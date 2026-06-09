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O Bayern de Munique rejeitaria a "primeira, segunda e terceira" ofertas do Real Madrid por Michael Olise, mantendo uma postura firme de "não ter intenção de vender"
Olise foi considerado intransferível
De acordo com informações do jornalista Florian Plettenberg, ainda há grande incerteza se Florentino Pérez realmente apresentará a proposta de 150 milhões de euros que vem sendo especulada pelo ala. No entanto, caso o presidente do Real Madrid avance com uma proposta inicial, a diretoria do Bayern não tem intenção de vender e a rejeitaria imediatamente. O clube alemão aparentemente está preparado para rejeitar uma primeira, segunda e terceira oferta por Olise, já que Pérez está bem ciente da postura firme do clube em relação ao francês.
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O Bayern nega o interesse de Pérez
Os dirigentes do clube intervieram publicamente para pôr fim aos rumores e dissuadir o recém-reeleito presidente do Real Madrid de iniciar qualquer contato formal. Referindo-se diretamente às especulações envolvendo o francês, o presidente do Bayern, Herbert Hainer, declarou ao BILD: “Michael Olise é jogador do Bayern e tem um contrato de longo prazo. Não somos um clube que vende jogadores. Se Florentino Pérez quiser nos enviar uma oferta – o que ainda não aconteceu –, pode poupar-se do trabalho.”
Hoeness e Pérez expõem visões conflitantes
O momento em que surgiram os rumores sobre a transferência coincide com a reeleição de Pérez, um marco que ele costuma comemorar com a contratação de grandes nomes. Durante seu discurso de vitória, Pérez disse aos sócios do clube: “Ainda estou aqui. Os sócios me conhecem. Estou aqui para defender o Real Madrid. Vamos continuar trabalhando para que o Real Madrid continue conquistando títulos.”
No entanto, o presidente honorário Uli Hoeness declarou anteriormente: “Vender Michael Olise por 200 milhões de euros? Ele não será vendido. Jogamos este jogo para nossos torcedores. Temos 430 mil sócios, temos milhões de torcedores em todo o mundo, e não adianta muito para eles se tivermos 200 milhões de euros no banco, mas jogarmos um futebol pior todos os sábados por causa disso.”
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O ponta almeja o sucesso no torneio mundial
Após uma campanha espetacular na Baviera, com 22 gols e 31 assistências, o jogador de 24 anos passou a dedicar-se inteiramente à seleção nacional. O dinâmico atacante chega ao torneio em excelente forma, tendo marcado três gols na vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte em um jogo de preparação. Os Bleus terão pela frente um Grupo I bastante competitivo, com confrontos difíceis contra Senegal, Iraque e Noruega.