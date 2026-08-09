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O Bayern de Munique recusaria € 200 milhões por Michael Olise? A única forma de a transferência para o Real Madrid acontecer, enquanto o campeão da Bundesliga explica sua posição na Allianz Arena
Vini Jr assinou novo contrato e o Real contratou Diomande
Esses planos podem ter sido colocados em espera por enquanto, com Vinicius Junior, que vinha sendo ligado ao Arsenal, assinando um novo contrato lucrativo. Mais criatividade e poder de fogo pelos lados também foram encontrados em um acordo de €140 milhões (£120 milhões/US$162 milhões) pelo atacante marfinense Yan Diomande.
O Real Madrid não tem necessidade de gastar pesado com Olise na janela atual, mas pode voltar a explorar essa opção em um futuro não muito distante. Diz-se que o jogador de 24 anos viu sua cabeça ser virada pelo interesse vindo do Santiago Bernabéu.
É fácil entender por que o Real estaria interessado em Olise, depois de vê-lo somar 66 participações em gols em jogos por clube e seleção na campanha 2025-26. Ele é bicampeão da Bundesliga pelo Bayern e chamou atenção ao lado de Kylian Mbappe na Copa do Mundo de 2026.
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O interesse do Real Madrid em Olise deve preocupar o Bayern?
Questionado sobre se os olhares admirados vindos da capital espanhola serão motivo de preocupação para quem está na Allianz Arena, o ex-meio-campista do Bayern Hamann, falando em associação com MrQ, disse à GOAL: “Ele tem mais dois ou três anos. Uli Hoeness disse categoricamente que não há chance, porque eles sempre enfatizam que não são um clube vendedor. Eles só vendem jogadores quando querem vender jogadores.
“Ele tem sido o jogador de destaque. Eles não têm intenção alguma, nenhum interesse whatsoever. Se o jogador chegar ao Bayern de Munique e disser: ‘Quero sair’, então talvez seja uma proposta diferente, talvez seja um cenário diferente. Mas Diomonde, do Leipzig, está a caminho de Madri. Então, a menos que Vini Jr saia, não vejo Olise indo para lá também.
“Acho que o time está voltando da Ásia, o Bayern de Munique, nos próximos dois dias, Olise vai voltar aos treinamentos nos próximos dois ou três dias. Acho que, assim que ele começar a treinar aqui, realmente não vejo isso acontecendo. Tenho quase certeza de que Olise será jogador do Bayern de Munique na próxima temporada.”
O Bayern recusaria uma oferta recorde por Olise?
Em determinado momento, foi noticiado que o Real estava preparado para pagar €223 milhões (£191 milhões/US$ 258 milhões) por Olise e fazer dele o jogador mais caro do planeta, superando a transferência que levou Neymar do Barcelona ao Paris Saint-Germain em 2017.
Questionado se o Bayern poderia, apesar da relutância em vender, se dar ao luxo de recusar uma oferta dessas caso ela fosse feita, Hamann acrescentou: “Eles recusaram quase 100 milhões por [Franck] Ribery, e estamos voltando 10 ou 15 anos agora. E eles contaram essa história, não me lembro quem foi. Acho que foi um clube inglês. Pode ter sido o Manchester United, quando Ribery pediu à diretoria que considerasse isso e eles disseram não, isso não vai acontecer.
“Então, se uma oferta de 200 milhões chegasse e o jogador quisesse sair, aí talvez fosse uma nova situação. Acho que tudo depende do jogador. Se o jogador chegar à diretoria e disser: ‘Eu me vejo em outro lugar’, então acho que as coisas vão mudar.
“E o Real Madrid aparentemente o abordou, Olise, e com certeza eles sabem quanto custaria tirá-lo de Munique se houvesse uma chance. Então estamos falando de 180, 200 milhões. Acho que isso só pode se tornar relevante se o jogador insistir e disser: ‘Eu quero sair’, porque, a menos que isso aconteça, eles não vão dar abertura nem para conversar com ninguém.”
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Olise pronto para buscar mais troféus ao lado de Kane
Olise está vinculado a um contrato em Munique até o verão de 2029. Esses termos ajudam a manter seu preço pedido em alta e significam que o Bayern não está sob pressão para considerar a saída de um ativo valioso.
O ex-astro do Crystal Palace deve estar de volta ao lado de Harry Kane e companhia em 2026-27, com o Bayern mirando a glória na Liga dos Campeões. No entanto, pode ser que o enigmático meia-armador siga para a capital espanhola em algum momento da carreira.
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