O Bayern de Munique recusaria € 200 milhões por Michael Olise? A única forma de a transferência para o Real Madrid acontecer, enquanto o campeão da Bundesliga explica sua posição na Allianz Arena

Esses planos podem ter sido colocados em espera por enquanto, com Vinicius Junior, que vinha sendo ligado ao Arsenal, assinando um novo contrato lucrativo. Mais criatividade e poder de fogo pelos lados também foram encontrados em um acordo de €140 milhões (£120 milhões/US$162 milhões) pelo atacante marfinense Yan Diomande.

O Real Madrid não tem necessidade de gastar pesado com Olise na janela atual, mas pode voltar a explorar essa opção em um futuro não muito distante. Diz-se que o jogador de 24 anos viu sua cabeça ser virada pelo interesse vindo do Santiago Bernabéu.

É fácil entender por que o Real estaria interessado em Olise, depois de vê-lo somar 66 participações em gols em jogos por clube e seleção na campanha 2025-26. Ele é bicampeão da Bundesliga pelo Bayern e chamou atenção ao lado de Kylian Mbappe na Copa do Mundo de 2026.