich 2025-26Getty
Adhe Makayasa

Traduzido por

O Bayern de Munique rejeitaria a "primeira, segunda e terceira" ofertas do Real Madrid por Michael Olise, mantendo uma postura firme de "não ter intenção de vender"

Mercado da bola
M. Olise
Real Madrid
Bayern de Munique
Bundesliga
La Liga

O Bayern de Munique emitiu uma advertência categórica ao Real Madrid para que não se intrometa nas crescentes especulações sobre a transferência de Michael Olise. O gigante da Bundesliga tem afirmado categoricamente que não tem intenção de vender seu valioso ponta da seleção francesa, prometendo rejeitar imediatamente qualquer proposta formal apresentada pelo Real Madrid neste verão.

  • Olise foi considerado intransferível

    De acordo com informações do jornalista Florian Plettenberg, ainda há grande incerteza se Florentino Pérez realmente apresentará a proposta de 150 milhões de euros que vem sendo especulada pelo ala. No entanto, caso o presidente do Real Madrid avance com uma proposta inicial, a diretoria do Bayern não tem intenção de vender e a rejeitaria imediatamente. O clube alemão aparentemente está preparado para rejeitar uma primeira, segunda e terceira oferta por Olise, já que Pérez está bem ciente da postura firme do clube em relação ao francês.

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    O Bayern nega o interesse de Pérez

    Os dirigentes do clube intervieram publicamente para pôr fim aos rumores e dissuadir o recém-reeleito presidente do Real Madrid de iniciar qualquer contato formal. Referindo-se diretamente às especulações envolvendo o francês, o presidente do Bayern, Herbert Hainer, declarou ao BILD: “Michael Olise é jogador do Bayern e tem um contrato de longo prazo. Não somos um clube que vende jogadores. Se Florentino Pérez quiser nos enviar uma oferta – o que ainda não aconteceu –, pode poupar-se do trabalho.”

  • Hoeness e Pérez expõem visões conflitantes

    O momento em que surgiram os rumores sobre a transferência coincide com a reeleição de Pérez, um marco que ele costuma comemorar com a contratação de grandes nomes. Durante seu discurso de vitória, Pérez disse aos sócios do clube: “Ainda estou aqui. Os sócios me conhecem. Estou aqui para defender o Real Madrid. Vamos continuar trabalhando para que o Real Madrid continue conquistando títulos.”

    No entanto, o presidente honorário Uli Hoeness declarou anteriormente: “Vender Michael Olise por 200 milhões de euros? Ele não será vendido. Jogamos este jogo para nossos torcedores. Temos 430 mil sócios, temos milhões de torcedores em todo o mundo, e não adianta muito para eles se tivermos 200 milhões de euros no banco, mas jogarmos um futebol pior todos os sábados por causa disso.”

  • Michael Olise France 2026Getty Images

    O ponta almeja o sucesso no torneio mundial

    Após uma campanha espetacular na Baviera, com 22 gols e 31 assistências, o jogador de 24 anos passou a dedicar-se inteiramente à seleção nacional. O dinâmico atacante chega ao torneio em excelente forma, tendo marcado três gols na vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte em um jogo de preparação. Os Bleus terão pela frente um Grupo I bastante competitivo, com confrontos difíceis contra Senegal, Iraque e Noruega.